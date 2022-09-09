Корінь селери часто додають до овочевого або м’ясного рагу. А цей коренеплід можна вживати у сирому вигляді та поєднувати з різними ароматними заправками. Шеф Євген Клопотенко створив салат із кореня селери з каперсами та майонезом.
Інгредієнти:
- 300 г кореня селери
- 1 ч. л. каперсів
- 1 ст. л. солодкої гірчиці
- 1 ст. л. лимонного соку
- 50 мл майонезу
- 2 гілочки кропу
- сіль до смаку
Візьміть корінь селери, очистьте та поріжте соломкою. Перекладіть до миски, в якій будете заправляти салат. Помийте 2 гілочки кропу, обсушіть паперовим рушником та дрібно поріжте.
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Додайте до селери 1 ст. ложку солодкої гірчиці, 1 ст. ложку лимонного соку, кріп та 1 ч. ложку каперсів, які можна подрібнити ножем чи залишити цілими.
Заправте салат із селерою майонезом. Перемішайте, аби всі інгредієнти рівномірно розподілилися та одразу подавайте до столу.
Джерело: Євген Клопотенко