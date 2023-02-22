Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Творожная паска со сгущенным молоком – рецепт приготовления

22 февраля 2023, 13:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Паска
Источник: Depositphotos

На светлый праздник Пасхи всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное.

Творожная паска со сгущенкой – это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2023 года. Такая душистая паска порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.

Факты ICTV подготовили для вас пошаговый рецепт творожной паски со сгущенным молоком.

Сейчас смотрят

Рецепт творожной паски со сгущенкой

Ингредиенты:

  • сметана – 250 г;
  • сыр (9% жирности) – 1,25 кг;
  • цукаты – 70 г;
  • изюм – 70 г;
  • сгущенное молоко – 400 г;
  • сахар коричневый – 60 г;
  • ванильный сахар – 1 чайная ложка;
  • сливочное масло – 250 г.

Способ приготовления:

  1. Промываем и сушим 70 г изюма.
  2. Перетираем 1,25 кг сыра через сито.
  3. Добавляем к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара.
  4. Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной.
  5. Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов.
  6. Все хорошо перемешиваем.
  7. Готовим формы. На дно необходимо положить три слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на один-два дня. Подставьте под форму емкость, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.

В общей сложности творожная паска со сгущенным молоком готовится 30 минут.

Читайте также:

Теги
Пасха Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепти Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь