На светлый праздник Пасхи всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное.

Творожная паска со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023 года. Такая душистая паска порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.

Факты ICTV подготовили для вас пошаговый рецепт творожной паски со сгущенным молоком.

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Рецепт творожной паски со сгущенкой

Ингредиенты:

сметана – 250 г;

сыр (9% жирности) – 1,25 кг;

цукаты – 70 г;

изюм – 70 г;

сгущенное молоко – 400 г;

сахар коричневый – 60 г;

ванильный сахар – 1 чайная ложка;

сливочное масло – 250 г.

Способ приготовления:

Промываем и сушим 70 г изюма. Перетираем 1,25 кг сыра через сито. Добавляем к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара. Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной. Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов. Все хорошо перемешиваем. Готовим формы. На дно необходимо положить три слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на один-два дня. Подставьте под форму емкость, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.

В общей сложности творожная паска со сгущенным молоком готовится 30 минут.

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