Салати з тунцем – це чудовий спосіб поєднати смак та користь, створивши легку та апетитну страву.

Запропоновані рецепти салатів з тунцем приємно дивують багатогранністю смаків. Який салат будете готувати? Вибір за вами!

Як приготувати салат з тунцем і кукурудзою

В рецепт салату з тунцем можна додавати будь-які продукти до вашого смаку. Заправити його можна оливковою олією з сіллю, меленим чорним перцем та соком лимона.

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Інгредієнти:

листя салату та рукола – до смаку

червоний солодкий перець – 1 шт.

кукурудза консервована – 100 г

твердий сир – 70 г

тунець консервований – 1 баночка

оливки або маслини без кісточки – 5-10 шт.

морква свіжа або по-корейськи – 70 г

яйця варені – 2-3 шт.

Приготування:

Листя салату та руколу промиваємо холодною водою та обсушуємо, викладаємо у миску. Солодкий перець нарізаємо смужками. Рибу розділяємо на шматочки. Яйця чистимо і розрізаємо навпіл. Твердий сир натираємо на грубій тертці або нарізаємо кубиками. Підготовлені інгредієнти викладаємо у миску з листям салату та руколою. Салат заправляємо улюбленою і заправкою і подаємо до столу.

Як приготувати салат з тунцем, огірком та помідорами

В цей салат чудово підійде домашній корисний майонез на аквафабі. Рецепт тут.

Інгредієнти:

тунець у власному соку – 1 баночка

огірок свіжий – 2 шт.

помідори – 3-4 шт.

яйця варені – 2-3 шт.

зелена цибуля – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – 120 г

Приготування:

Рибу розминаємо виделкою. Огірок чистимо і нарізаємо кубиками. Помідор також нарізаємо кубиками. Яйця чистимо і нарізаємо скибочками або кубиками. Зелену цибулю подрібнюємо. У салатник викладаємо підготовлені інгредієнти, солимо і перчимо, перемішуємо. Потім заправляємо салат майонезом і поміщаємо у холодильник на 15-20 хвилин.

Під час подачі до столу салат можна прикрасити обсмаженим білим або чорним кунжутом.

Як приготувати салат з авокадо і тунцем

Цибулю, перед тим як додати в салат, можна замаринувати в яблучному оцті.

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

сік лимона – 1 ч. л.

тунець консервований – 1 баночка

салатний мікс – 1 упаковка

цибулина фіолетова – 1 шт.

чорний кунжут – для прикрашання

Для заправки:

оливкова олія – 2-3 ст. л.

соєвий соус – 1 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

сік лимона – 1 ст. л.

Приготування:

Рибу розминаємо виделкою. Яйця чистимо і акуратно, щоб не розтікся жовток, розрізаємо на половинки. Авокадо чистимо і нарізаємо кубиками, поливаємо соком лимона. Цибулину тонко нарізаємо. Викладаємо в салатник усі підготовлені інгредієнти, окрім яєць. Для заправки поєднуємо і гарно перемішуємо оливкову олію, соєвий соус, мелений перець та сік лимона. Поливаємо салат заправкою. Тепер розкладаємо половинки яєць і посипаємо кунжутом.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.