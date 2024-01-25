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Рассольник: классический рецепт приготовления

25 января 2024, 11:30
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Розсольник

Рассольник – очень вкусное и питательное первое блюдо, которое актуально в зимнее время года. Невероятный кисловатый вкус этого супа нравится многим.

Рецепт рассольника не сложный и его запросто можно приготовить в домашних условиях.

Как сварить рассольник

Давайте приготовим классический рассольник. Но, по желанию, в рассольник можно добавить перловую крупу или рис. Вместо мяса в рассольник можно положить предварительно подготовленные (замоченные и сваренные говяжьи или свиные почки).

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Ингредиенты:

  • свинина – 800 г
  • огурцы соленые – 3 шт.
  • рассол огуречный (процеженный) – 1 стакан
  • картофель – 4-5 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • томатный соус – 1 ст. л.
  • корень петрушки (небольшой) – 1 шт.
  • растительное масло – для жарки
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 4-7 шт.
  • соль – по вкусу
  • молотый черный перец – по вкусу
  • зелень и сметана – для подачи

Приготовление:

  1. В кастрюлю вливаем 2,5 л холодной воды, выкладываем нарезанное мясо и доводим до кипения. Снимаем пенку, добавляем лавровый лист и перец горошком и варим 30 минут.
  2. Добавляем нарезанный кубиками картофель и готовим еще 20 минут.
  3. Тем временем в сковороде на растительном масле жарим овощи (натертую морковь и нарезанный лук) до полуготовности. В конце приготовления добавляем томатный соус и перемешиваем.
  4. В другую сковороду вливаем немного масла и жарим нарезанный кубиками корень петрушки. Добавляем натертые огурцы, вливаем немного воды и тушим около 15 минут.
  5. Выкладываем в бульон морковь с луком и томатным соусом, готовим 10 минут.
  6. Затем добавляем в бульон тушеные огурцы, вливаем рассол, солим, перчим по вкусу и готовим, после закипания, еще 15 минут.
  7. Классический рассольник разливаем в глубокие тарелки. Подаем горячим, со сметаной и зеленью.

Рассольник можно приготовить постный (на овощном бульоне), рыбный, с грибами или с мясом птицы. Некоторые хозяйки готовят его на овощном бульоне и добавляют мясные фрикадельки.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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