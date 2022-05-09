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Їжа

Салат з молодої картоплі з м’ятою

9 Травня 2022, 19:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
каротошка
Джерело: Depositphotos

Ми звикли, що молоду картоплю подають з вершковим маслом чи сметаною, а молода картопля з кропом – це вже класика. Але це не означає, що не треба експериментувати та шукати нові смаки.

Пропонуємо приготувати весняний салат з молодої картоплі з м’ятою та зеленою цибулею.

Інгредієнти

  • 800 г молодої картоплі
  • 5 пір’їн зеленої цибулі
  • 3 гілочки м’яти
  • 50 г домашнього майонезу
  • сік половини лимона
  • 1 ч. л. гірчиці в зернах
  • сіль до смаку

Ретельно помийте молоду картоплю. Якщо бульби невеличкі, залиште їх цілими, якщо ж великі, розріжте кожну на 4 частини.

Покладіть картоплю у каструлю, залийте водою та підсоліть. Варіть до готовності приблизно 20-25 хвилин. З готової картоплі злийте воду і дайте їй трохи охолонути.

Помийте 5 пір’їн зеленої цибулі та 3 гілочки м’яти. З пагона м’яти відділіть листочки. Всю зелень поріжте. Приготуйте домашній майонез.

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У миску викладіть картоплю та посічену зелень. Додайте майонез, гірчицю в зернах, вичавіть сік половини лимона. Посоліть до смаку та перемішайте.

Джерело: Евгений Клопотенко

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