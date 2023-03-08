8 Березня 2023, 16:58 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

Напередодні Великодня всі господині активно шукають рецепти великодньої випічки. Факти ICTV вирішили вам допомогти у пошуках та публікують рецепт смачної паски від переможниці кулінарного шоу Майстер-Шеф Ольги Мартиновської. Рецепт паски на Великдень 2023 Інгредієнти: Зараз дивляться 500 гр борошна.

50 мл води (35°C).

7 гр сухих дріжджів (або 20 гр свіжих).

Шість яєць.

60 гр меду, ароматизованого апельсиновою цедрою.

350 гр вершкового масла (нарізаного невеликими шматочками, температура 14°C).

200 гр абрикоса сушеного і замоченого у 40 мл рому.

1 яйце + 20 мл молока для змащування пасок.

20 гр вершкового масла для змащування форми. Спосіб приготування Дріжджі розвести у воді. Висипати борошно гіркою, у центрі сформувати “гніздо” і вилити їх туди. Почати вимішувати. Додати четверту частину попередньо збитих яєць і продовжувати вимішувати. Коли тісто стало цілісним, можна по одному шматочку додавати вершкове масло, поки вся маса не стане однорідною. І вимішувати ще 10 хвилин. Додати абрикос, попередньо зливши ром. Тісто покласти в миску, накрити харчовою плівкою і поставити на 1,5 години в миску з теплою водою (50°С). Після того, як тісто піднялося, ще трохи його вимісити, знову накрити плівкою і поставити на ніч (6-10 годин) в холодильник. Тісто розділити за формами (заповнювати потрібно на 1/3), змастити сумішшю яйця і молока, і дати знову підійти в теплому місці протягом 1,5-2 годин. Після цього форми поставити в духовку, нагріту до 170 °C, на 30-35 хв (великі форми) і 15 хв маленькі. Дістати паски з духовки та через 5-10 хв вийняти їх з форм. Читайте також: Сирна паска зі згущеним молоком – рецепт приготування

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