8 марта 2023, 16:58 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Накануне Пасхи все хозяйки активно ищут рецепты пасхальной выпечки. Факты ICTV решили вам помочь в поисках и публикуют рецепт вкусной пасхи от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской. Рецепт паски на Пасху 2023 Ингредиенты: Сейчас смотрят 500 гр муки.

50 мл воды (35 °C).

7 гр сухих дрожжей (или 20 гр свежих).

Шесть яиц.

60 гр меда, ароматизированного апельсиновой цедрой.

350 гр сливочного масла (нарезанного небольшими кусочками, температура 14 °C).

200 гр абрикоса сушеного и замоченного в 40 мл рома.

1 яйцо + 20 мл молока для смазывания куличей.

20 гр сливочного масла для смазывания формы. Способ приготовления Дрожжи развести в воде. Высыпать муку горкой, в центре сформировать “гнездо” и вылить их туда. Начать вымешивать. Добавить четвертую часть предварительно взбитых яиц и продолжать вымешивать. Когда тесто стало целостным, можно по одному кусочку добавлять сливочное масло, пока вся масса не станет однородной. И вымешивать еще 10 минут. Добавить абрикос, предварительно слив ром. Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить на 1,5 часа в миску с теплой водой (50°С). После того, как тесто поднялось, еще немного его вымесить, снова накрыть пленкой и поставить на ночь (6-10 часов) в холодильник. Тесто разделить по формам (заполнять нужно на 1/3), смазать смесью яйца и молока, и дать снова подойти в теплом месте в течение 1,5-2 часов. После этого формы поставить в духовку, нагретую до 170°C, на 30-35 мин (большие формы) и 15 мин маленькие. Достать куличи из духовки и через 5-10 мин вынуть их из форм. Читайте также: Творожная паска со сгущенным молоком – рецепт приготовления Читайте также: Православная и католическая Пасха 2023: даты, традиции и запреты

Какие паски приготовить на Пасху 2023 – пять рецептов

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