Корень сельдерея часто добавляют в овощной или мясной рагу. А этот корнеплод можно употреблять в сыром виде и сочетать с разными ароматными заправками. Шеф Евгений Клопотенко создал салат из корня сельдерея с каперсами и майонезом.
Ингредиенты:
- 300 г корня сельдерея
- 1 ч. ложка каперсов
- 1 ст. ложка сладкой горчицы
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 50 мл майонеза
- 2 веточки укропа
- соль до вкуса
Возьмите корень сельдерея, очистите и порежьте соломкой. Переложите в миску, в которой будете заправлять салат. Помойте 2 веточки укропа, обсушите бумажным полотенцем и мелко порежьте.
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Добавьте в сельдерей 1 ст. ложку сладкой горчицы, 1 ст. ложку лимонного сока, укроп и 1 ч. ложку каперсов, которые можно измельчить ножом или оставить целиком.
Заправьте салат с сельдереем майонезом. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и сразу же подавайте к столу.
Источник: Евгений Клопотенко