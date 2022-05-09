Мы привыкли, что молодой картофель подают со сливочным маслом или сметаной, а молодой картофель с укропом – это уже классика. Но это не значит, что не следует экспериментировать и искать новые вкусы. Предлагаем приготовить весенний салат из молодого картофеля с мятым и зеленым луком.
Ингредиенты
- 800 г молодого картофеля
- 5 перьев зеленого лука
- 3 веточки мяты
- 50 г домашнего майонеза
- сок половины лимона
- 1 ч. л. горчицы в зернах
- соль по вкусу
Тщательно помойте молодой картофель. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, если же крупные, разрежьте каждый на 4 части.
Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и подсолите. Варите до готовности примерно 20-25 минут. С готового картофеля слейте воду и дайте ему немного остыть.
Помойте 5 перьев зеленого лука и 3 веточки мяты. С побега мяты отделите листики. Всю зелень порежьте. Приготовьте домашний майонез.
В миску выложите картофель и иссеченную зелень. Добавьте майонез, горчицу в зернах, выжмите сок половины лимона. Посолите по вкусу и перемешайте.
Источник: Евгений Клопотенко