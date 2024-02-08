Солянка: як приготувати за класичним рецептом

Любителі солянки кажуть, що вона зігріває не лише тіло, а й душу. І правда, у цьому сенсі, солянка є справжньою героїнею зимового столу.

Що ж це таке солянка

Солянка – це запашна, насичена, гостра і пряна перша страва, яка поєднує в собі різні смаки й аромати. Готують солянку зазвичай в холодну пору року.

Обговорення класичного рецепта м’ясної солянки може перетворитися на справжню гастрономічну дискусію. Проте основні інгредієнти залишаються сталими: насичений бульйон, різні сорти ковбаси та сосисок, копчена грудинка, свинячі реберця, шинка, різноманітні овочі (огірки, морква, картопля, помідори, оливки, лимон, каперси, цибуля) та спеції.

Зараз дивляться

Що робить солянку справжньою солянкою? Секрет полягає в концентрованому бульйоні. Тому велику увагу приділяють саме його варінню – він повинен бути насиченим та ароматним.

Які види солянки бувають

Окрім м’ясної, яка є класичною і найпопулярнішою, готують також рибну та грибну солянки.

Для приготування рибної солянки використовують різні види риби (лосось, окунь, тріска або інші доступні види риби). Солянка грибна підходить для вегетаріанців. У грибній солянці використовують різні свіжі, морожені, сушені та навіть мариновані гриби. Але в будь-яку солянку завжди додають овочі та спеції.

Як приготувати солянку – класичний рецепт

Інгредієнти:

м’ясний або курячий насичений бульйон – 3 л

копчені м’ясні продукти (реберця, шинка, ковбаса та інші до вашого смаку) – 500 г

варені сосиски або ковбаса – 200 г

цибуля – 2 шт.

морквина – 1 шт.

картопля – 2 шт.

солоні огірки – 3-5 шт.

оливки або маслини – 1 баночка (280 г)

каперси (за бажанням) – 30-40 г

сік лимона – 1-2 ст. л.

томатний соус – 2-3 ст. л.

лавровий лист – 1-2 шт.

перець чорний горошком – 4-5 шт.

сіль, мелений чорний і каєнський перець, цукор, паприка, коріандр – до смаку

олія – для смаження

сметана, лимон, зелень кропу та петрушки – для подачі

Приготування:

У каструлю вливаємо бульйон і доводимо його до кипіння. Тим часом усі м’ясні вироби нарізаємо кубиками або соломкою. Перекладаємо м’ясні продукти в бульйон і варимо близько 10 хвилин. Почищену картоплю перекладаємо у бульйон і готуємо ще близько 10 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками. Моркву натираємо. Обсмажуємо овочі на олії до напівготовності. Потім додаємо томатний соус і готуємо ще 5 хвилин. Огірки натираємо на грубій тертці або нарізаємо соломкою. Перекладаємо їх у пательню, вливаємо трішки води й тушкуємо, накривши кришкою, 5-7 хвилин. Додаємо у каструлю обсмажені овочі з томатним соусом та огірки, готуємо ще 10 хвилин. У кінці приготування додаємо до солянки нарізані або цілі оливки (маслини), зелень, каперси, сіль, перець, усі спеції, 1-2 ст. л. соку лимона й готуємо 10 хвилин. Важливо страву не пересолити. Коли солянка настоїться, вона набуде більш насиченого смаку. Солянці даємо настоятися не менш ніж 20 хвилин. Подаємо солянку гарячою у глибоких тарілках. У кожну тарілку можна покласти кружальця лимона, сметану та зелень.

Сміливо можна стверджувати, що солянка – це не просто страва. Це своєрідна пісня! Вона не тільки чудова на смак, а й тішить своєю різноманітністю та кольоровою гамою. Тож проявіть свій кулінарний талант і приготуйте солянку в домашніх умовах.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.