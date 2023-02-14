Точечный массаж — одна из древнейших техник, которую эффективно используют для лечения и оздоровления всего организма.

Доподлинно неизвестно как секретные точки влияют на ту или иную функцию, но люди, практикующие точечные массажи результатами довольны!

Дело в том, что на теле человека есть много точек, которые отвечают за обмен процессов в организме. При нажатии на них происходят процессы, которые влияют на определенный орган или функцию организма.

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Факты ICTV узнали, какие точки на теле влияют на сон и что нужно массировать, чтобы быстро заснуть.

Секретные точки для сна

Чтобы крепко и быстро уснуть, необязательно принимать снотворные или считать овец. Сперва попробуйте точечный массаж, который поможет побороть бессонницу.

Врач-рефлексотерапевт Павел Ким отмечает, что точечный массаж помогает улучшить не только сон, но и его качество.

— Чтобы лучше засыпать, советую за час-два до сна откладывать телефон и не смотреть телевизор. Можно совершить короткую прогулку, почитать или послушать приятную музыку, — отмечает врач.

Павел Ким разработал специальный комплекс из комбинации секретных точек, которые точно помогут вам заснуть.

— Каждую точку нужно массировать одну-две минуты, — советует Ким.

Точка первая

Находится она на лбу, между бровями. Указательным пальцем нажмите на точку и начинайте массировать ее в течение одной минуты. После точечного массажа, удобно умоститесь в постель и засыпайте.

Точка вторая

Теперь вам необходимо массировать кончики своих ушей. Эти две секретные точки для сна находятся прямо на верхних кончиках ушей.

Указательными и большими пальцами обеих рук схватитесь за кончики ушей и массируйте их одну-две минуты.

Точка три

Точнее, их здесь две. Эти точки традиционно используются для лечения бессонницы, тревоги, головных болей и головокружения.

Они расположены по обе стороны от шеи: поместите пальцы за мочки ушей, а затем проведите ими сразу за костные выступы.

Большими пальцами найдите эти две точки, нажмите глубоко и равномерно. Теперь круговыми движениями или движениями вверх-вниз массируйте эту зону.

Точка четыре

Она находится на верхней части стопы между большим и вторым пальцем ноги. Большим пальцем нажмите на точку и начинайте массировать в течение нескольких минут.

Точка для спокойного сна

Вы найдете ее на правой ноге. Расположена она под косточкой на щиколотке. Массируйте эту точку около минуты и отправляйтесь в постель!

Точка для радостного сна

Она тоже расположена на правой ноге, но с обратной стороны. Сядьте на кровать, согните ноги и разведите колени в разные стороны.

Наша секретная точка расположена под косточкой на лодыжке. Массируйте ее в течение одной минуты.

Точки на животе

Большой зоной, которая помогает улучшать сон, является живот. По нему можно постукивать подушечками пальцев по всей поверхности или массировать по кругу.

Также секретная точка располагается на полтора, два и четыре пальца ниже пупка.