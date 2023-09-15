Блюда из баклажанов очень полезны, поскольку содержат много полезных веществ, витамины группы В, калий и цинк, а их сок обладает бактерицидными свойствами. Именно поэтому нужно пользоваться тем, что баклажаны можно найти на огороде и полках супермаркетов. Что можно приготовить из баклажанов – читайте в материале.
Жареные баклажаны с сыром и чесноком: рецепт
Ингредиенты:
- 1 баклажан;
- 2 помидора;
- 70 г твердого творога;
- 5 зубчиков чеснока;
- майонез;
- 5-6 веточек зелени;
- масло;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
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- Баклажаны промойте и разрежьте на кружочки.
- Все кружочки выложите в глубокую емкость, посыпьте солью и ждите 30 минут, чтобы вышла вся горечь.
- После этого их промойте и просушите бумажной салфеткой.
- Дальше каждый кружочек жарьте с обеих сторон.
- Приготовьте начинку: творог натрите на мелкой терке.
- Выдавите чеснок и заправьте майонезом.
- Зелень мелко порубите, помидоры нарежьте кружочками.
- Баклажаны выложите по очереди с помидорами, каждый слой смажьте соусом и посыпьте зеленью.
Рулетики из баклажанов с помидорами и сыром: рецепт
Ингредиенты:
- 3 шт. баклажанов;
- 1 помидор;
- 3-4 зубчика чеснока;
- зелень (укроп, петрушка);
- 100 г плавленого творога;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- черный молотый перец по вкусу;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, обсушите, срежьте хвостики и нашинкуйте вдоль длинными тонкими полосками. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 30 минут, чтобы получилась горечь, а затем промойте.
- Помидор нарежьте небольшими дольками. Измельчите зелень, выжмите чеснок.
- Плавленый сыр также порежьте небольшими брусочками. В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
- Каждую полоску обжаренных баклажанов смажьте чесноком. На край полоски выложите кусочек помидора, творог, щепотку зелени, посолите, поперчите и сверните рулетиком.
- Таким образом приготовьте все рулетики. Чтобы они не развернулись, их можно скрепить деревянными шпажками.
- Поместите баклажаны с чесноком и плавленым сыром на смазанную сковороду маслом и обжарьте на небольшом огне, пока сыр не расплавится. Затем выложите готовые баклажанные рулетики на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими.
Запеченные баклажаны под сыром: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана, нарезанных ломтиками по 1 см;
- 2 чайные ложки оливкового масла;
- 1 луковица, мелко нарезанная;
- 1 зубчик чеснока, измельченного;
- 700 г томатной пассаты;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 столовая ложка свежего орегано, нарезанного (можно взять 1 ч. л. сушеного);
- 2 стакана моцареллы, натертой;
- 0,5 стакана пармезана, натертого.
Способ приготовления:
- Выложите баклажаны на противень и сбрызните маслом. Обжарьте с обеих сторон под грилем до чуть-чуть коричневого оттенка.
- Выключите гриль и включите духовку на 190°С.
- Разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок. Пассеруйте до мягкости.
- Добавьте пасту и орегано, доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите, не накрывая крышкой, 10 минут.
- Лучше подавайте со свежей зеленью – она придаст баклажанам весенний акцент.
- Смажьте маслом глубокую форму для запекания. Выложите слоями 1/3 баклажанов, 1/3 соуса, по 1/3 каждого творога.
- Повторите все это еще два раза. Запекайте 35-40 минут до золотисто-коричневой корочки.
Мусака с баклажанами: рецепт
Ингредиенты:
- 3 баклажана;
- 120 мл оливкового масла;
- 350 г фарша;
- 100 г сливочного масла;
- 2 лука;
- 2 ст. л томатной пасты;
- 120 мл воды;
- 4 ст. л. муки;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г творога;
- щепотка мускатного ореха.
- соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления:
- Продукты выложите слоями, полейте молочным соусом и посыпьте сыром.
- Баклажаны промойте и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками. Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут.
- Обжарьте баклажаны на растительном масле с двух сторон и выложите на салфетку.
- В сковороде растопите часть сливочного масла. Измельчите лук и обжарьте в масле 3-4 минуты.
- Добавьте фарш и жарьте 7-10 минут.
- Положите в сковороду томатную пасту и воду, зелень и специи. Тушите 30 минут под крышкой.
- Для приготовления соуса растопите в небольшой кастрюле 50 г сливочного масла. Вмешайте муку и постепенно вливайте молоко. Варите соус на небольшом огне до загустения.
- В конце добавьте соль и мускатный орех. Форму для запекания мусаки смажьте маслом и поочередно выкладывайте слоями фарш и кружочки баклажанов. Полейте мусаку соусом и посыпьте творогом. Запекайте 40 минут при 180 градусах.
Суп с баклажанами и овощами: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 700 г говядины с костью;
- 200 г баклажанов;
- 150 г помидоров;
- 1 болгарский перец;
- 3 картофеля;
- 200 г фасоли стручковой;
- 100 г моркови;
- 1 лук;
- 2 ст. л. томатного соуса;
- соль, перец по вкусу;
- 2 шт. лаврового листа;
- 2 зубчика чеснока;
- зелень по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Затем налейте в кастрюлю воду, убавьте огонь до минимального и варите мясо 1,5 часа.
- Лук мелко изрубите, остальные овощи нарежьте большим кубиком.
- На сковороде на большом огне жарьте в растительном масле 3-5 минут баклажаны и фасоль, затем добавьте другие овощи и жарьте еще 5 минут.
- Выложите овощи в бульон с мясом, добавьте лавровый лист и томатный соус, посолите и поперчите.
- Варите овощи до готовности всех овощей (около 15 минут). Перед выключением добавьте в суп рубленую зелень и чеснок.