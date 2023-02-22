На світле свято Великодня завжди хочеться приготувати щось дуже смачне та незвичайне.
Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який чудово підійде для святкового столу на Великдень 2023 року. Така запашна паска порадує вас смаком та ароматом, а також гладенькою й однорідною консистенцією.
Факти ICTV підготували для вас покроковий рецепт сирної паски зі згущеним молоком.
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Рецепт сирної паски зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- сметана – 250 г;
- сир (9% жирності) – 1,25 кг;
- цукати – 70 г;
- родзинки – 70 г;
- згущене молоко – 400 г;
- цукор коричневий – 60 г;
- ванільний цукор – 1 чайна ложка;
- вершкове масло – 250 г.
Спосіб приготування:
- Промиваємо і сушимо 70 г родзинок.
- Перетираємо 1,25 кг сиру через сито.
- Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
- Все збиваємо міксером до однорідності.
- Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
- Все добре перемішуємо.
- Готуємо форми. На дно необхідно покласти три шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на один-два дні. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка стікатиме з сиру.
Загалом сирна паска зі згущеним молоком готується 30 хв.
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