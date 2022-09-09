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Їжа

Салат з кореня селери та каперсів під майонезом

9 Вересня 2022, 19:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Салат з кореня селери та каперсів під майонезом
Джерело: Depositphotos

Корінь селери часто додають до овочевого або м’ясного рагу. А цей коренеплід можна вживати у сирому вигляді та поєднувати з різними ароматними заправками. Шеф Євген Клопотенко створив салат із кореня селери з каперсами та майонезом.

Інгредієнти:

  • 300 г кореня селери
  • 1 ч. л. каперсів
  • 1 ст. л. солодкої гірчиці
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 50 мл майонезу
  • 2 гілочки кропу
  • сіль до смаку

Візьміть корінь селери, очистьте та поріжте соломкою. Перекладіть до миски, в якій будете заправляти салат. Помийте 2 гілочки кропу, обсушіть паперовим рушником та дрібно поріжте.

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Додайте до селери 1 ст. ложку солодкої гірчиці, 1 ст. ложку лимонного соку, кріп та 1 ч. ложку каперсів, які можна подрібнити ножем чи залишити цілими.

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Заправте салат із селерою майонезом. Перемішайте, аби всі інгредієнти рівномірно розподілилися та одразу подавайте до столу.

Джерело: Євген Клопотенко

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