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Їжа

Рецепт смачної паски від переможниці Майстер-Шеф

8 Березня 2023, 16:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Паска, Великдень 2023
Джерело: Depositphotos

Напередодні Великодня всі господині активно шукають рецепти великодньої випічки.

Факти ICTV вирішили вам допомогти у пошуках та публікують рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської.

Рецепт паски на Великдень 2023

Інгредієнти: 

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  • 500 гр борошна.
  • 50 мл води (35°C).
  • 7 гр сухих дріжджів (або 20 гр свіжих).
  • Шість яєць.
  • 60 гр меду, ароматизованого апельсиновою цедрою.
  • 350 гр вершкового масла (нарізаного невеликими шматочками, температура 14°C).
  • 200 гр абрикоса сушеного і замоченого у 40 мл рому.
  • 1 яйце + 20 мл молока для змащування пасок.
  • 20 гр вершкового масла для змащування форми.

Спосіб приготування

  1. Дріжджі розвести у воді. Висипати борошно гіркою, у центрі сформувати “гніздо” і вилити їх туди. Почати вимішувати.
  2. Додати четверту частину попередньо збитих яєць і продовжувати вимішувати.
  3. Коли тісто стало цілісним, можна по одному шматочку додавати вершкове масло, поки вся маса не стане однорідною. І вимішувати ще 10 хвилин.
  4. Додати абрикос, попередньо зливши ром.
  5. Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити на 1,5 години в миску з теплою водою (50°С).
  6. Після того, як тісто піднялося, ще трохи його вимісити, знову накрити плівкою і поставити на ніч (6-10 годин) в холодильник.
  7. Тісто розділити за формами (заповнювати потрібно на 1/3), змастити сумішшю яйця і молока, і дати знову підійти в теплому місці протягом 1,5-2 годин.
  8. Після цього форми поставити в духовку, нагріту до 170 °C, на 30-35 хв (великі форми) і 15 хв маленькі.
  9. Дістати паски з духовки та через 5-10 хв вийняти їх з форм.

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