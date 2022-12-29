Крабовый салат — это сочетание простоты и изысканного вкуса. Он станет идеальным дополнением к повседневному и праздничному столу.

Вкусный рецепт крабового салата, читайте в материале Фактов ICTV.

Крабовый салат: что понадобится

Чтобы приготовить крабовый салат, вам понадобится:

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крабовые палочки — 12 шт;

морковь — 2 шт;

яблоко — 2 шт;

яйцо — 3 шт;

кукуруза консервированная — 100 гр;

петрушка — по вкусу;

майонез для заправки.

Приготовление

Все довольно просто и понятно:

Сначала отварите морковь и яйца. Охладите их, очистите и нарежьте: морковь соломкой, яйца кубиками. Яблоко тщательно помойте, почистите от кожуры и нарежьте соломкой. Почистите и нарежьте лук, обработайте его кипятком, а затем сразу же облейте холодной водой. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.

Когда все ингредиенты подготовлены, можно начинать собирать салат:

В тарелку выложите шарами: морковь, яблоко, лук, крабовые палочки, кукурузу и яйца. По желанию можно каждый слой смазывать майонезом.

Верхний слой залейте майонезом и украсьте листочками петрушки.

От и все, крабовый салатик готов! Приятного аппетита!