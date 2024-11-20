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Салати з тунцем: 3 найкращі рецепти

20 Листопада 2024, 18:11
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Салат с авокадо и тунцом

Салати з тунцем – це чудовий спосіб поєднати смак та користь, створивши легку та апетитну страву.

Запропоновані рецепти салатів з тунцем приємно дивують багатогранністю смаків. Який салат будете готувати? Вибір за вами!

Як приготувати салат з тунцем і кукурудзою

В рецепт салату з тунцем можна додавати будь-які продукти до вашого смаку. Заправити його можна оливковою олією з сіллю, меленим чорним перцем та соком лимона.

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Салат із тунцем, кукурудзою та рисом

Інгредієнти:

  • листя салату та рукола – до смаку
  • червоний солодкий перець – 1 шт.
  • кукурудза консервована – 100 г
  • твердий сир – 70 г
  • тунець консервований – 1 баночка
  • оливки або маслини без кісточки – 5-10 шт.
  • морква свіжа або по-корейськи – 70 г
  • яйця варені – 2-3 шт.

Приготування:

  1. Листя салату та руколу промиваємо холодною водою та обсушуємо, викладаємо у миску.
  2. Солодкий перець нарізаємо смужками.
  3. Рибу розділяємо на шматочки.
  4. Яйця чистимо і розрізаємо навпіл.
  5. Твердий сир натираємо на грубій тертці або нарізаємо кубиками.
  6. Підготовлені інгредієнти викладаємо у миску з листям салату та руколою.
  7. Салат заправляємо улюбленою і заправкою і подаємо до столу.
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Як приготувати салат з тунцем, огірком та помідорами

В цей салат чудово підійде домашній корисний майонез на аквафабі. Рецепт тут.

Салат з тунцем і огірком

Інгредієнти:

  • тунець у власному соку – 1 баночка
  • огірок свіжий – 2 шт.
  • помідори – 3-4 шт.
  • яйця варені – 2-3 шт.
  • зелена цибуля – до смаку
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • майонез – 120 г

Приготування:

  1. Рибу розминаємо виделкою.
  2. Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
  3. Помідор також нарізаємо кубиками.
  4. Яйця чистимо і нарізаємо скибочками або кубиками.
  5. Зелену цибулю подрібнюємо.
  6. У салатник викладаємо підготовлені інгредієнти, солимо і перчимо, перемішуємо.
  7. Потім заправляємо салат майонезом і поміщаємо у холодильник на 15-20 хвилин.

Під час подачі до столу салат можна прикрасити обсмаженим білим або чорним кунжутом.

Як приготувати салат з авокадо і тунцем

Цибулю, перед тим як додати в салат, можна замаринувати в яблучному оцті.

Салат с авокадо и тунцом

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.
  • сік лимона – 1 ч. л.
  • тунець консервований – 1 баночка
  • салатний мікс – 1 упаковка
  • цибулина фіолетова – 1 шт.
  • чорний кунжут – для прикрашання

Для заправки:

  • оливкова олія – 2-3 ст. л.
  • соєвий соус – 1 ст. л.
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку
  • сік лимона – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Рибу розминаємо виделкою.
  2. Яйця чистимо і акуратно, щоб не розтікся жовток, розрізаємо на половинки.
  3. Авокадо чистимо і нарізаємо кубиками, поливаємо соком лимона.
  4. Цибулину тонко нарізаємо.
  5. Викладаємо в салатник усі підготовлені інгредієнти, окрім яєць.
  6. Для заправки поєднуємо і гарно перемішуємо оливкову олію, соєвий соус, мелений перець та сік лимона.
  7. Поливаємо салат заправкою.
  8. Тепер розкладаємо половинки яєць і посипаємо кунжутом.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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