Промийте ячну крупу до чистої води та залийте домашнім квасом. Поставте у тепле місце на 6 годин, а краще – на ніч. Крупа повинна добре набухнути і стати м’якою, нібито її відварили. Це, власне, і буде готова путря.

Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.

Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником та замаринуйте. Додайте сіль, перець до смаку, паприку, сік лимона та соняшникову олію. Можна використати копчену паприку. Залиште на 10 хвилин.

Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього замариноване філе. Поставте в духовку запікатися на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів у режимі конвекції чи грилю. Має з’явитися золотава скоринка.

Моркву та цукіні помийте, почистіть та наріжте тонкими слайсами за допомогою овочечистки. Перекладіть в глибоку миску та залиште на деякий час.

Приготуйте домашній майонез. У миску вбийте жовток, додайте гірчицю, лимонний сік, сіль та перець до смаку. Починайте збивати віничком, додаючи 100-150 мл соняшникової олії тонкою цівкою. Можна скористатися ручним блендером.

Овочі заправте майонезом, перемішайте, скуштуйте та за необхідності додайте сіль.

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Підготуйте подачу. У велику тарілку покладіть овочі з майонезом, зверху на них порізане тонкими смужками куряче філе, а зверху путрю – ячну кашу з залишками квасу. Страва буде з рідиною. Так і треба. Одразу ж подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко