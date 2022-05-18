Во время поста предки украинцев традиционно готовили путрю – кашу из неизмельченной ячменной крупы с добавлением кваса или ржаного солода. Кашу не варили, а заливали квасом и оставляли на сутки в теплом месте для ферментации. К готовой путре добавляли жареный лук, а когда не постились – толченое сало.

Шеф и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко осовременил рецепт старинного блюда, добавляя в него овощи и куриное филе.

Для путри:

100 г ячневой крупы

200 мл домашнего кваса

1 куриное филе (300-350 г)

1 морковь

1 кабачок цуккини

1 ч. ложка паприки

1 ст. ложка сока лимона

1 ст. ложка подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Для домашнего майонеза:

1 желток

½ ч. ложки сладкой горчицы

100-150 мл подсолнечного масла

1 ст. ложка лимонного сока

соль и перец по вкусу

Промойте ячневую крупу в чистую воду и залейте домашним квасом. Поставьте в теплое место на 6 часов, а лучше – на ночь. Крупа должна хорошо набухнуть и стать мягкой, как будто ее отварили. Это, собственно, и будет готовая путря.

Включите духовку до 180 градусов.

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и замаринуйте. Добавьте соль, перец по вкусу, паприку, сок лимона и подсолнечное масло. Можно использовать копченую паприку. Оставьте на 10 минут.

Противень застелите пергаментом и выложите на него замаринованное филе. Поставьте в духовку запекаться на 25-30 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции или гриля. Должна появиться золотистая корочка.

Морковь и цуккини вымойте, почистите и нарежьте тонкими слайсами с помощью овощечистки. Переложите в глубокую миску и оставьте на время.

Приготовьте домашний майонез. В миску вбейте желток, добавьте горчицу, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Начинайте взбивать веничком, добавляя 100-150 мл подсолнечного масла тонкой струйкой. Можно воспользоваться ручным блендером.

Овощи заправьте майонезом, перемешайте, попробуйте и при необходимости добавьте соль.

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Подготовьте подачу. В большую тарелку положите овощи с майонезом, сверху на них нарезанное тонкими полосками куриное филе, а сверху путрю – ячневую кашу с остатками кваса. Блюдо будет с жидкостью. Так и нужно. Сразу же подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко