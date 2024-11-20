Салати з тунцем – це чудовий спосіб поєднати смак та користь, створивши легку та апетитну страву.
Запропоновані рецепти салатів з тунцем приємно дивують багатогранністю смаків. Який салат будете готувати? Вибір за вами!
Як приготувати салат з тунцем і кукурудзою
В рецепт салату з тунцем можна додавати будь-які продукти до вашого смаку. Заправити його можна оливковою олією з сіллю, меленим чорним перцем та соком лимона.
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Інгредієнти:
- листя салату та рукола – до смаку
- червоний солодкий перець – 1 шт.
- кукурудза консервована – 100 г
- твердий сир – 70 г
- тунець консервований – 1 баночка
- оливки або маслини без кісточки – 5-10 шт.
- морква свіжа або по-корейськи – 70 г
- яйця варені – 2-3 шт.
Приготування:
- Листя салату та руколу промиваємо холодною водою та обсушуємо, викладаємо у миску.
- Солодкий перець нарізаємо смужками.
- Рибу розділяємо на шматочки.
- Яйця чистимо і розрізаємо навпіл.
- Твердий сир натираємо на грубій тертці або нарізаємо кубиками.
- Підготовлені інгредієнти викладаємо у миску з листям салату та руколою.
- Салат заправляємо улюбленою і заправкою і подаємо до столу.
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Як приготувати салат з тунцем, огірком та помідорами
В цей салат чудово підійде домашній корисний майонез на аквафабі. Рецепт тут.
Інгредієнти:
- тунець у власному соку – 1 баночка
- огірок свіжий – 2 шт.
- помідори – 3-4 шт.
- яйця варені – 2-3 шт.
- зелена цибуля – до смаку
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- майонез – 120 г
Приготування:
- Рибу розминаємо виделкою.
- Огірок чистимо і нарізаємо кубиками.
- Помідор також нарізаємо кубиками.
- Яйця чистимо і нарізаємо скибочками або кубиками.
- Зелену цибулю подрібнюємо.
- У салатник викладаємо підготовлені інгредієнти, солимо і перчимо, перемішуємо.
- Потім заправляємо салат майонезом і поміщаємо у холодильник на 15-20 хвилин.
Під час подачі до столу салат можна прикрасити обсмаженим білим або чорним кунжутом.
Як приготувати салат з авокадо і тунцем
Цибулю, перед тим як додати в салат, можна замаринувати в яблучному оцті.
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- сік лимона – 1 ч. л.
- тунець консервований – 1 баночка
- салатний мікс – 1 упаковка
- цибулина фіолетова – 1 шт.
- чорний кунжут – для прикрашання
Для заправки:
- оливкова олія – 2-3 ст. л.
- соєвий соус – 1 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- сік лимона – 1 ст. л.
Приготування:
- Рибу розминаємо виделкою.
- Яйця чистимо і акуратно, щоб не розтікся жовток, розрізаємо на половинки.
- Авокадо чистимо і нарізаємо кубиками, поливаємо соком лимона.
- Цибулину тонко нарізаємо.
- Викладаємо в салатник усі підготовлені інгредієнти, окрім яєць.
- Для заправки поєднуємо і гарно перемішуємо оливкову олію, соєвий соус, мелений перець та сік лимона.
- Поливаємо салат заправкою.
- Тепер розкладаємо половинки яєць і посипаємо кунжутом.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.