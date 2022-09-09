Корень сельдерея часто добавляют в овощной или мясной рагу. А этот корнеплод можно употреблять в сыром виде и сочетать с разными ароматными заправками. Шеф Евгений Клопотенко создал салат из корня сельдерея с каперсами и майонезом.

Ингредиенты:

300 г корня сельдерея

1 ч. ложка каперсов

1 ст. ложка сладкой горчицы

1 ст. ложка лимонного сока

50 мл майонеза

2 веточки укропа

соль до вкуса

Возьмите корень сельдерея, очистите и порежьте соломкой. Переложите в миску, в которой будете заправлять салат. Помойте 2 веточки укропа, обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте.

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Добавьте в сельдерей 1 ст. ложку сладкой горчицы, 1 ст. ложку лимонного сока, укроп и 1 ч. ложку каперсов, которые можно измельчить ножом или оставить целиком.

Заправьте салат с сельдереем майонезом. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и сразу же подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко