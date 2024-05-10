Салат шопський – це не просто страва. Це гастрономічний віртуоз, який переносить нас на сонячні пагорби Болгарії з її барвистими садами та буйною рослинністю.
Салат ніби насичений смаками та ароматами цієї сонячної країни! А ще він є символом культури та традицій східноєвропейської кухні.
Основні інгредієнти салату шопський дуже прості, але разом вони створюють неперевершений смаковий досвід.
Зазвичай до його складу входять такі продукти: помідори, огірки, солодкий перець, бринза або фета, цибуля, петрушка, маслини, оливкова олія, оцет і сіль.
Рецепт салату шопський дуже простий і не вимагає особливих кулінарних навичок. Інгредієнти просто нарізаються та поєднуються разом, а потім заправляються оливковою олією та оцтом.
Як приготувати салат шопський – читайте нижче.
Шопський салат: класичний рецепт
Безсумнівно, оливкова олія з оцтом – швидка та чудова заправка до будь-якого овочевого салату. Але якщо хочеться нового кулінарного досвіду – приготуйте майонез з аквафаби.
Інгредієнти:
- помідори (бажано різних кольорів) – 500 г
- огірки – 300 г
- солодкий перець – 1 шт.
- цибуля фіолетова – 1 шт.
- оливки або маслини без кісточки (за бажанням) – 7-10 шт.
- петрушка – до смаку
- бринза – 150 г
- оливкова олія – 3-4 ст. л.
- оцет яблучний – 1-2 ч. л.
- сіль – до смаку
Приготування:
- Овочі та зелень миємо холодною водою та злегка обсушуємо.
- Цибулину нарізаємо тонкими півкільцями. Помідори, огірки, м’якоть солодкого перцю – великими кубиками.
- Листочки петрушки дрібно нарізаємо.
- Бринзу натираємо на грубій тертці або розкришуємо руками.
- Овочі викладаємо у миску, додаємо оливки або маслини, петрушку, солимо та злегка перемішуємо.
- Для заправки оливкову олію поєднуємо з яблучним оцтом.
- Перекладаємо салат на тарілку для подачі та поливаємо заправкою.
Салат шопський готовий. Смачного!
У Болгарії салат шопський вважається національним гастрономічним символом, тому його часто подають, дотримуючись порядку кольорів національного прапора. Помідори та перець розміщуються знизу, за ними йдуть огірки, а зверху – бринза.