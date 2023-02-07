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Їжа

Які паски приготувати на Великдень 2023 – пʼять рецептів

7 Лютого 2023, 09:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Паска 2023
Джерело: Pixabay

Великдень – одне з найважливіших свят у християнській релігії. Цей день уособлює пробудження природи від сну та звільнення від гріхів. Також Великдень символізує жертву сина Господнього за гріхи людства.

У 2023 році свято випадає на 16 квітня. Традиційною великоднею стравою є паски, які прикрашають білою глазур’ю.

Факти ICTV зібрали найкращі рецепти пасок на Великдень 2023.

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Рецепт сирної паски (без випікання)

Інгредієнти: 

  • круто зварені яйця – 5 шт;
  • м’яке вершкове масло – 200 г;
  • сметана – 200 г;
  • цукор – 1 склянка;
  • перетертий на ситі свіжий жирний сир – 1 кг.
сирна паска

Фото: Pixabay

Спосіб приготування: 

Розтираємо жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додаємо ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів).

Вимішавши, викладаємо у вологу марлю та кладемо у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залишаємо на дві доби в холодному місці, потім обережно виймаємо паску та робимо зверху хрест із родзинок.

Рецепт заварної паски

Інгредієнти: 

  • борошно – 5 склянок;
  • молоко – 9,5 склянки;
  • жовтки – 7 шт;
  • цукор – 6 склянок;
  • дріжджі – 100 г;
  • вершкове масло – 600 г;
  • сіль, ванілін.

Спосіб приготування: 

Борошно заварюємо гарячим молоком. Як охолоне, додаємо розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока.

Замішуємо густе тісто, потроху досипаючи борошно, даємо підійти, додаємо решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимішуємо, додаємо вершкове масло, ще раз вимішуємо та кладемо у форму.

Коли тісто підніметься, випікаємо в духовці.

Рецепт сирної паски з горіхами

Інгредієнти: 

  • сир – 1 кг;
  • яйця — 4 шт;
  • ваніль;
  • цукор — 1 склянка;
  • масло — 100 г;
  • горіхи подрібнені — 2 склянки.

Спосіб приготування: 

Сир протираємо крізь сито, додаємо цукор, ваніль, яйця, масло. Усе добре перемішуємо.

Волоські горіхи підсмажуємо, подрібнюємо, перемішуємо з сиром, додаємо вершки або сметану, викладаємо у форму та ставимо під прес.

Рецепт паски з родзинками

Інгредієнти: 

  • борошно – 800 г;
  • вершкове масло – 200 г;
  • цукор – 200 г;
  • молоко – 1 склянка;
  • яйця – 5 шт;
  • свіжі дріжджі – 50 г;
  • родзинки – 200 г;
  • сіль.

Спосіб приготування: 

Розтоплюємо масло, вливаємо гаряче молоко, додаємо цукор, сіль. Перемішуємо та охолоджуємо до температури парного молока, після чого всипаємо борошно, вливаємо розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішуємо.

Ставимо в тепле місце. Коли підійде, додаємо пʼять жовтків, пʼять збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішуємо. Тісто кладемо у гарно змащену маслом і посипану борошном форму, заповнивши її до половини.

Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікаємо за температури 180° до готовності.

Рецепт шоколадної паски

сирна паска

Фото: Pixabay

Інгредієнти: 

  • сир – 1 кг;
  • вершкове масло – 400 г;
  • густа сметана – 2 склянки;
  • цукор – 1 склянка;
  • вершки – 1 склянка;
  • шоколад – 200 г;
  • жовтки – 4 шт;
  • білки – 2 шт;
  • ванілін.

Спосіб приготування: 

Протираємо сир через сито, змішуємо з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішуємо цукор з вершками та шоколадом, натертим на дрібній терці, додаємо ванілін.

Розмішуємо, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішуємо з сиром, добре розтираємо.

Збиваємо густі вершки та яєчні білки, з’єднуємо з приготовленим сиром. Додаємо дрібно нарізані цукати та родзинки.

Все перемішуємо, викладаємо у пасочницю, накриваємо кришкою, кладемо гніт і ставимо на добу в холодне місце.

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Теги
Великдень Кулінарні рецепти Рецепти
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