29 Грудня 2022, 15:45 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Крабовий салат – це поєднання простоти та вишуканого смаку. Він стане ідеальним доповненням до повсякденного та святкового столу. Смачний рецепт крабового салату, читайте в матеріалі Фактів ICTV. Крабовий салат: що знадобиться Аби приготувати крабовий салат, вам знадобиться: Зараз дивляться крабові палички – 12 шт;

морква – 2 шт;

яблуко – 2 шт;

яйце – 3 шт;

кукурудза консервована – 100 гр;

петрушка – за смаком;

майонез для заправки. Приготування Усе доволі просто та зрозуміло: Спершу відваріть моркву та яйця. Охолодіть їх, очистіть та наріжте: моркву соломкою, яйця кубиками. Яблуко ретельно помийте, почистіть від шкірки та наріжте соломкою. Почистьте та наріжте цибулю, обробіть її окропом, а потім відразу ж облийте холодною водою. Крабові палички наріжте дрібними кубиками. Коли усі інгредієнти підготовані, можна починати збирати салат: У тарілку викладіть шарами: морква, яблуко, цибуля, крабові палички, кукурудзу та яйце. За бажанням можна кожен шар змащувати майонезом.

Верхній шар залийте майонезом та прикрасьте листочками петрушки. От і все, крабовий салатик готовий! Смачного! Читайте також: Буряк по-корейськи в домашніх умовах: простий рецепт

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