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Їжа

Сезон у розпалі: простий рецепт смачного та корисного полуничного морозива

18 Червня 2023, 14:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
морозиво
Джерело: Depositphotos

Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе запропонували простий рецепт полуничного морозива, яке подарує трошки бажаної прохолоди.

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Інгредієнти:

  • 200 г свіжої полуниці;
  • 400 г густого натурального йогурту (наприклад, грецького);
  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • кілька листочків м’яти для прикрашання.

Приготування:

  • помийте ягоди й очистьте їх від хвостиків;
  • збийте полуницю в блендері разом із цукровою пудрою;
  • у металевій посудині змішайте полуничну суміш із йогуртом;
  • поставте в морозильну камеру.

Орієнтовно для загустіння потрібно три години. Перш ніж смакувати десерт, прикрасьте морозиво листочками м’яти.

Джерело: Бережи себе

Теги
Кулінарні рецепти Морозиво полуниця
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