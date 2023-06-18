18 июня 2023, 14:18 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя предложили простой рецепт клубничного мороженого, которое подарит немножко желанной прохлады. Читайте также: Как сделать мороженое дома из молока: 3 рецепта Ингредиенты: 200 г свежей клубники;

400 г густого натурального йогурта (например, греческого);

2 ст. л. сахарной пудры;

несколько листочков мяты для украшения. Приготовление: помойте ягоды и очистите их от хвостиков;

взбейте клубнику в блендере вместе с сахарной пудрой;

в металлической емкости смешайте клубничную смесь с йогуртом;

поставьте в морозильную камеру. Ориентировочно для загустения нужно три часа. Прежде чем смаковать десерт, украсьте мороженое листочками мяты. Источник: Береги себя

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