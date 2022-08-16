Що купують українці у воєнний час в інтим магазині

Світ для українців докорінно змінився після 24 лютого, однак нас об’єднує не лише мужність, а й кохання, про яке не забувають навіть зараз.

Особливо зараз, коли є потреба в отриманні хоча б дещиці яскравих емоцій та ендорфіну, що робить настрій кращим.

Навіть у такий час про власне тіло та задоволення потрібно потурбуватись, а тому інтим магазин BrokenSofa ділиться актуальними новинами з сексуального фронту та іграшками, які допомагають боротись з негативом.

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Які спокуси найчастіше кладуть до кошика українці

Більша частина закоханих пар зараз були змушені розлучитись. Саме тому особливої популярності серед українців набрали смарт-іграшки – девайси нового покоління, які дозволяють знов відчути пестощі, які може подарувати лише кохана половинка.

За допомогою таких вібраторів, які легко підключаються до смартфона, можна у вільний час трішки погратися самостійно або з партнером.

Як? Дуже просто! Для цього не треба, аби друга половинка була поруч: розумні іграшки мають застосунок, що встановлюється на обидва смартфони, й після цього ви можете проводити парні сеанси задоволення.

Просто передайте управління девайсом вашому партнеру, та насолоджуйтесь неймовірними відчуттями від хвилюючої близькості.

Дівчата також обирають маленькі іграшки, які можна непомітно брати з собою, аби додавати гарного настрою у будь-який момент.

До таких належать віброяйця та вібропулі – маленькі девайси, що мають футуристичну форму. Тому, якщо хтось вирішить поборсатись у вашій сумочці – ваші пікантні вподобання залишаться у таємниці.

А для неймовірних рівнів задоволення можна обрати вібратор у трусики – інструмент, за допомогою якого можна піти на прогулянку містом, займатись хатніми або буденними справами, й при цьому відчувати нові й нові хвилі задоволення.

Найпопулярніші інтим-іграшки, які купують українці у воєнний час

Найчастіше до сексшопів України зараз надходять листи від чоловіків, які б хотіли подарувати своїй дівчині або дружині щось, щоб вона не відчувала себе самотньою, що дозволить тішити її та дарувати задоволення навіть на відстані.

Серед іграшок, які найкраще для цього підходять, варто відзначити наступні:

Lovense Lush – найкращий інтерактивний помічник для пар, яким можна керувати на відстані, використовувати звуковий режим, отримуючи задоволення під улюблену музику або голос коханого. Satisfyer Supernova – палкий коханець для жінок, який задовольнить будь-які бажання за допомогою вакуумних хвиль вздовж вашої перлини. Magic Motion Umi – цей вібратор у трусики стимулює ще й точку G – ту саму, про яку часто забувають, й дарма, адже вона – запорука інтенсивнішого задоволення. Svakom Elva Plum : маленьке віброяйце, за допомогою якого можна досліджувати власне тіло та його реакції, а також використовувати навіть під водою.

Інтим магазин BrokenSofa звертає вашу увагу: задоволення – це, звісно, дуже важливо й підтримує гарний настрій та мотивує, однак, якщо в вас є зайві кошти – витрачайте їх на допомогу Збройним Силам України, які наближують нашу перемогу!