Салаты с тунцом – это отличный способ совместить вкус и пользу, создав легкое и аппетитное блюдо.
Предложенные рецепты салатов с тунцом приятно удивляют многогранностью вкусов. Какой салат будете готовить? Выбор за вами!
Как приготовить салат с тунцом и кукурузой
В рецепт салата с тунцом можно добавлять любые продукты по вашему вкусу. Заправить его можно оливковым маслом с солью, молотым черным перцем и соком лимона.
Ингредиенты:
- листья салата и руккола – по вкусу
- красный сладкий перец – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 100 г
- твердый сыр – 70 г
- тунец консервированный – 1 баночка
- оливки или маслины без косточки – 5-10 шт.
- морковь свежая или по-корейски – 70 г
- яйца вареные – 2-3 шт.
Приготовление:
- Листья салата и рукколу промываем холодной водой и обсушиваем, выкладываем в миску.
- Сладкий перец нарезаем полосками.
- Рыбу разделяем на кусочки.
- Яйца чистим и разрезаем пополам.
- Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем кубиками.
- Подготовленные ингредиенты выкладываем в миску с листьями салата и рукколой.
- Салат заправляем любимой и заправкой и подаем к столу.
Как приготовить салат с тунцом, огурцом и помидорами
В этот салат прекрасно подойдет домашний полезный майонез на аквафабе. Рецепт здесь.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку – 1 баночка
- огурец свежий – 2 шт.
- помидоры – 3-4 шт.
- яйца вареные – 2-3 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – 120 г
Приготовление:
- Рыбу разминаем вилкой.
- Огурец чистим и нарезаем кубиками.
- Помидор также нарезаем кубиками.
- Яйца чистим и нарезаем дольками или кубиками.
- Зеленый лук измельчаем.
- В салатник выкладываем подготовленные ингредиенты, солим и перчим, перемешиваем.
- Затем заправляем салат майонезом и помещаем в холодильник на 15-20 минут.
При подаче к столу салат можно украсить обжаренным белым или черным кунжутом.
Как приготовить салат с авокадо и тунцом
Луковицу, перед тем как добавить в салат, можно замариновать в яблочном уксусе.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- сок лимона – 1 ч. л.
- тунец консервированный – 1 баночка
- салатный микс – 1 упаковка
- луковица фиолетовая – 1 шт.
- черный кунжут – для украшения
Для заправки:
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- сок лимона – 1 ст. л.
Приготовление:
- Рыбу разминаем вилкой.
- Яйца чистим и аккуратно, чтобы не растекся желток, разрезаем на половинки.
- Авокадо чистим и нарезаем кубиками, поливаем соком лимона.
- Луковицу тонко нарезаем.
- Выкладываем в салатник все подготовленные ингредиенты, кроме яиц.
- Для заправки соединяем и хорошо перемешиваем оливковое масло, соевый соус, молотый перец и сок лимона.
- Поливаем салат заправкой.
- Теперь раскладываем половинки яиц и посыпаем кунжутом.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.