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Салаты с тунцом: 3 лучших рецепта

30 января 2024, 17:08
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Салат с авокадо и тунцом

Салаты с тунцом – это отличный способ совместить вкус и пользу, создав легкое и аппетитное блюдо.

Предложенные рецепты салатов с тунцом приятно удивляют многогранностью вкусов. Какой салат будете готовить? Выбор за вами!

Как приготовить салат с тунцом и кукурузой

В рецепт салата с тунцом можно добавлять любые продукты по вашему вкусу. Заправить его можно оливковым маслом с солью, молотым черным перцем и соком лимона.

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Салат із тунцем, кукурудзою та рисом

Ингредиенты:

  • листья салата и руккола – по вкусу
  • красный сладкий перец – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 100 г
  • твердый сыр – 70 г
  • тунец консервированный – 1 баночка
  • оливки или маслины без косточки – 5-10 шт.
  • морковь свежая или по-корейски – 70 г
  • яйца вареные – 2-3 шт.

Приготовление:

  1. Листья салата и рукколу промываем холодной водой и обсушиваем, выкладываем в миску.
  2. Сладкий перец нарезаем полосками.
  3. Рыбу разделяем на кусочки.
  4. Яйца чистим и разрезаем пополам.
  5. Твердый сыр натираем на крупной терке или нарезаем кубиками.
  6. Подготовленные ингредиенты выкладываем в миску с листьями салата и рукколой.
  7. Салат заправляем любимой и заправкой и подаем к столу.
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Как приготовить салат с тунцом, огурцом и помидорами

В этот салат прекрасно подойдет домашний полезный майонез на аквафабе. Рецепт здесь.

Салат з тунцем і огірком

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку – 1 баночка
  • огурец свежий – 2 шт.
  • помидоры – 3-4 шт.
  • яйца вареные – 2-3 шт.
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – 120 г

Приготовление:

  1. Рыбу разминаем вилкой.
  2. Огурец чистим и нарезаем кубиками.
  3. Помидор также нарезаем кубиками.
  4. Яйца чистим и нарезаем дольками или кубиками.
  5. Зеленый лук измельчаем.
  6. В салатник выкладываем подготовленные ингредиенты, солим и перчим, перемешиваем.
  7. Затем заправляем салат майонезом и помещаем в холодильник на 15-20 минут.

При подаче к столу салат можно украсить обжаренным белым или черным кунжутом.

Как приготовить салат с авокадо и тунцом

Луковицу, перед тем как добавить в салат, можно замариновать в яблочном уксусе.

Салат с авокадо и тунцом

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • тунец консервированный – 1 баночка
  • салатный микс – 1 упаковка
  • луковица фиолетовая – 1 шт.
  • черный кунжут – для украшения

Для заправки:

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • сок лимона – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Рыбу разминаем вилкой.
  2. Яйца чистим и аккуратно, чтобы не растекся желток, разрезаем на половинки.
  3. Авокадо чистим и нарезаем кубиками, поливаем соком лимона.
  4. Луковицу тонко нарезаем.
  5. Выкладываем в салатник все подготовленные ингредиенты, кроме яиц.
  6. Для заправки соединяем и хорошо перемешиваем оливковое масло, соевый соус, молотый перец и сок лимона.
  7. Поливаем салат заправкой.
  8. Теперь раскладываем половинки яиц и посыпаем кунжутом.
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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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