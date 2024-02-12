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Суп харчо: простий рецепт приготування

12 Лютого 2024, 12:58
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Суп харчо

Суп харчо – один із тих самих смачних та поживних супів, які зігріють у холодні зимові дні та зроблять обід або вечерю особливими.

Цей суп родом з Грузії, а це означає, що окрім основних інгредієнтів – м’яса, рису та соусу ткемалі – у рецепті харчо багато ароматних спецій та зелені.

Традиційний сливовий соус ткемалі надає цій першій страві пряного та терпкого смаку, а суміш спецій – той самий аромат, який не переплутати ні з чим.

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Всі ці інгредієнти дарують супу харчо унікальності та заохочують на подорож до привітної Грузії.

А якщо нема можливості там побувати? Приготуймо цю неймовірно смачну страву в домашніх умовах!

Смачний та поживний суп харчо – рецепт приготування, інгредієнти та поради читайте нижче.

Усе про найкращі супи світу можна почитати тут.

Як приготувати суп харчо

Традиційно готують страву з яловичиною, але, звісно, можна взяти будь-яке м’ясо до вашого смаку.

Інгредієнти:

  • яловичина або телятина (бажано на кістці) – 600-700 г
  • рис – 8-10 ст. л.
  • часник – 3 зубки
  • томатна паста – 2 ст. л.
  • гранатовий сік – 100 мл
  • перець чилі – 0,5-1 шт.
  • перець горошком – 7-8 шт.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • волоські горіхи – 0,5 склянки
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • борошно – 1 ст. л.
  • хмелі-сунелі – 1 ч. л.
  • сіль, мелений чорний перець, паприка, коріандр, сушена морква до смаку
  • зелень (петрушка та кінза) – 50-70 г
  • олія – для смаження

Суп харчо – рецепт:

  1. М’ясо промиваємо холодною водою, нарізаємо і викладаємо у каструлю. Вливаємо 3 л холодної води та додаємо спеції: горошини перцю, лавровий лист, 2 ч. л. солі й готуємо близько 50 хвилин. Після закипання знімаємо пінку.
  2. Потім у бульйон додаємо промитий рис, нарізану кубиками цибулю, сушену моркву і варимо ще 20 хвилин.
  3. Лавровий лист із бульйону видаляємо. Додаємо мелені горіхи і доводимо до кипіння.
  4. У сковороді розігріваємо 1-2 ст. л. олії, додаємо томатну пасту, нарізаний перець чилі, ткемалі, пропущений через прес часник, хмелі-сунелі, паприку, коріандр і мелений чорний перець. Готуємо, помішуючи, близько 1 хвилини, посипаємо борошном, гарно перемішуємо і тушкуємо ще 3 хвилини.
  5. Перекладаємо заправку в суп, вливаємо гранатовий сік, додаємо нарізану зелень і готуємо після закипання близько 5 хвилин. За рецептом у суп харчо завжди додають нарізану кінзу. А замість петрушки можна взяти кріп.
  6. Каструлю з готовим супом харчо накриваємо кришкою і залишаємо на 10-20 хвилин для настоювання.

Отже, якщо ви ще не готували суп харчо, настав час це зробити. Ця смачна та дуже ароматна страва варта того. Смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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