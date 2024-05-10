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Салат Шопський: класичний рецепт з бринзою

10 Травня 2024, 17:41
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Салат Шопський
Джерело: Depositphotos

Салат шопський – це не просто страва. Це гастрономічний віртуоз, який переносить нас на сонячні пагорби Болгарії з її барвистими садами та буйною рослинністю.

Салат ніби насичений смаками та ароматами цієї сонячної країни! А ще він є символом культури та традицій східноєвропейської кухні.

Основні інгредієнти салату шопський дуже прості, але разом вони створюють неперевершений смаковий досвід.

Зазвичай до його складу входять такі продукти: помідори, огірки, солодкий перець, бринза або фета, цибуля, петрушка, маслини, оливкова олія, оцет і сіль.

Рецепт салату шопський дуже простий і не вимагає особливих кулінарних навичок. Інгредієнти просто нарізаються та поєднуються разом, а потім заправляються оливковою олією та оцтом.

Як приготувати салат шопський – читайте нижче.

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Шопський салат: класичний рецепт

Безсумнівно, оливкова олія з оцтом – швидка та чудова заправка до будь-якого овочевого салату. Але якщо хочеться нового кулінарного досвіду – приготуйте майонез з аквафаби.

Інгредієнти:

  • помідори (бажано різних кольорів) – 500 г
  • огірки – 300 г
  • солодкий перець – 1 шт.
  • цибуля фіолетова – 1 шт.
  • оливки або маслини без кісточки (за бажанням) – 7-10 шт.
  • петрушка – до смаку
  • бринза – 150 г
  • оливкова олія – 3-4 ст. л.
  • оцет яблучний – 1-2 ч. л.
  • сіль – до смаку

Приготування:

  1. Овочі та зелень миємо холодною водою та злегка обсушуємо.
  2. Цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Помідори, огірки, м’якоть солодкого перцю – великими кубиками.
  3. Листочки петрушки дрібно нарізаємо.
  4. Бринзу натираємо на грубій тертці або розкришуємо руками.
  5. Овочі викладаємо у миску, додаємо оливки або маслини, петрушку, солимо та злегка перемішуємо.
  6. Для заправки оливкову олію поєднуємо з яблучним оцтом.
  7. Перекладаємо салат на тарілку для подачі та поливаємо заправкою.

Салат шопський готовий. Смачного!

У Болгарії салат шопський вважається національним гастрономічним символом, тому його часто подають, дотримуючись порядку кольорів національного прапора. Помідори та перець розміщуються знизу, за ними йдуть огірки, а зверху – бринза.

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