Точковий масаж – одна з найдавніших технік, яку ефективно використовують для лікування та оздоровлення усього організму.

Достеменно невідомо як секретні точки впливають на ту чи іншу функцію, але люди, які практикують точкові масажі результатами задоволені!

Річ у тім, що на тілі людини є багато точок, які відповідають за обмін процесів в організмі. Під час натискання на них відбуваються процеси, які впливають на певний орган чи функцію організму.

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Факти ICTV дізнавалися, які точки на тілі впливають на сон та що потрібно масажувати, аби швидко заснути.

Секретні точки для сну

Аби міцно та швидко заснути, не обов’язково треба приймати снодійні чи рахувати овець. Спершу спробуйте точковий масаж, який допоможе побороти безсонню.

Лікар-рефлексотерапевт Павло Кім зазначає, що точковий масаж допомагає поліпшити не лише сон, а і його якість.

– Аби краще засинати, раджу за годину-дві до сну відкладати телефон та не дивитися телевізор. Можна зробити коротку прогулянку, почитати або послухати приємну музику, – зазначає лікар.

Павло Кім розробив спеціальний комплекс із комбінації секретних точок, які точно допоможуть вам заснути.

– Кожну точку потрібно масажувати одну-дві хвилини, – радить Кім.

Точка перша

Знаходиться вона на лобі, між бровами. Вказівним пальцем натисніть на точку та починайте масажувати її впродовж однієї хвилини. Після точкового масажу, зручно вмостіться у ліжко та засинайте.

Точка друга

Тепер вам необхідно масажувати кінчики своїх вух. Ці дві секретні точки для сну знаходяться прямісінько на верхніх кінчиках вух.

Вказівними та великими пальцями обох рук схопіться за кінчики вух та масажуйте їх одну-дві хвилини.

Точка три

Точніше, їх тут дві. Ці точки традиційно використовується для лікування безсоння, тривожності, головних болів та запаморочення.

Вони розташовані по обидва боки від шиї: помістіть пальці за мочки вух, а потім проведіть ними відразу за кісткові виступи.

Великими пальцями знайдіть ці дві точки, натисніть глибоко та рівномірно. Тепер круговими рухами або рухами вгору-вниз масажуйте цю зону.

Точка чотири

Вона знаходиться на верхній частині стопи: між великим та другим пальцем ноги. Великим пальцем натисніть на точку та починайте масажувати впродовж кількох хвилин.

Точка для спокійного сну

Ви знайдете її на правій нозі. Розташована вона під кісточкою на щиколотці. Масажуйте цю точку близько хвилини та відправляйтеся у ліжко!

Точка для радісного сну

Вона теж розташована на правій нозі, але зі зворотного боку. Сядьте на ліжко, зігніть ноги та розведіть коліна у різні боку.

Наша секретна точка розташована під кісточкою на щиколотці. Масажуйте її впродовж однієї хвилини.

Точки на животі

Великою зоною, яка допомагає покращувати сон, є живіт. По ньому можна постукувати подушечками пальців по всій поверхні або масажувати по колу.

Також секретна точка розташовується на півтора, два та чотири пальці нижче за пупок.