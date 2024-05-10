Салат шопский – это не просто блюдо. Это гастрономический виртуоз, который переносит нас на солнечные холмы Болгарии с ее красочными садами и буйной растительностью.
Салат будто насыщен вкусами и ароматами этой солнечной страны! А еще он является символом культуры и традиций восточноевропейской кухни.
Основные ингредиенты салата шопский очень просты, но вместе они создают непревзойденный вкусовой опыт.
Обычно в его состав входят следующие продукты: помидоры, огурцы, сладкий перец, брынза или фета, лук, петрушка, маслины, оливковое масло, уксус и соль.
Рецепт салата шопский очень простой и не требует особых кулинарных навыков. Ингредиенты просто нарезаются и соединяются вместе, а затем заправляются оливковым маслом и уксусом.
Как приготовить салат шопский – читайте ниже.
Шопский салат: классический рецепт
Несомненно, оливковое масло с уксусом – быстрая и отличная заправка к любому овощному салату. Но если хочется нового кулинарного опыта – приготовьте майонез из аквафабы.
Ингредиенты:
- помидоры (желательно разных цветов) – 500 г
- огурцы – 300 г
- сладкий перец – 1 шт.
- лук фиолетовый – 1 шт.
- оливки или маслины без косточки (по желанию) – 7-10 шт.
- петрушка – по вкусу
- брынза – 150 г
- оливковое масло – 3-4 ст. л.
- уксус яблочный – 1-2 ч. л.
- соль – по вкусу
Приготовление:
- Овощи и зелень моем холодной водой и слегка обсушиваем.
- Луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Помидоры, огурцы, мякоть сладкого перца – крупными кубиками.
- Листочки петрушки мелко нарезаем.
- Брынзу натираем на крупной терке или раскрошим руками.
- Овощи выкладываем в миску, добавляем оливки или маслины, петрушку, солим и слегка перемешиваем.
- Для заправки оливковое масло соединяем с яблочным уксусом.
- Перекладываем салат на тарелку для подачи и поливаем заправкой.
Салат шопский готов. Приятного аппетита!
В Болгарии салат шопский считается национальным гастрономическим символом, и его часто подают, соблюдая порядок цветов национального флага. Помидоры и перец размещаются снизу, за ними следуют огурцы, а сверху – брынза.