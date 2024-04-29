Макова начинка ідеально підходить для будь-якої випічки: рулетів, булочок, пиріжків і пирогів. Така начинка робить випічку надзвичайно смачною та ароматною.

Факти ICTV пропонують покроковий рецепт приготування найсмачнішої макової начинки.

Макова начинка: що знадобиться

Правильно приготована макова начинка прекрасно тримає форму й не висипається з рулетів, булочок, пирогів та іншої випічки. Готувати її можна з додаванням різноманітних компонентів: ягід, сухофруктів, горіхів або джему. Ми пропонуємо рецепт класичної макової начинки для випічки.

Інгредієнти

Сухий мак – 200 г

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 25 г

Яєчний білок – 1 шт

В результаті вийде 700 г готової макової начинки.

Як зробити макову начинку – рецепт

Випічка з маком – одна з найсмачніших, найароматніших і найулюбленіших серед багатьох.

Для її приготування необхідно:

Добре промити мак через дрібне сито.

Залити 400-500 мл холодної води, добре перемішати та залишити постояти на 5-10 хвилин, щоб він наповнився вологою. Потім цю воду необхідно буде злити.

Покласти мак у металеву ємність, додати чисту холодну воду, поставити на плиту та варити годину на повільному вогні. Під час варіння необхідно знімати піну, яка утворюється.

Якщо під час варіння маку вода стала мутною та брудною, її необхідно злити, додати чисту воду та знову поставити варитися. Таку процедуру можна повторити декілька разів.

Проварений мак необхідно добре висушити. Для цього висипаємо його на гарячу пательню та сушимо до повного випаровування води.

Готовий сухий мак потрібно перекрутити у м’ясорубці чи подрібнити за допомогою блендера, кавомолки тощо.

До перекрученого маку слід додати яєчний білок і м’яке вершкове масло. Ці інгредієнти зроблять начинку ніжною і нададуть їй вершкового смаку.

Усі компоненти необхідно ретельно перемішати. Тепер вона готова для формування випічки.

Готову начинку рекомендується зберігати в холодильнику не більш ніж 10 днів.

Випічка приготована з маковою начинкою за цим рецептом дуже смачна та має гарний вигляд.