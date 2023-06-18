Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Сезон в разгаре: простой рецепт вкусного и полезного клубничного мороженого

18 июня 2023, 14:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
морозиво
Источник: Depositphotos

Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя предложили простой рецепт клубничного мороженого, которое подарит немножко желанной прохлады.

Читайте также:
МорозивоКак сделать мороженое дома из молока: 3 рецепта

Ингредиенты:

  • 200 г свежей клубники;
  • 400 г густого натурального йогурта (например, греческого);
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • несколько листочков мяты для украшения.

Приготовление:

  • помойте ягоды и очистите их от хвостиков;
  • взбейте клубнику в блендере вместе с сахарной пудрой;
  • в металлической емкости смешайте клубничную смесь с йогуртом;
  • поставьте в морозильную камеру.

Ориентировочно для загустения нужно три часа. Прежде чем смаковать десерт, украсьте мороженое листочками мяты.

Источник: Береги себя

Теги
Кулінарні рецепти Морозиво полуниця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь