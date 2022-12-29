Крабовий салат – це поєднання простоти та вишуканого смаку. Він стане ідеальним доповненням до повсякденного та святкового столу.
Смачний рецепт крабового салату, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Крабовий салат: що знадобиться
Аби приготувати крабовий салат, вам знадобиться:
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- крабові палички – 12 шт;
- морква – 2 шт;
- яблуко – 2 шт;
- яйце – 3 шт;
- кукурудза консервована – 100 гр;
- петрушка – за смаком;
- майонез для заправки.
Приготування
Усе доволі просто та зрозуміло:
- Спершу відваріть моркву та яйця.
- Охолодіть їх, очистіть та наріжте: моркву соломкою, яйця кубиками.
- Яблуко ретельно помийте, почистіть від шкірки та наріжте соломкою.
- Почистьте та наріжте цибулю, обробіть її окропом, а потім відразу ж облийте холодною водою.
- Крабові палички наріжте дрібними кубиками.
Коли усі інгредієнти підготовані, можна починати збирати салат:
- У тарілку викладіть шарами: морква, яблуко, цибуля, крабові палички, кукурудзу та яйце. За бажанням можна кожен шар змащувати майонезом.
- Верхній шар залийте майонезом та прикрасьте листочками петрушки.
От і все, крабовий салатик готовий! Смачного!
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