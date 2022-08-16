Что покупают украинцы в военное время в интим магазине

Мир для украинцев коренным образом изменился после 24 февраля, однако нас объединяет не только мужество, но и любовь. О котором не забывают даже сейчас, особенно сейчас, когда необходимо получить немного ярких эмоций и эндорфина, что поднимает настроение.

Даже в такое время о собственном теле и удовольствия нужно позаботиться, поэтому интим магазин BrokenSofa делится актуальными новостями с сексуального фронта и игрушками, которые помогают бороться с негативом.

Какие соблазны чаще всего кладут в корзину украинцы

Большая часть влюбленных пар сейчас вынуждена быть на расстоянии. Именно поэтому особую популярность среди украинцев имеют смарт-игрушки – девайсы нового поколения, которые позволяют вновь ощутить ласки, которые может подарить только любимая половинка.

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С помощью таких вибраторов, которые легко подключаются к смартфону, можно в свободное время немножко поиграть самостоятельно или с партнером.

Как? Очень просто! Для этого не надо, чтобы вторая половинка была рядом: умные игрушки имеют приложения, которое устанавливается на оба смартфона, и вы можете проводить парные сеансы удовольствие.

Просто передайте управление девайсом вашему партнеру, и наслаждайтесь невероятными ощущениями от волнующей близости.

Девушки также выбирают маленькие игрушки, которые можно незаметно брать с собой, чтобы добавить хорошего настроения в любой момент.

К таковым относятся виброяйца и вибропули – маленькие девайсы, имеющие футуристическую форму. Дже если кто-то решит порыться в вашей сумочке – ваши пикантные предпочтения останутся в тайне.

А для невероятных уровней удовольствия можно выбрать вибратор в трусики – инструмент, с помощью которого можно пойти на прогулку по городу, заниматься работой или обыденными делами, и при этом испытывать новые волны удовольствия.

Самые популярные интим-игрушки, которые покупают украинцы в военное время

Чаще всего к сексшопам Украины сейчас поступают письма от мужчин, которые бы хотели подарить своей девушке или жене что-то, чтобы она не чувствовала себя одинокой, что позволит радовать ее и дарить удовольствие даже на расстоянии.

Среди игрушек, которые лучше всего для этого подходят, стоит отметить следующие:

Lovense Lush — лучший интерактивный помощник для пар, которым можно управлять на расстоянии, использовать звуковой режим, получая удовольствие под любимую музыку или голос любимого.

— лучший интерактивный помощник для пар, которым можно управлять на расстоянии, использовать звуковой режим, получая удовольствие под любимую музыку или голос любимого. Satisfyer Supernova — пылкий любовник для женщин, который удовлетворит любые желания с помощью вакуумных волн вдоль вашей жемчужины.

— пылкий любовник для женщин, который удовлетворит любые желания с помощью вакуумных волн вдоль вашей жемчужины. Magic Motion Umi — этот вибратор в трусики стимулирует еще и точку G — ту самую, о которой часто забывают, и зря, ведь она — залог более интенсивного удовольствия.

— этот вибратор в трусики стимулирует еще и точку G — ту самую, о которой часто забывают, и зря, ведь она — залог более интенсивного удовольствия. Svakom Elva Plum — маленькое виброяйцо, с помощью которого можно исследовать собственное тело и его реакции, а также использовать даже под водой.

Интим магазин BrokenSofa обращает ваше внимание: удовольствие – это, конечно, очень важно, поддерживает хорошее настроение и мотивирует, однако, если у вас есть лишние деньги – тратьте их на помощь Вооруженным Силам Украины, которые приближают нашу победу!