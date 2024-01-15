Салати з крабовими паличками дивують не лише своєю яскравістю та смаком, а й швидкістю приготування. Багато хто каже, що в крабових паличках й натяку на крабів немає. Погоджуємося. Але хоч крабів там немає, основа крабових паличок – подрібнений фарш з риби. Що також і поживно, і смачно. Тож визначаємося з рецептом і з гарним настоєм беремося до приготування.

Салат із крабовими паличками та ананасом

Інгредієнти:

крабові палички – 1 уп. (220 г)

яйця – 6 шт.

свіжі огірки – 2 шт.

консервовані ананаси – 250-300 г

маринована кукурудза – 1 баночка

майонез – 1 уп. (180 г)

сіль, мелений чорний перець – до смаку

цибулина (маленька) – 1 шт.

оцет – 1 ст. л.

цукор – 0,5 ч. л.

Приготування:

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Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками. Цибулину чистимо, дуже дрібно нарізаємо, додаємо цукор, оцет та гарно перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин, потім злегка відтискаємо. Крабові палички та огірки нарізаємо середніми шматочками. Ананаси нарізаємо маленькими кубиками і злегка відтискаємо сік. Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, мариновану цибулю та перемішуємо. Салат солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо.

Оцет для маринування цибулі можна замінити 2 ст. л. соку лимона.

Салат із крабовими паличками Червоне море

Інгредієнти:

крабові палички – 1 уп. (220 г)

помідори чері – 8 шт.

болгарський перець (червоний) – 2 шт.

твердий сир – 100 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – 200 г

гірчиця – 0,5 ч. л.

Приготування:

Розморожені крабові палички нарізаємо соломкою або шматочками і злегка розминаємо руками. М’якоть солодкого перцю також нарізаємо тонкою соломкою. Твердий сир нарізаємо кубиками, соломкою або натираємо на тертці. Підготовлені інгредієнти перекладаємо у салатницю, солимо, перчимо, перемішуємо. До майонезу додаємо гірчицю, перемішуємо. Заправляємо салат майонезною заправкою і поміщаємо у холодильник на 30 хвилини.

Салат Червоне море найкраще смакує охолодженим. У салат також можна додати помідори чері (7-8 шт.).

Салат із крабовими паличками класичний

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г

картопля – 2 шт.

морква – 1 шт.

яйця – 5 шт.

свіжий огірок – 2 шт.

варений рис – 3 ст. л.

консервована кукурудза – 250 г

цибулина (невелика) – 1 шт.

зелена цибуля – до смаку

майонез – до смаку

сіль – до смаку

Приготування:

Помиту картоплю та моркву відварюємо до готовності, але не переварюємо. Потім охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками. Варимо яйця, охолоджуємо, чистимо, натираємо на грубій тертці. Крабові палички нарізаємо середніми шматочками. Ріпчасту цибулину і зелену цибулю дрібно нарізаємо. Огірки нарізаємо кубиками. Попередньо огірки можна почистити. Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо рис, солимо, заправляємо майонезом до смаку.

Рис можна не додавати або зменшити його кількість в половину.

Крабовий салат з пекінською капустою

Інгредієнти:

крабові палички – 1 уп. (220 г)

пекінська капуста – 200 г

яйця – 4 шт.

свіжі огірки – 1 шт.

консервована кукурудза – 1 баночка

зелена цибуля – до смаку

майонез – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

зелень, малосольна сьомга (за бажанням) – для прикрашання

Приготування:

Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками. Пекінську капусту тонко шаткуємо. Зелену цибулю дрібно нарізаємо. Крабові палички та огірки нарізаємо середніми кубиками. Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо та перемішуємо. Заправляємо майонезом. Прикрашаємо салат зеленню и шматочками сьомги.

Крабовий салат з сиром

Інгредієнти:

крабові палички – 220 г

твердий сир – 100 г

яйця – 4 шт.

свіжий огірок – 2 шт.

консервована кукурудза – 150 г

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – до смаку

Приготування:

Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо кубиками або натираємо на грубій тертці. Крабові палички, сир, огірки нарізаємо кубиками. Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо, заправляємо майонезом.

Лайфхаки для ідеального крабового салату

Крабові палички є основою салату. Тому використовуйте їх високої якості.

Експериментуйте зі смаками. Наприклад, замість звичайних огірків можна спробувати додати авокадо. Це подарує салату новий смак та аромат.

У будь-якому салаті з крабовими паличками не зайвим буде дрібно нарізаний кріп або петрушка. Ця зелень приємно підсилить їхній смак.

У майонез можна додати розтертий зубчик часнику або гірчицю. Для приємного кольору до майонезу можна додати дрібку куркуми.

Як подати салат з крабовими паличками

Якщо готуєте салат для святкового столу, подайте його у красивому порційному посуді або склянках. Це зробить страву привабливішою.

Прикрасьте салат тонкими півкільцями лимона, зеленню (кропом, петрушкою, базиліком, зеленою цибулею) або кунжутом (попередньо підсушеним на сухій сковороді).

Насолоджуйтеся кулінарною творчістю та новими смаковими враженнями. Смачного!