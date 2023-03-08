Напередодні Великодня всі господині активно шукають рецепти великодньої випічки.
Факти ICTV вирішили вам допомогти у пошуках та публікують рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.
Рецепт паски на Великдень 2023
Інгредієнти:
Зараз дивляться
- 500 гр борошна.
- 50 мл води (35°C).
- 7 гр сухих дріжджів (або 20 гр свіжих).
- Шість яєць.
- 60 гр меду, ароматизованого апельсиновою цедрою.
- 350 гр вершкового масла (нарізаного невеликими шматочками, температура 14°C).
- 200 гр абрикоса сушеного і замоченого у 40 мл рому.
- 1 яйце + 20 мл молока для змащування пасок.
- 20 гр вершкового масла для змащування форми.
Спосіб приготування
- Дріжджі розвести у воді. Висипати борошно гіркою, у центрі сформувати “гніздо” і вилити їх туди. Почати вимішувати.
- Додати четверту частину попередньо збитих яєць і продовжувати вимішувати.
- Коли тісто стало цілісним, можна по одному шматочку додавати вершкове масло, поки вся маса не стане однорідною. І вимішувати ще 10 хвилин.
- Додати абрикос, попередньо зливши ром.
- Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити на 1,5 години в миску з теплою водою (50°С).
- Після того, як тісто піднялося, ще трохи його вимісити, знову накрити плівкою і поставити на ніч (6-10 годин) в холодильник.
- Тісто розділити за формами (заповнювати потрібно на 1/3), змастити сумішшю яйця і молока, і дати знову підійти в теплому місці протягом 1,5-2 годин.
- Після цього форми поставити в духовку, нагріту до 170 °C, на 30-35 хв (великі форми) і 15 хв маленькі.
- Дістати паски з духовки та через 5-10 хв вийняти їх з форм.
Читайте також:Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт приготування
Читайте також: