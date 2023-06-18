Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя предложили простой рецепт клубничного мороженого, которое подарит немножко желанной прохлады.
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Ингредиенты:
- 200 г свежей клубники;
- 400 г густого натурального йогурта (например, греческого);
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- несколько листочков мяты для украшения.
Приготовление:
- помойте ягоды и очистите их от хвостиков;
- взбейте клубнику в блендере вместе с сахарной пудрой;
- в металлической емкости смешайте клубничную смесь с йогуртом;
- поставьте в морозильную камеру.
Ориентировочно для загустения нужно три часа. Прежде чем смаковать десерт, украсьте мороженое листочками мяты.
Источник: Береги себя