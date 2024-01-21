Макіяж дає змогу підкреслити сильні сторони та красу обличчя, а також зробити недоліки менш помітними. Про секрети ідеального make up, а також як підготувати шкіру перед нанесенням тонального крему, тіней і помади – Фактам ICTV розповіла візажист Вікторія Смирнова.

Як правильно наносити макіяж: як і чим зволожувати шкіру перед мейком.

Основа – понад усе, зазначає експерт.

Зараз дивляться

– У будь-якому макіяжі – чи то нюд, чи то smoky eyes, немає нічого важливішого, ніж правильна і якісна підготовка обличчя до нього. Усі ми звикли бачити в глянці доглянутий, ідеальний тон обличчя і чистий контур. То з чого ж починати макіяж, щоб отримати ефект вау? – говорить візажистка.

Перше й основне правило – очищення. Для цього цілком підійде міцелярна вода – м’який і делікатний засіб, який дбайливо видаляє забруднення та залишки косметики зі шкіри. Далі варто протерти обличчя за допомогою тоніка і тільки після цього можна приступати до зволоження. З цим чудово впорається основа під макіяж.

Обираючи її, відштовхуйтеся від свого типу обличчя.

– Основу під макіяж бажано підбирати під свій тип обличчя. Мій незмінний фаворит довгі роки – це Bobbi Brown, в його основу входить вітамін С, що дає змогу зробити шкіру красивішою і подарувати їй мерехтіння. Також хочеться виділити Kiko Milano – більш бюджетна, але цілком гідна база, – зазначає експерт.

Наносити ці засоби легко за допомогою пензлика. Підійде і той, що з синтетичними волокнами. Також можна скористатися власними пальчиками і ними вбити основу під макіяж у шкіру.

Як підібрати засоби для макіяжу

Давайте розберемося, що обов’язково має бути в косметичці кожної дівчини.

– Зараз засобів для макіяжу величезна кількість, магазини рясніють варіантами, як за відтінками, так і за бюджетом. Я б не рекомендувала гнатися тільки за цінником, адже не завжди дорого – означає якісно. Для кожної дівчини, яка любить декоративну косметику і макіяж, добірка продуктів для її косметички хоч раз, але викликала питання, – наголошує візажист.

Крем зі SPF

Багато хто помилково вважає, що захист від сонця потрібен лише влітку, але це не так.

– Почнемо з крему з високим рівнем SPF. Багато хто помилково думає, що він необхідний тільки на період літа, але знали б вони, як помиляються. Такий крем важливий на всі сезони, – каже експерт.

Консилер

Такий маленький, але важливий помічник. Цей засіб не обов’язково використовувати лише у тандемі з іншою декоративною косметикою.

– Іноді консилер прекрасно справляється з ознаками недосипання і здатний надати вашому обличчю свіжості. І його можна використовувати як самостійну одиницю, – каже візажист.

Залишається важливе питання – як підібрати консилер за кольором і текстурою. Тут, якщо знати кілька лайфхаків, все досить просто. Варто “приміряти” засіб на своє зап’ястя, оскільки шкіра у цій ділянці тіла абсолютна ідентична тій, що під очима.

– Дивимося на своє зап’ястя (тут важливо оцінити реальний колір вашої шкіри, бажано без засмаги), світла шкіра – світлий відтінок. Таким чином, додавши трохи консилера на зап’ястя, можна сміливо прийняти рішення, який відтінок вам підійде найбільше, – каже візажист.

Тональна основа

Що придбати у магазині для створення тону обличчя – ВВ-крем, СС-крем чи кушон? Щоб відповісти на це запитання, варто зрозуміти, який результат нам необхідний. Якщо бажаєте отримати легкий тон, ніби ви щойно повернулися з відпочинку і створити ефект без макіяжу – підійде СС-крем або кушон. Якщо хочете створити більш щільний і стійкий тон – обирайте ВВ-крем.

– Я рекомендую мати у своєму арсеналі й одну, і другу версію. Щодо кольору – ніколи не купуйте відтінки, які у рази темніші або світліші за вашу шкіру. Відтінок обов’язково має поєднуватися з кольором шкіри вашої шиї, щоб уникнути ефекту “маски”, – додає експерт.

Пудра

Вона є невід’ємною частиною косметички. Якщо не любите ефект запудреного обличчя, але маєте жирний тип шкіри, то прозора пудра з фіксувальним ефектом – ваш варіант.

Контуринг

Нині існує маса палеток і окремих продуктів для створення легкого контурингу обличчя. Саме він допоможе увиразнити вилиці й надати щокам ніжного рум’янцю.

– Мій фаворит на кожен день – Hourglass, їх існує кілька варіантів. Впевнена, що кожна знайде для себе той, що підійде саме їй, – каже візажист.

Туш для вій, помада та олівець для брів

Ну і не менш важливий елемент нашої косметички – туш для вій. Тут слід орієнтуватися на гіпоалергенні варіанти.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо засохла туш для вій.

Тіні або олівець для брів також необхідні, якщо хочете створити виразний макіяж. Тут експерт радить обирати не надто темний варіант.

– Для світловолосих дівчат підійдуть темніші відтінки, наприклад беж. Для темненьких красунь – холодний, наприклад, графіт, але не чорний, – підкреслює візажист.

Варто мати у своєму арсеналі декілька відтінків олівців для губ – для вечора і для денного макіяжу, а також помаду у тон або на один-два відтінки світліше.

Додаткові засоби

Фіксатор для макіяжу і, звісно, пензлі, плюс б’юті-блендер (так званий спонж) – повинні бути в косметичці.

– Добре змочений спонж сприяє рівномірному нанесенню тону, – каже візажист.

У якій послідовності робити макіяж

У цьому питанні кожен обирає самостійно, але головне і незмінне правило – спочатку очі, а далі контур.

– Бажаючи полегшити свій макіяж, якщо ви плануєте робити вечірній мейкап або пробувати складні техніки, спочатку фарбуйте очі, а потім створюйте контур. Так вам не доведеться очищати шкіру під очима і обличчя від слідів “фарби”, – каже візажист.

Також експерт не радить наносити щоденний макіяж під сильним освітленням. Віддавайте перевагу денному світлу або приглушеному. Так після виходу на вулицю не буде “сюрпризів”.

Яких помилок найчастіше припускаються дівчата, роблячи макіяж

Серед головних помилок під час нанесення макіяжу – неякісне зволоження або зовсім його відсутність, а також неправильний вибір відтінку.

Крім того, часто дівчата додають більше рум’ян, ніж потрібно, фарбуючи аж 1/4 частину щоки.

А ось контур, нанесений під вилицю, взагалі візуально обтяжує обличчя і додає років, роблячи антиліфтинг-ефект.

– Нанесення хайлайтера на невідповідні для нього частини обличчя – явна помилка, адже занадто багато блиску може здешевити макіяж. Засіб потрібно додавати лише на опуклі частини, а також на “чайку” над верхньою губою, – зазначає візажист.

Також дівчатам, у яких тонка форма губ, не рекомендуються помади й олівці темних відтінків – бордо, яскравий коричневий, марсал. У цьому випадку найкращим варіантом буде натуральний нюд або ніжні кольори – рожевий, персиковий.

І головне правило, від якого залежить стан вашої шкіри після зняття макіяжу, – терміни придатності продуктів. Обов’язково перевіряйте їх перед купівлею та дотримуйтеся рекомендацій виробників.