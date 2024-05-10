Салат шопський – це не просто страва. Це гастрономічний віртуоз, який переносить нас на сонячні пагорби Болгарії з її барвистими садами та буйною рослинністю.

Салат ніби насичений смаками та ароматами цієї сонячної країни! А ще він є символом культури та традицій східноєвропейської кухні.

Основні інгредієнти салату шопський дуже прості, але разом вони створюють неперевершений смаковий досвід.

Зазвичай до його складу входять такі продукти: помідори, огірки, солодкий перець, бринза або фета, цибуля, петрушка, маслини, оливкова олія, оцет і сіль.

Рецепт салату шопський дуже простий і не вимагає особливих кулінарних навичок. Інгредієнти просто нарізаються та поєднуються разом, а потім заправляються оливковою олією та оцтом.

Як приготувати салат шопський – читайте нижче.

Шопський салат: класичний рецепт

Безсумнівно, оливкова олія з оцтом – швидка та чудова заправка до будь-якого овочевого салату. Але якщо хочеться нового кулінарного досвіду – приготуйте майонез з аквафаби.

Інгредієнти:

помідори (бажано різних кольорів) – 500 г

огірки – 300 г

солодкий перець – 1 шт.

цибуля фіолетова – 1 шт.

оливки або маслини без кісточки (за бажанням) – 7-10 шт.

петрушка – до смаку

бринза – 150 г

оливкова олія – 3-4 ст. л.

оцет яблучний – 1-2 ч. л.

сіль – до смаку

Приготування:

Овочі та зелень миємо холодною водою та злегка обсушуємо. Цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Помідори, огірки, м’якоть солодкого перцю – великими кубиками. Листочки петрушки дрібно нарізаємо. Бринзу натираємо на грубій тертці або розкришуємо руками. Овочі викладаємо у миску, додаємо оливки або маслини, петрушку, солимо та злегка перемішуємо. Для заправки оливкову олію поєднуємо з яблучним оцтом. Перекладаємо салат на тарілку для подачі та поливаємо заправкою.

Салат шопський готовий. Смачного!

У Болгарії салат шопський вважається національним гастрономічним символом, тому його часто подають, дотримуючись порядку кольорів національного прапора. Помідори та перець розміщуються знизу, за ними йдуть огірки, а зверху – бринза.