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Еда

Рецепт вкусной паски от победительницы Мастер-Шеф

8 марта 2023, 16:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Паска, Великдень 2023
Источник: Depositphotos

Накануне Пасхи все хозяйки активно ищут рецепты пасхальной выпечки.

Факты ICTV решили вам помочь в поисках и публикуют рецепт вкусной пасхи от победительницы кулинарного шоу Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.

Рецепт паски на Пасху 2023

Ингредиенты:

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  • 500 гр муки.
  • 50 мл воды (35 °C).
  • 7 гр сухих дрожжей (или 20 гр свежих).
  • Шесть яиц.
  • 60 гр меда, ароматизированного апельсиновой цедрой.
  • 350 гр сливочного масла (нарезанного небольшими кусочками, температура 14 °C).
  • 200 гр абрикоса сушеного и замоченного в 40 мл рома.
  • 1 яйцо + 20 мл молока для смазывания куличей.
  • 20 гр сливочного масла для смазывания формы.

Способ приготовления

  1. Дрожжи развести в воде. Высыпать муку горкой, в центре сформировать “гнездо” и вылить их туда. Начать вымешивать.
  2. Добавить четвертую часть предварительно взбитых яиц и продолжать вымешивать.
  3. Когда тесто стало целостным, можно по одному кусочку добавлять сливочное масло, пока вся масса не станет однородной. И вымешивать еще 10 минут.
  4. Добавить абрикос, предварительно слив ром.
  5. Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить на 1,5 часа в миску с теплой водой (50°С).
  6. После того, как тесто поднялось, еще немного его вымесить, снова накрыть пленкой и поставить на ночь (6-10 часов) в холодильник.
  7. Тесто разделить по формам (заполнять нужно на 1/3), смазать смесью яйца и молока, и дать снова подойти в теплом месте в течение 1,5-2 часов.
  8. После этого формы поставить в духовку, нагретую до 170°C, на 30-35 мин (большие формы) и 15 мин маленькие.
  9. Достать куличи из духовки и через 5-10 мин вынуть их из форм.
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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Праздник
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