День усіх закоханих – особливе свято, коли саме час висловити свою любов до тих, кого цінуємо. Замість традиційних подарунків можна створити щось особливе.

Приготування романтичних пряників на День святого Валентина – чудовий спосіб виразити свою любов і тепло. Власноруч виготовлені солодощі завжди цінуються більше, адже вони несуть в собі часточку душі. Насолоджуйтеся моментом творчості та подаруйте своїм коханим щось особливе у цей романтичний день.

Як приготувати пряники на День святого Валентина своїми руками

Інгредієнти:

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борошно – 400 г

маргарин або вершкове масло – 300 г

цукор – 150 г

імбир мелений – 1 ч. л.

яєчні жовтки – 3 шт.

ванільний цукор – 8 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль – дрібка

Приготування:

Розм’якшений маргарин або масло розтираємо з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Потім додаємо мелений імбир, поступово вводимо просіяне з розпушувачем борошно і замішуємо тісто. Тісто викладаємо у пакет і поміщаємо у холодильник на 20 хвилин. Потім тісто розкочуємо у пласт (не більше 4 мм). Це буде зручно зробити між двома листами пергаментного паперу. Беремо формочку у формі сердечка і вирізаємо пряники. Також можна вирізати інші фігури (наприклад, листівки тощо). Залишки тіста знову розкочуємо між двома листами пергаментного паперу і продовжуємо робити заготовки. Поміщаємо вироби на деко з пергаментним папером. Змащувати пергамент не треба. Випікаємо у духовці за 170 °С близько 20 хвилин. Час випікання залежить від розміру виробів.

Після випікання даємо пряникам вистигнути. Потім декоруємо їх за вашим бажанням. Можна використати цукрову або шоколадну глазур. Також можна додати особисті штрихи, наприклад, ім’я коханої людини або коротке романтичне повідомлення.

Щоб зробити ваш подарунок ще більш особливим, подаруйте пряники на День святого Валентина в красивій коробці або паперовому пакеті зі святковою символікою. Додайте до них невеличку листівку зі словами любові.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.