Суп харчо – это один из тех самых вкусных и питательных супов, которые согреют в холодные зимние дни и сделают обед или ужин особенными.
Этот суп родом из Грузии, а это значит, что кроме основных ингредиентов — мяса, риса и соуса ткемали — в рецепте харчо много ароматных специй и зелени.
Традиционный сливовый соус ткемали придает этому первому блюду пряный и терпкий вкус, а смесь специй — тот самый аромат, который не перепутать ни с чем.
Все эти ингредиенты дарят супу харчо уникальность и вдохновляют на путешествие в приветливую Грузию.
А если нет возможности там побывать? Давайте приготовим это невероятно вкусное блюдо в домашних условиях!
Вкусный и питательный суп харчо – рецепт приготовления, ингредиенты и советы – читайте ниже.
Все о лучших супах мира можно почитать здесь.
Как приготовить суп харчо
Традиционно готовят блюдо с говядиной, но, конечно, можно взять любое мясо по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- говядина или телятина (желательно на кости) – 600-700 г
- рис – 8-10 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 2 ст. л.
- гранатовый сок – 100 мл
- перец чили – 0,5-1 шт.
- перец горошком – 7-8 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- грецкие орехи – 0,5 стакана
- лук репчатый – 2 шт.
- мука – 1 ст. л.
- хмели-сунели – 1 ч. л.
- соль, молотый черный перец, паприка, кориандр, сушеная морковь по вкусу
- зелень (петрушка и кинза) – 50-70 г
- растительное масло – для жарки
Суп харчо – рецепт:
- Мясо промываем холодной водой, нарезаем и выкладываем в кастрюлю. Вливаем 3 л холодной воды и добавляем специи: горошины перца, лавровый лист, 2 ч. л. соли и готовим около 50 минут. После закипания снимаем пенку.
- Затем в бульон добавляем промытый рис, нарезанный кубиками лук, сушеную морковь и варим еще 20 минут.
- Лавровый лист из бульона удаляем. Добавляем молотые орехи и доводим до кипения.
- В сковороде разогреваем 1-2 ст. л. масла, добавляем томатную пасту, нарезанный перец чили, ткемали, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, паприку, кориандр и молотый черный перец. Готовим, помешивая, около 1 минуты, посыпаем мукой, хорошо перемешиваем и тушим еще 3 минуты.
- Перекладываем заправку в суп, вливаем гранатовый сок, добавляем нарезанную зелень и готовим после закипания около 5 минут. По рецепту в суп харчо всегда добавляют нарезанную кинзу. А вместо петрушки можно взять укроп.
- Кастрюлю с готовым супом харчо накрываем крышкой и оставляем на 10-20 минут для настаивания.
Итак, если вы еще не готовили суп харчо, пришло время это сделать. Это вкусное и очень ароматное блюдо стоит того. Приятного аппетита
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.