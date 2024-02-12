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Суп харчо: простой рецепт приготовления

12 февраля 2024, 12:58
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Суп харчо

Суп харчо – это один из тех самых вкусных и питательных супов, которые согреют в холодные зимние дни и сделают обед или ужин особенными.

Этот суп родом из Грузии, а это значит, что кроме основных ингредиентов — мяса, риса и соуса ткемали — в рецепте харчо много ароматных специй и зелени.

Традиционный сливовый соус ткемали придает этому первому блюду пряный и терпкий вкус, а смесь специй — тот самый аромат, который не перепутать ни с чем.

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Все эти ингредиенты дарят супу харчо уникальность и вдохновляют на путешествие в приветливую Грузию.

А если нет возможности там побывать? Давайте приготовим это невероятно вкусное блюдо в домашних условиях!

Вкусный и питательный суп харчо – рецепт приготовления, ингредиенты и советы – читайте ниже.

Все о лучших супах мира можно почитать здесь.

Как приготовить суп харчо

Традиционно готовят блюдо с говядиной, но, конечно, можно взять любое мясо по вашему вкусу.

Ингредиенты:

  • говядина или телятина (желательно на кости) – 600-700 г
  • рис – 8-10 ст. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • гранатовый сок – 100 мл
  • перец чили – 0,5-1 шт.
  • перец горошком – 7-8 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • грецкие орехи – 0,5 стакана
  • лук репчатый – 2 шт.
  • мука – 1 ст. л.
  • хмели-сунели – 1 ч. л.
  • соль, молотый черный перец, паприка, кориандр, сушеная морковь по вкусу
  • зелень (петрушка и кинза) – 50-70 г
  • растительное масло – для жарки

Суп харчо – рецепт:

  1. Мясо промываем холодной водой, нарезаем и выкладываем в кастрюлю. Вливаем 3 л холодной воды и добавляем специи: горошины перца, лавровый лист, 2 ч. л. соли и готовим около 50 минут. После закипания снимаем пенку.
  2. Затем в бульон добавляем промытый рис, нарезанный кубиками лук, сушеную морковь и варим еще 20 минут.
  3. Лавровый лист из бульона удаляем. Добавляем молотые орехи и доводим до кипения.
  4. В сковороде разогреваем 1-2 ст. л. масла, добавляем томатную пасту, нарезанный перец чили, ткемали, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, паприку, кориандр и молотый черный перец. Готовим, помешивая, около 1 минуты, посыпаем мукой, хорошо перемешиваем и тушим еще 3 минуты.
  5. Перекладываем заправку в суп, вливаем гранатовый сок, добавляем нарезанную зелень и готовим после закипания около 5 минут. По рецепту в суп харчо всегда добавляют нарезанную кинзу. А вместо петрушки можно взять укроп.
  6. Кастрюлю с готовым супом харчо накрываем крышкой и оставляем на 10-20 минут для настаивания.

Итак, если вы еще не готовили суп харчо, пришло время это сделать. Это вкусное и очень ароматное блюдо стоит того. Приятного аппетита

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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