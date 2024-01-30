Салаты с тунцом – это отличный способ совместить вкус и пользу, создав легкое и аппетитное блюдо.

Предложенные рецепты салатов с тунцом приятно удивляют многогранностью вкусов. Какой салат будете готовить? Выбор за вами!

Как приготовить салат с тунцом и кукурузой

В рецепт салата с тунцом можно добавлять любые продукты по вашему вкусу. Заправить его можно оливковым маслом с солью, молотым черным перцем и соком лимона.

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Ингредиенты:

листья салата и руккола – по вкусу

красный сладкий перец – 1 шт.

кукуруза консервированная – 100 г

твердый сыр – 70 г

тунец консервированный – 1 баночка

оливки или маслины без косточки – 5-10 шт.

морковь свежая или по-корейски – 70 г

яйца вареные – 2-3 шт.

Приготовление:

Листья салата и рукколу промываем холодной водой и обсушиваем, выкладываем в миску. Сладкий перец нарезаем полосками. Рыбу разделяем на кусочки. Яйца чистим и разрезаем пополам. Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем кубиками. Подготовленные ингредиенты выкладываем в миску с листьями салата и рукколой. Салат заправляем любимой и заправкой и подаем к столу.

Как приготовить салат с тунцом, огурцом и помидорами

В этот салат прекрасно подойдет домашний полезный майонез на аквафабе. Рецепт здесь.

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 1 баночка

огурец свежий – 2 шт.

помидоры – 3-4 шт.

яйца вареные – 2-3 шт.

зеленый лук – по вкусу

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез – 120 г

Приготовление:

Рыбу разминаем вилкой. Огурец чистим и нарезаем кубиками. Помидор также нарезаем кубиками. Яйца чистим и нарезаем дольками или кубиками. Зеленый лук измельчаем. В салатник выкладываем подготовленные ингредиенты, солим и перчим, перемешиваем. Затем заправляем салат майонезом и помещаем в холодильник на 15-20 минут.

При подаче к столу салат можно украсить обжаренным белым или черным кунжутом.

Как приготовить салат с авокадо и тунцом

Луковицу, перед тем как добавить в салат, можно замариновать в яблочном уксусе.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

сок лимона – 1 ч. л.

тунец консервированный – 1 баночка

салатный микс – 1 упаковка

луковица фиолетовая – 1 шт.

черный кунжут – для украшения

Для заправки:

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

сок лимона – 1 ст. л.

Приготовление:

Рыбу разминаем вилкой. Яйца чистим и аккуратно, чтобы не растекся желток, разрезаем на половинки. Авокадо чистим и нарезаем кубиками, поливаем соком лимона. Луковицу тонко нарезаем. Выкладываем в салатник все подготовленные ингредиенты, кроме яиц. Для заправки соединяем и хорошо перемешиваем оливковое масло, соевый соус, молотый перец и сок лимона. Поливаем салат заправкой. Теперь раскладываем половинки яиц и посыпаем кунжутом.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.