Макияж позволяет подчеркнуть сильные стороны и красоту лица, а также сделать недостатки менее заметным. О секретах идеального make up, а также о том, как подготовить кожу перед нанесением тонального крема, теней и помады – Фактам ICTV рассказала визажист Виктория Смирнова.

Как правильно наносить макияж: как и чем увлажнять кожу перед мейком

Основа превыше всего, отмечает эксперт.

— В любом макияже — будь то нюд или же smoky eyes, нет ничего важнее, чем правильная и качественная подготовка лица к нему. Все мы привыкли видеть в глянце ухоженный, идеальный тон лица и чистый контур. Так с чего же начинать макияж, чтобы получить эффект вау? – говорит визажист.

Первое и основное правило — очищение. Для этого вполне подойдет мицеллярная вода — мягкое и деликатное очищающее средство, которое бережно удаляет загрязнения и остатки косметики с кожи. Далее стоит протереть лицо с помощью тоника и только после этого можно приступать к увлажнению. С этим отлично справится основа под макияж.

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Выбирая ее, отталкивайтесь от своего типа лица.

— Основу под макияж желательно подбирать по своему типу лица. Мой неизменный фаворит долгие годы — это Bobbi Brown, в его основу входит витамин С, что позволяет сделать кожу более красивой и подарить ей мерцание. Также хочется выделить Kiko Milano — более бюджетная, но вполне достойная база, — отмечает эксперт.

Наносить эти средства легко с помощью кисти. Подойдет и та, что с синтетическими волокнами. Также можно воспользоваться собственными пальчиками и ими вбить основу под макияж в кожу.

Как подобрать средства для макияжа

Давайте разберемся, что обязательно должно быть в базовой косметичке.

— Сейчас средств для макияжа огромное количество, магазины изобилуют вариантами, как по оттенкам, так и по бюджету. Я бы не рекомендовала гнаться только за ценником, ведь не всегда дорого — значит качественно. Для каждой девушки, любящей декоративную косметику и макияж, подборка продуктов для ее косметички хоть раз, но вызывала вопросы, — подчеркивает визажист.

Крем с SPF

Многие по ошибке полагают, что защита от солнца нужна только летом, но это не так.

— Начнем с крема с высоким уровнем SPF. Многие ошибочно думают, что он необходим только на период лета, но знали бы они, как ошибаются. Такой крем нужен на все сезоны, — говорит эксперт.

Консилер

Такой маленький, но важный помощник. Данное средство не обязательно использовать только в тандеме с другой декоративной косметикой.

— Иногда консилер отлично справляется с признаками недосыпа и способен придать вашему лицу свежесть. И его можно использовать в качестве самостоятельной единицы, — говорит визажист.

Остается важный вопрос — как подобрать консилер по цвету и текстуре. Здесь, если знать пару лайфхаков, все довольно просто. Стоит “примерить” средство на свое запястье, поскольку кожа в этом участке тела абсолютна идентична той, что под глазками.

— Смотрим на свое запястье (тут важно оценить реальный цвет вашей кожи, желательно без загара), светлая кожа — светлый оттенок. Таким образом, нанеся немного консилера на запястье, можно смело принять решение, какой оттенок вам больше подойдет, — говорит визажист.

Тональная основа

Что приобрести в магазине для создания тона лица — ВВ-крем, СС-крем или кушон? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит понять, какой результат нам необходим. Если желаете получить легкий тон, будто вы только-только вернулись с отдыха и создать эффект без макияжа — подойдет СС-крем или кушон. Когда хотите создать более плотный и стойкий тон — выбирайте ВВ-крем.

— Я рекомендую иметь в своем арсенале и одну, и вторую версию. Что касается цвета — никогда не приобретайте оттенки, которые в разы темнее либо светлее вашей кожи. Оттенок обязательно должен сочетаться с цветом кожи вашей шеи, дабы избежать эффекта “маски”, — добавляет эксперт.

Пудра

Она является неотъемлемой частью косметички. Если не любите эффект запудренного лица, но у вас жирный тип кожи, то фиксирующаяся прозрачная пудра – ваш вариант.

Контуринг

Сейчас существует масса палеток и отдельных продуктов для создания легкого контуринга лица. Именно он поможет подчеркнуть скулы и придать щекам нежный румянец.

— Мой фаворит на каждый день — Hourglass, их существует несколько вариантов, уверенна, что каждая найдет для себя тот, что подойдет именно ей, — говорит визажист.

Туш для ресниц, помада и карандаш для бровей

Ну, и не менее важные элемент нашей косметички — тушь для ресниц. Тут следует ориентироваться на гипоаллергенные варианты.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если засохла тушь для ресниц.

Тени либо карандаш для бровей также необходимы, если хотите создать выразительный макияж. Тут эксперт советует выбирать не слишком темный вариант.

— Для светловолосых девушек подойдут более темные оттенки, к примеру беж. Для темненьких красоток — холодный, к примеру, графит, но не черный, — подчеркивает визажист.

Стоит иметь в своем арсенале несколько оттенков карандашей для губ — для вечера и для дневного макияжа, а также помаду в тон либо на один-два оттенка светлее.

Дополнительные средства

Фиксатор для макияжа и, естественно, кисти, плюс бьюти-блендер (так называемый спонж) – должны быть в косметичке.

— Хорошо смоченный спонж способствует равномерному нанесению тона, — говорит визажист.

В какой последовательности наносить макияж

В этом вопросе каждый делает выбор самостоятельно, но главное и неизменное правило – сначала глаза, а далее контур.

— Желая облегчить свой макияж, если вы планируете делать вечерний мейк-ап либо пробовать сложные техники, изначально красьте глаза, а после создавайте контур. Так вам не придется очищать кожу под глазами и лицо от следов “краски”, — говорит визажист.

Также эксперт не советует наносить ежедневный макияж под сильным освещением. Отдавайте предпочтение дневному свету либо приглушенному. Так по выходу на улицу не получите “сюрпризов”.

Какие ошибки чаще всего допускают девушки, делая макияж

Среди главных ошибок при нанесении макияжа — некачественное увлажнение или вовсе его отсутствие, а также неправильный выбор оттенка.

Кроме того, часто девушки наносят румяна более, чем на 1/4 часть щеки.

А вот контур, нанесенный под скулу, вообще визуально утяжеляет лицо и прибавляет годов, делая антилифтинг-эффект.

— Нанесение хайлайтера на неподходящие для него части лица – явная ошибка, ведь слишком много блеска может удешевить макияж. Средство нужно добавлять лишь на выпуклые части, а также на “чайку” над верхней губой, — отмечает визажист.

Также девушкам, у которых тонкая форма губ, не рекомендуется помады и карандаши темных оттенков — бордо, яркий коричневый, марсал. В данном случае лучшим вариантом будет натуральный нюд либо нежные цвета – розовый, персиковый.

И главное правило, от которого зависит состояние вашей кожи после снятия макияжа, — сроки годности продуктов. Обязательно проверяйте их перед покупкой и соблюдайте рекомендации производителей.