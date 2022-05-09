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Еда

Салат з молодої картоплі з м’ятою

9 мая 2022, 19:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каротошка
Источник: Depositphotos

Мы привыкли, что молодой картофель подают со сливочным маслом или сметаной, а молодой картофель с укропом – это уже классика. Но это не значит, что не следует экспериментировать и искать новые вкусы. Предлагаем приготовить весенний салат из молодого картофеля с мятым и зеленым луком.

Ингредиенты

  • 800 г молодого картофеля
  • 5 перьев зеленого лука
  • 3 веточки мяты
  • 50 г домашнего майонеза
  • сок половины лимона
  • 1 ч. л. горчицы в зернах
  • соль по вкусу

Тщательно помойте молодой картофель. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, если же крупные, разрежьте каждый на 4 части.

Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и подсолите. Варите до готовности примерно 20-25 минут. С готового картофеля слейте воду и дайте ему немного остыть.

Помойте 5 перьев зеленого лука и 3 веточки мяты. С побега мяты отделите листики. Всю зелень порежьте. Приготовьте домашний майонез.

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В миску выложите картофель и иссеченную зелень. Добавьте майонез, горчицу в зернах, выжмите сок половины лимона. Посолите по вкусу и перемешайте.

Источник: Евгений Клопотенко

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