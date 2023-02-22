На светлый праздник Пасхи всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное.
Творожная паска со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023 года. Такая душистая паска порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.
Факты ICTV подготовили для вас пошаговый рецепт творожной паски со сгущенным молоком.
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Рецепт творожной паски со сгущенкой
Ингредиенты:
- сметана – 250 г;
- сыр (9% жирности) – 1,25 кг;
- цукаты – 70 г;
- изюм – 70 г;
- сгущенное молоко – 400 г;
- сахар коричневый – 60 г;
- ванильный сахар – 1 чайная ложка;
- сливочное масло – 250 г.
Способ приготовления:
- Промываем и сушим 70 г изюма.
- Перетираем 1,25 кг сыра через сито.
- Добавляем к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
- Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной.
- Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
- Все хорошо перемешиваем.
- Готовим формы. На дно необходимо положить три слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на один-два дня. Подставьте под форму емкость, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.
В общей сложности творожная паска со сгущенным молоком готовится 30 минут.
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