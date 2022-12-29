Крабовый салат — это сочетание простоты и изысканного вкуса. Он станет идеальным дополнением к повседневному и праздничному столу.
Вкусный рецепт крабового салата, читайте в материале Фактов ICTV.
Крабовый салат: что понадобится
Чтобы приготовить крабовый салат, вам понадобится:
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- крабовые палочки — 12 шт;
- морковь — 2 шт;
- яблоко — 2 шт;
- яйцо — 3 шт;
- кукуруза консервированная — 100 гр;
- петрушка — по вкусу;
- майонез для заправки.
Приготовление
Все довольно просто и понятно:
- Сначала отварите морковь и яйца.
- Охладите их, очистите и нарежьте: морковь соломкой, яйца кубиками.
- Яблоко тщательно помойте, почистите от кожуры и нарежьте соломкой.
- Почистите и нарежьте лук, обработайте его кипятком, а затем сразу же облейте холодной водой.
- Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.
Когда все ингредиенты подготовлены, можно начинать собирать салат:
- В тарелку выложите шарами: морковь, яблоко, лук, крабовые палочки, кукурузу и яйца. По желанию можно каждый слой смазывать майонезом.
- Верхний слой залейте майонезом и украсьте листочками петрушки.
От и все, крабовый салатик готов! Приятного аппетита!
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