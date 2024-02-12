Суп харчо – это один из тех самых вкусных и питательных супов, которые согреют в холодные зимние дни и сделают обед или ужин особенными.

Этот суп родом из Грузии, а это значит, что кроме основных ингредиентов — мяса, риса и соуса ткемали — в рецепте харчо много ароматных специй и зелени.

Традиционный сливовый соус ткемали придает этому первому блюду пряный и терпкий вкус, а смесь специй — тот самый аромат, который не перепутать ни с чем.

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Все эти ингредиенты дарят супу харчо уникальность и вдохновляют на путешествие в приветливую Грузию.

А если нет возможности там побывать? Давайте приготовим это невероятно вкусное блюдо в домашних условиях!

Вкусный и питательный суп харчо – рецепт приготовления, ингредиенты и советы – читайте ниже.

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Как приготовить суп харчо

Традиционно готовят блюдо с говядиной, но, конечно, можно взять любое мясо по вашему вкусу.

Ингредиенты:

говядина или телятина (желательно на кости) – 600-700 г

рис – 8-10 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 2 ст. л.

гранатовый сок – 100 мл

перец чили – 0,5-1 шт.

перец горошком – 7-8 шт.

лавровый лист – 2 шт.

грецкие орехи – 0,5 стакана

лук репчатый – 2 шт.

мука – 1 ст. л.

хмели-сунели – 1 ч. л.

соль, молотый черный перец, паприка, кориандр, сушеная морковь по вкусу

зелень (петрушка и кинза) – 50-70 г

растительное масло – для жарки

Суп харчо – рецепт:

Мясо промываем холодной водой, нарезаем и выкладываем в кастрюлю. Вливаем 3 л холодной воды и добавляем специи: горошины перца, лавровый лист, 2 ч. л. соли и готовим около 50 минут. После закипания снимаем пенку. Затем в бульон добавляем промытый рис, нарезанный кубиками лук, сушеную морковь и варим еще 20 минут. Лавровый лист из бульона удаляем. Добавляем молотые орехи и доводим до кипения. В сковороде разогреваем 1-2 ст. л. масла, добавляем томатную пасту, нарезанный перец чили, ткемали, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели, паприку, кориандр и молотый черный перец. Готовим, помешивая, около 1 минуты, посыпаем мукой, хорошо перемешиваем и тушим еще 3 минуты. Перекладываем заправку в суп, вливаем гранатовый сок, добавляем нарезанную зелень и готовим после закипания около 5 минут. По рецепту в суп харчо всегда добавляют нарезанную кинзу. А вместо петрушки можно взять укроп. Кастрюлю с готовым супом харчо накрываем крышкой и оставляем на 10-20 минут для настаивания.

Итак, если вы еще не готовили суп харчо, пришло время это сделать. Это вкусное и очень ароматное блюдо стоит того. Приятного аппетита

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.