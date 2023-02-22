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Їжа

Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт приготування

22 Лютого 2023, 13:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Паска
Джерело: Depositphotos

На світле свято Великодня завжди хочеться приготувати щось дуже смачне та незвичайне.

Сирна паска зі згущеним молоком – це ніжний та неймовірно солодкий десерт, який чудово підійде для святкового столу на Великдень 2023 року. Така запашна паска порадує вас смаком та ароматом, а також гладенькою й однорідною консистенцією.

Факти ICTV підготували для вас покроковий рецепт сирної паски зі згущеним молоком.

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Рецепт сирної паски зі згущеним молоком

Інгредієнти:

  • сметана – 250 г;
  • сир (9% жирності) – 1,25 кг;
  • цукати – 70 г;
  • родзинки – 70 г;
  • згущене молоко – 400 г;
  • цукор коричневий – 60 г;
  • ванільний цукор – 1 чайна ложка;
  • вершкове масло – 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо і сушимо 70 г родзинок.
  2. Перетираємо 1,25 кг сиру через сито.
  3. Додаємо до сиру 250 г розтопленого вершкового масла, 60 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру.
  4. Все збиваємо міксером до однорідності.
  5. Додаємо 400 г згущеного молока, 250 г сметани, 70 г родзинок, 70 г цукатів.
  6. Все добре перемішуємо.
  7. Готуємо форми. На дно необхідно покласти три шари марлі. Після цього можна викладати сирну паску зі згущеним молоком і залишити в холодильнику на один-два дні. Підставте під форму посуд, щоб зібрати рідину, яка стікатиме з сиру.

Загалом сирна паска зі згущеним молоком готується 30 хв.

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Великдень Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепти Свято
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