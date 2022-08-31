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Еда

Салат капрезе из персиков и моцареллы для пикника

31 августа 2022, 19:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат из персиков
Источник: Depositphotos

В рецептах можно использовать любой персик – инжирный, нектарин или с ворсом. Главное условие: плоды  должны быть сладкими. Персик можно добавлять в салаты, запекать в духовке с творогом, готовить на мангале, делать на его основе соусы к мясу, варить варенье, готовить тарты, пироги, пирожки и даже сочетать с чесноком.

Классический вариант салата капрезе готовят с томатами, но если пофантазировать, как это делает шеф Евгений Клопотенко, то можно заменить их спелыми и сочными персиками.

Такой салат можно легко сделать на пикнике, ведь все, что необходимо – просто нарезать ингредиенты, никакой термической обработки.

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Ингредиенты:

  • 2-3 персика
  • 200 г моцареллы
  • 1 веточка базилика
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • по вкусу соль и перец

Возьмите персики, помойте и нарежьте небольшими одинаковыми дольками.

Веточку базилика тоже помойте и отделите листочки, а моцареллу порежьте кружочками.

Теперь собирайте салат: выкладывайте на тарелку персик и моцареллу, чередуя кусочки. Добавьте листики базилика, полейте салат бальзамическим уксусом и 1 оливковым маслом.

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Посолите и поперчите по вкусу.

Источник: Евгений Клопотенко

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