Салати з крабовими паличками дивують не лише своєю яскравістю та смаком, а й швидкістю приготування. Багато хто каже, що в крабових паличках й натяку на крабів немає. Погоджуємося. Але хоч крабів там немає, основа крабових паличок – подрібнений фарш з риби. Що також і поживно, і смачно. Тож визначаємося з рецептом і з гарним настоєм беремося до приготування.
Салат із крабовими паличками та ананасом
Інгредієнти:
- крабові палички – 1 уп. (220 г)
- яйця – 6 шт.
- свіжі огірки – 2 шт.
- консервовані ананаси – 250-300 г
- маринована кукурудза – 1 баночка
- майонез – 1 уп. (180 г)
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- цибулина (маленька) – 1 шт.
- оцет – 1 ст. л.
- цукор – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками.
- Цибулину чистимо, дуже дрібно нарізаємо, додаємо цукор, оцет та гарно перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин, потім злегка відтискаємо.
- Крабові палички та огірки нарізаємо середніми шматочками.
- Ананаси нарізаємо маленькими кубиками і злегка відтискаємо сік.
- Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, мариновану цибулю та перемішуємо.
- Салат солимо, перчимо, заправляємо майонезом і перемішуємо.
Оцет для маринування цибулі можна замінити 2 ст. л. соку лимона.
Салат із крабовими паличками Червоне море
Інгредієнти:
- крабові палички – 1 уп. (220 г)
- помідори чері – 8 шт.
- болгарський перець (червоний) – 2 шт.
- твердий сир – 100 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- майонез – 200 г
- гірчиця – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Розморожені крабові палички нарізаємо соломкою або шматочками і злегка розминаємо руками.
- М’якоть солодкого перцю також нарізаємо тонкою соломкою.
- Твердий сир нарізаємо кубиками, соломкою або натираємо на тертці.
- Підготовлені інгредієнти перекладаємо у салатницю, солимо, перчимо, перемішуємо.
- До майонезу додаємо гірчицю, перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезною заправкою і поміщаємо у холодильник на 30 хвилини.
Салат Червоне море найкраще смакує охолодженим. У салат також можна додати помідори чері (7-8 шт.).
Салат із крабовими паличками класичний
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г
- картопля – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- яйця – 5 шт.
- свіжий огірок – 2 шт.
- варений рис – 3 ст. л.
- консервована кукурудза – 250 г
- цибулина (невелика) – 1 шт.
- зелена цибуля – до смаку
- майонез – до смаку
- сіль – до смаку
Приготування:
- Помиту картоплю та моркву відварюємо до готовності, але не переварюємо. Потім охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками.
- Варимо яйця, охолоджуємо, чистимо, натираємо на грубій тертці.
- Крабові палички нарізаємо середніми шматочками.
- Ріпчасту цибулину і зелену цибулю дрібно нарізаємо.
- Огірки нарізаємо кубиками. Попередньо огірки можна почистити.
- Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо рис, солимо, заправляємо майонезом до смаку.
Рис можна не додавати або зменшити його кількість в половину.
Крабовий салат з пекінською капустою
Інгредієнти:
- крабові палички – 1 уп. (220 г)
- пекінська капуста – 200 г
- яйця – 4 шт.
- свіжі огірки – 1 шт.
- консервована кукурудза – 1 баночка
- зелена цибуля – до смаку
- майонез – до смаку
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- зелень, малосольна сьомга (за бажанням) – для прикрашання
Приготування:
- Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо маленькими кубиками.
- Пекінську капусту тонко шаткуємо.
- Зелену цибулю дрібно нарізаємо.
- Крабові палички та огірки нарізаємо середніми кубиками.
- Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо та перемішуємо.
- Заправляємо майонезом. Прикрашаємо салат зеленню и шматочками сьомги.
Крабовий салат з сиром
Інгредієнти:
- крабові палички – 220 г
- твердий сир – 100 г
- яйця – 4 шт.
- свіжий огірок – 2 шт.
- консервована кукурудза – 150 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- майонез – до смаку
Приготування:
- Яйця варимо, охолоджуємо, чистимо і нарізаємо кубиками або натираємо на грубій тертці.
- Крабові палички, сир, огірки нарізаємо кубиками.
- Викладаємо підготовлені інгредієнти у салатницю, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо, заправляємо майонезом.
Лайфхаки для ідеального крабового салату
- Крабові палички є основою салату. Тому використовуйте їх високої якості.
- Експериментуйте зі смаками. Наприклад, замість звичайних огірків можна спробувати додати авокадо. Це подарує салату новий смак та аромат.
- У будь-якому салаті з крабовими паличками не зайвим буде дрібно нарізаний кріп або петрушка. Ця зелень приємно підсилить їхній смак.
- У майонез можна додати розтертий зубчик часнику або гірчицю. Для приємного кольору до майонезу можна додати дрібку куркуми.
Як подати салат з крабовими паличками
- Якщо готуєте салат для святкового столу, подайте його у красивому порційному посуді або склянках. Це зробить страву привабливішою.
- Прикрасьте салат тонкими півкільцями лимона, зеленню (кропом, петрушкою, базиліком, зеленою цибулею) або кунжутом (попередньо підсушеним на сухій сковороді).
Насолоджуйтеся кулінарною творчістю та новими смаковими враженнями. Смачного!