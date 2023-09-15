Блюда из баклажанов очень полезны, поскольку содержат много полезных веществ, витамины группы В, калий и цинк, а их сок обладает бактерицидными свойствами. Именно поэтому нужно пользоваться тем, что баклажаны можно найти на огороде и полках супермаркетов. Что можно приготовить из баклажанов – читайте в материале.

Жареные баклажаны с сыром и чесноком: рецепт

Ингредиенты:

1 баклажан;

2 помидора;

70 г твердого творога;

5 зубчиков чеснока;

майонез;

5-6 веточек зелени;

масло;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

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Баклажаны промойте и разрежьте на кружочки. Все кружочки выложите в глубокую емкость, посыпьте солью и ждите 30 минут, чтобы вышла вся горечь. После этого их промойте и просушите бумажной салфеткой. Дальше каждый кружочек жарьте с обеих сторон. Приготовьте начинку: творог натрите на мелкой терке. Выдавите чеснок и заправьте майонезом. Зелень мелко порубите, помидоры нарежьте кружочками. Баклажаны выложите по очереди с помидорами, каждый слой смажьте соусом и посыпьте зеленью.

Рулетики из баклажанов с помидорами и сыром: рецепт

Ингредиенты:

3 шт. баклажанов;

1 помидор;

3-4 зубчика чеснока;

зелень (укроп, петрушка);

100 г плавленого творога;

2 ст. ложки растительного масла;

черный молотый перец по вкусу;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите, срежьте хвостики и нашинкуйте вдоль длинными тонкими полосками. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 30 минут, чтобы получилась горечь, а затем промойте. Помидор нарежьте небольшими дольками. Измельчите зелень, выжмите чеснок. Плавленый сыр также порежьте небольшими брусочками. В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета. Каждую полоску обжаренных баклажанов смажьте чесноком. На край полоски выложите кусочек помидора, творог, щепотку зелени, посолите, поперчите и сверните рулетиком. Таким образом приготовьте все рулетики. Чтобы они не развернулись, их можно скрепить деревянными шпажками. Поместите баклажаны с чесноком и плавленым сыром на смазанную сковороду маслом и обжарьте на небольшом огне, пока сыр не расплавится. Затем выложите готовые баклажанные рулетики на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими.

Запеченные баклажаны под сыром: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 средних баклажана, нарезанных ломтиками по 1 см;

2 чайные ложки оливкового масла;

1 луковица, мелко нарезанная;

1 зубчик чеснока, измельченного;

700 г томатной пассаты;

2 столовые ложки томатной пасты;

1 столовая ложка свежего орегано, нарезанного (можно взять 1 ч. л. сушеного);

2 стакана моцареллы, натертой;

0,5 стакана пармезана, натертого.

Способ приготовления:

Выложите баклажаны на противень и сбрызните маслом. Обжарьте с обеих сторон под грилем до чуть-чуть коричневого оттенка. Выключите гриль и включите духовку на 190°С. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок. Пассеруйте до мягкости. Добавьте пасту и орегано, доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите, не накрывая крышкой, 10 минут. Лучше подавайте со свежей зеленью – она придаст баклажанам весенний акцент. Смажьте маслом глубокую форму для запекания. Выложите слоями 1/3 баклажанов, 1/3 соуса, по 1/3 каждого творога. Повторите все это еще два раза. Запекайте 35-40 минут до золотисто-коричневой корочки.

Мусака с баклажанами: рецепт

Ингредиенты:

3 баклажана;

120 мл оливкового масла;

350 г фарша;

100 г сливочного масла;

2 лука;

2 ст. л томатной пасты;

120 мл воды;

4 ст. л. муки;

2 ст. л. молока;

50 г творога;

щепотка мускатного ореха.

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Продукты выложите слоями, полейте молочным соусом и посыпьте сыром. Баклажаны промойте и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками. Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут. Обжарьте баклажаны на растительном масле с двух сторон и выложите на салфетку. В сковороде растопите часть сливочного масла. Измельчите лук и обжарьте в масле 3-4 минуты. Добавьте фарш и жарьте 7-10 минут. Положите в сковороду томатную пасту и воду, зелень и специи. Тушите 30 минут под крышкой. Для приготовления соуса растопите в небольшой кастрюле 50 г сливочного масла. Вмешайте муку и постепенно вливайте молоко. Варите соус на небольшом огне до загустения. В конце добавьте соль и мускатный орех. Форму для запекания мусаки смажьте маслом и поочередно выкладывайте слоями фарш и кружочки баклажанов. Полейте мусаку соусом и посыпьте творогом. Запекайте 40 минут при 180 градусах.

Суп с баклажанами и овощами: рецепт пошагово

Ингредиенты:

700 г говядины с костью;

200 г баклажанов;

150 г помидоров;

1 болгарский перец;

3 картофеля;

200 г фасоли стручковой;

100 г моркови;

1 лук;

2 ст. л. томатного соуса;

соль, перец по вкусу;

2 шт. лаврового листа;

2 зубчика чеснока;

зелень по вкусу.

Способ приготовления: