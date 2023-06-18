18 Червня 2023, 14:18 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе запропонували простий рецепт полуничного морозива, яке подарує трошки бажаної прохолоди. Читайте також: Як зробити шоколадне морозиво вдома: два рецепти Інгредієнти: 200 г свіжої полуниці;

400 г густого натурального йогурту (наприклад, грецького);

2 ст. л. цукрової пудри;

кілька листочків м’яти для прикрашання. Приготування: помийте ягоди й очистьте їх від хвостиків;

збийте полуницю в блендері разом із цукровою пудрою;

у металевій посудині змішайте полуничну суміш із йогуртом;

поставте в морозильну камеру. Орієнтовно для загустіння потрібно три години. Перш ніж смакувати десерт, прикрасьте морозиво листочками м’яти. Джерело: Бережи себе

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.