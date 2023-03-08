Накануне Пасхи все хозяйки активно ищут рецепты пасхальной выпечки.
Факты ICTV решили вам помочь в поисках и публикуют рецепт вкусной пасхи от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.
Рецепт паски на Пасху 2023
Ингредиенты:
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- 500 гр муки.
- 50 мл воды (35 °C).
- 7 гр сухих дрожжей (или 20 гр свежих).
- Шесть яиц.
- 60 гр меда, ароматизированного апельсиновой цедрой.
- 350 гр сливочного масла (нарезанного небольшими кусочками, температура 14 °C).
- 200 гр абрикоса сушеного и замоченного в 40 мл рома.
- 1 яйцо + 20 мл молока для смазывания куличей.
- 20 гр сливочного масла для смазывания формы.
Способ приготовления
- Дрожжи развести в воде. Высыпать муку горкой, в центре сформировать “гнездо” и вылить их туда. Начать вымешивать.
- Добавить четвертую часть предварительно взбитых яиц и продолжать вымешивать.
- Когда тесто стало целостным, можно по одному кусочку добавлять сливочное масло, пока вся масса не станет однородной. И вымешивать еще 10 минут.
- Добавить абрикос, предварительно слив ром.
- Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить на 1,5 часа в миску с теплой водой (50°С).
- После того, как тесто поднялось, еще немного его вымесить, снова накрыть пленкой и поставить на ночь (6-10 часов) в холодильник.
- Тесто разделить по формам (заполнять нужно на 1/3), смазать смесью яйца и молока, и дать снова подойти в теплом месте в течение 1,5-2 часов.
- После этого формы поставить в духовку, нагретую до 170°C, на 30-35 мин (большие формы) и 15 мин маленькие.
- Достать куличи из духовки и через 5-10 мин вынуть их из форм.
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