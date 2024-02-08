Любители солянки говорят, что она согревает не только тело, но и душу. И правда, в этом смысле, солянка является настоящей героиней зимнего стола.

Что же это такое солянка

Солянка – это ароматное, насыщенное, острое и пряное первое блюдо, которое объединяет в себе различные вкусы и ароматы. Готовят солянку обычно в холодное время года.

Обсуждение классического рецепта мясной солянки может превратиться в настоящую гастрономическую дискуссию. Однако основные ингредиенты остаются постоянными: насыщенный бульон, различные сорта колбасы и сосисок, копченая грудинка, свиные ребрышки, ветчина, разнообразные овощи (огурцы, морковь, картофель, помидоры, оливки, лимон, каперсы, лук) и специи.

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Что делает солянку настоящей солянкой? Секрет заключается в концентрированном бульоне. Поэтому большое внимание уделяют именно его варке – он должен быть насыщенным и ароматным.

Какие виды солянки бывают

Кроме мясной, которая является классической и самой популярной, готовят также рыбную и грибную солянки.

Для приготовления рыбной солянки используют различные виды рыбы (лосось, окунь, треска или другие доступные виды рыбы). Солянка грибная подходит для вегетарианцев. В грибной солянке используют различные свежие, мороженые, сушеные и даже маринованные грибы. Но в любую солянку всегда добавляют овощи и специи.

Как приготовить солянку – классический рецепт

Ингредиенты:

мясной или куриный насыщенный бульон – 3 л

копченые мясные продукты (ребрышки, ветчина, колбаса и другие по вашему вкусу) – 500 г

вареные сосиски или колбаса – 200 г

лук – 2 шт.

морковка – 1 шт.

картофель – 2 шт.

соленые огурцы – 3-5 шт.

оливки или маслины – 1 баночка (280 г)

каперсы (по желанию) – 30-40 г

сок лимона – 1-2 ст. л.

томатный соус – 3 ст. л.

лавровый лист – 1-2 шт.

перец черный горошком – 4-5 шт.

соль, молотый черный и кайенский перец, сахар, паприка, кориандр – по вкусу

растительное масло – для жарки

сметана, лимон, зелень укропа и петрушки – для подачи

Приготовление:

В кастрюлю вливаем бульон и доводим его до кипения. Тем временем все мясные изделия нарезаем кубиками или соломкой. Перекладываем мясные продукты в бульон и варим около 10 минут. Почищенный картофель перекладываем в бульон и готовим еще около 10 минут. Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке. Обжариваем овощи на растительном масле до полуготовности. Затем добавляем томатный соус и готовим еще 5 минут. Огурцы натираем на крупной терке или нарезаем соломкой. Перекладываем их в сковороду, вливаем немного воды и тушим, накрыв крышкой, 5-7 минут. Добавляем в кастрюлю обжаренные овощи с томатным соусом и огурцы, готовим еще 10 минут. В конце приготовления добавляем в солянку нарезанные или целые оливки (маслины), зелень, каперсы, соль, перец, все специи, 1-2 ст. л. сока лимона и готовим 10 минут. Важно блюдо не пересолить. Когда солянка настоится, она приобретет более насыщенный вкус. Солянке даем настояться не менее 20 минут. Подаем солянку горячей в глубоких тарелках. В каждую тарелку можно положить кружочки лимона, сметану и зелень.

Смело можно утверждать, что солянка – это не просто блюдо. Это своеобразная песня! Она не только хороша на вкус, но и радует своим разнообразием и цветовой гаммой. Поэтому проявите свой кулинарный талант и приготовьте солянку в домашних условиях.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.