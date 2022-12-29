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Еда

Простой и изысканный: рецепт крабового салата

29 декабря 2022, 15:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Простой и изысканный: рецепт крабового салата
Источник: Depositphotos

Крабовый салат — это сочетание простоты и изысканного вкуса. Он станет идеальным дополнением к повседневному и праздничному столу.

Вкусный рецепт крабового салата, читайте в материале Фактов ICTV.

Крабовый салат: что понадобится

Чтобы приготовить крабовый салат, вам понадобится:

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  • крабовые палочки — 12 шт;
  • морковь — 2 шт;
  • яблоко — 2 шт;
  • яйцо — 3 шт;
  • кукуруза консервированная — 100 гр;
  • петрушка — по вкусу;
  • майонез для заправки.

Приготовление

Все довольно просто и понятно:

  1. Сначала отварите морковь и яйца.
  2. Охладите их, очистите и нарежьте: морковь соломкой, яйца кубиками.
  3. Яблоко тщательно помойте, почистите от кожуры и нарежьте соломкой.
  4. Почистите и нарежьте лук, обработайте его кипятком, а затем сразу же облейте холодной водой.
  5. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.

Когда все ингредиенты подготовлены, можно начинать собирать салат:

  • В тарелку выложите шарами: морковь, яблоко, лук, крабовые палочки, кукурузу и яйца. По желанию можно каждый слой смазывать майонезом.
  • Верхний слой залейте майонезом и украсьте листочками петрушки.

От и все, крабовый салатик готов! Приятного аппетита!

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Краби Кулінарні рецепти Рецепти салат
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