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Їжа

Простий та вишуканий: рецепт крабового салату

29 Грудня 2022, 15:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Простий та вишуканий: рецепт крабового салату
Джерело: Depositphotos

Крабовий салат – це поєднання простоти та вишуканого смаку. Він стане ідеальним доповненням до повсякденного та святкового столу.

Смачний рецепт крабового салату, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Крабовий салат: що знадобиться

Аби приготувати крабовий салат, вам знадобиться:

Зараз дивляться
  • крабові палички – 12 шт;
  • морква – 2 шт;
  • яблуко – 2 шт;
  • яйце – 3 шт;
  • кукурудза консервована – 100 гр;
  • петрушка – за смаком;
  • майонез для заправки.

Усе доволі просто та зрозуміло:

  1. Спершу відваріть моркву та яйця.
  2. Охолодіть їх, очистіть та наріжте: моркву соломкою, яйця кубиками.
  3. Яблуко ретельно помийте, почистіть від шкірки та наріжте соломкою.
  4. Почистьте та наріжте цибулю, обробіть її окропом, а потім відразу ж облийте холодною водою.
  5. Крабові палички наріжте дрібними кубиками.

Коли усі інгредієнти підготовані, можна починати збирати салат:

  • У тарілку викладіть шарами: морква, яблуко, цибуля, крабові палички, кукурудзу та яйце. За бажанням можна кожен шар змащувати майонезом.
  • Верхній шар залийте майонезом та прикрасьте листочками петрушки.

От і все, крабовий салатик готовий! Смачного!

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Теги
Краби Кулінарні рецепти Рецепти салат
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