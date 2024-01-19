День всех влюбленных – особый праздник, когда самое время выразить свою любовь тем, кого ценим. Вместо традиционных подарков можно создать что-то особенное.

Приготовление романтических пряников на День Святого Валентина – отличный способ выразить свою любовь и тепло. Собственноручно изготовленные сладости всегда ценятся больше, ведь они несут в себе частичку души. Наслаждайтесь моментом творчества и подарите своим любимым что-то особенное в этот романтический день.

Как приготовить пряники на День святого Валентина своими руками

Інгредієнти:

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мука – 400 г

маргарин или сливочное масло – 300 г

сахар – 150 г

имбирь молотый – 1 ч. л.

яичные желтки – 3 шт.

ванильный сахар – 8 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – щепотка

Приготовление:

Размягченный маргарин или масло растираем с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Затем добавляем молотый имбирь, постепенно вводим просеянную с разрыхлителем муку и замешиваем тесто. Тесто выкладываем в пакет и помещаем в холодильник на 20 минут. Затем тесто раскатываем в пласт (не более 4 мм). Это будет удобно сделать между двумя листами пергаментной бумаги. Берем формочку в форме сердечка и вырезаем пряники. Также можно вырезать другие фигуры (например, открытки и т.д.). Остатки теста снова раскатываем между двумя листами пергаментной бумаги и продолжаем делать заготовки. Помещаем изделия на противень с пергаментной бумагой. Смазывать пергамент не нужно. Выпекаем в духовке при 170 °С около 20 минут. Время выпекания зависит от размера изделий.

После выпекания даем пряникам остыть. Затем декорируем их по вашему желанию. Можна использовать сахарную или шоколадную глазурь. Также можно добавить личные штрихи, например, имя любимого человека или короткое романтическое сообщение.

Чтобы сделать ваш подарок еще более особенным, подарите пряники на День святого Валентина в красивой коробке или бумажном пакете с праздничной символикой. Добавьте к ним небольшую открытку со словами любви.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.