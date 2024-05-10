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Салат Шопский: классический рецепт с брынзой

10 мая 2024, 17:41
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Салат Шопський
Источник: Depositphotos

Салат шопский – это не просто блюдо. Это гастрономический виртуоз, который переносит нас на солнечные холмы Болгарии с ее красочными садами и буйной растительностью.

Салат будто насыщен вкусами и ароматами этой солнечной страны! А еще он является символом культуры и традиций восточноевропейской кухни.

Основные ингредиенты салата шопский очень просты, но вместе они создают непревзойденный вкусовой опыт.

Обычно в его состав входят следующие продукты: помидоры, огурцы, сладкий перец, брынза или фета, лук, петрушка, маслины, оливковое масло, уксус и соль.

Рецепт салата шопский очень простой и не требует особых кулинарных навыков. Ингредиенты просто нарезаются и соединяются вместе, а затем заправляются оливковым маслом и уксусом.

Как приготовить салат шопский – читайте ниже.

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Шопский салат: классический рецепт

Несомненно, оливковое масло с уксусом – быстрая и отличная заправка к любому овощному салату. Но если хочется нового кулинарного опыта – приготовьте майонез из аквафабы.

Ингредиенты:

  • помидоры (желательно разных цветов) – 500 г
  • огурцы – 300 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • оливки или маслины без косточки (по желанию) – 7-10 шт.
  • петрушка – по вкусу
  • брынза – 150 г
  • оливковое масло – 3-4 ст. л.
  • уксус яблочный – 1-2 ч. л.
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Овощи и зелень моем холодной водой и слегка обсушиваем.
  2. Луковицу нарезаем тонкими полукольцами. Помидоры, огурцы, мякоть сладкого перца – крупными кубиками.
  3. Листочки петрушки мелко нарезаем.
  4. Брынзу натираем на крупной терке или раскрошим руками.
  5. Овощи выкладываем в миску, добавляем оливки или маслины, петрушку, солим и слегка перемешиваем.
  6. Для заправки оливковое масло соединяем с яблочным уксусом.
  7. Перекладываем салат на тарелку для подачи и поливаем заправкой.

Салат шопский готов. Приятного аппетита!

В Болгарии салат шопский считается национальным гастрономическим символом, и его часто подают, соблюдая порядок цветов национального флага. Помидоры и перец размещаются снизу, за ними следуют огурцы, а сверху – брынза.

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