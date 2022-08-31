В рецептах можно использовать любой персик – инжирный, нектарин или с ворсом. Главное условие: плоды должны быть сладкими. Персик можно добавлять в салаты, запекать в духовке с творогом, готовить на мангале, делать на его основе соусы к мясу, варить варенье, готовить тарты, пироги, пирожки и даже сочетать с чесноком.
Классический вариант салата капрезе готовят с томатами, но если пофантазировать, как это делает шеф Евгений Клопотенко, то можно заменить их спелыми и сочными персиками.
Такой салат можно легко сделать на пикнике, ведь все, что необходимо – просто нарезать ингредиенты, никакой термической обработки.
Ингредиенты:
- 2-3 персика
- 200 г моцареллы
- 1 веточка базилика
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- по вкусу соль и перец
Возьмите персики, помойте и нарежьте небольшими одинаковыми дольками.
Веточку базилика тоже помойте и отделите листочки, а моцареллу порежьте кружочками.
Теперь собирайте салат: выкладывайте на тарелку персик и моцареллу, чередуя кусочки. Добавьте листики базилика, полейте салат бальзамическим уксусом и 1 оливковым маслом.
Посолите и поперчите по вкусу.
Источник: Евгений Клопотенко