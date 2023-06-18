Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе запропонували простий рецепт полуничного морозива, яке подарує трошки бажаної прохолоди.
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Інгредієнти:
- 200 г свіжої полуниці;
- 400 г густого натурального йогурту (наприклад, грецького);
- 2 ст. л. цукрової пудри;
- кілька листочків м’яти для прикрашання.
Приготування:
- помийте ягоди й очистьте їх від хвостиків;
- збийте полуницю в блендері разом із цукровою пудрою;
- у металевій посудині змішайте полуничну суміш із йогуртом;
- поставте в морозильну камеру.
Орієнтовно для загустіння потрібно три години. Перш ніж смакувати десерт, прикрасьте морозиво листочками м’яти.
Джерело: Бережи себе