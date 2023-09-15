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Еда

Что можно приготовить из баклажанов: 5 простых рецептов

15 сентября 2023, 18:45
Анна Голишевская редактор ленты
Что можно приготовить из баклажанов: 5 простых рецептов
Источник: Unsplash

Блюда из баклажанов очень полезны, поскольку содержат много полезных веществ, витамины группы В, калий и цинк, а их сок обладает бактерицидными свойствами. Именно поэтому нужно пользоваться тем, что баклажаны можно найти на огороде и полках супермаркетов. Что можно приготовить из баклажанов – читайте в материале.

Жареные баклажаны с сыром и чесноком: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 баклажан;
  • 2 помидора;
  • 70 г твердого творога;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • майонез;
  • 5-6 веточек зелени;
  • масло;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

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  1. Баклажаны промойте и разрежьте на кружочки.
  2. Все кружочки выложите в глубокую емкость, посыпьте солью и ждите 30 минут, чтобы вышла вся горечь.
  3. После этого их промойте и просушите бумажной салфеткой.
  4. Дальше каждый кружочек жарьте с обеих сторон.
  5. Приготовьте начинку: творог натрите на мелкой терке.
  6. Выдавите чеснок и заправьте майонезом.
  7. Зелень мелко порубите, помидоры нарежьте кружочками.
  8. Баклажаны выложите по очереди с помидорами, каждый слой смажьте соусом и посыпьте зеленью.

Рулетики из баклажанов с помидорами и сыром: рецепт

Ингредиенты:

  • 3 шт. баклажанов;
  • 1 помидор;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • 100 г плавленого творога;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, обсушите, срежьте хвостики и нашинкуйте вдоль длинными тонкими полосками. Пересыпьте баклажаны солью и оставьте на 30 минут, чтобы получилась горечь, а затем промойте.
  2. Помидор нарежьте небольшими дольками. Измельчите зелень, выжмите чеснок.
  3. Плавленый сыр также порежьте небольшими брусочками. В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Каждую полоску обжаренных баклажанов смажьте чесноком. На край полоски выложите кусочек помидора, творог, щепотку зелени, посолите, поперчите и сверните рулетиком.
  5. Таким образом приготовьте все рулетики. Чтобы они не развернулись, их можно скрепить деревянными шпажками.
  6. Поместите баклажаны с чесноком и плавленым сыром на смазанную сковороду маслом и обжарьте на небольшом огне, пока сыр не расплавится. Затем выложите готовые баклажанные рулетики на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими.

Запеченные баклажаны под сыром: пошаговый рецепт

фото — unsplash

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана, нарезанных ломтиками по 1 см;
  • 2 чайные ложки оливкового масла;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 1 зубчик чеснока, измельченного;
  • 700 г томатной пассаты;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 1 столовая ложка свежего орегано, нарезанного (можно взять 1 ч. л. сушеного);
  • 2 стакана моцареллы, натертой;
  • 0,5 стакана пармезана, натертого.

Способ приготовления:

  1. Выложите баклажаны на противень и сбрызните маслом. Обжарьте с обеих сторон под грилем до чуть-чуть коричневого оттенка.
  2. Выключите гриль и включите духовку на 190°С.
  3. Разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок. Пассеруйте до мягкости.
  4. Добавьте пасту и орегано, доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите, не накрывая крышкой, 10 минут.
  5. Лучше подавайте со свежей зеленью – она придаст баклажанам весенний акцент.
  6. Смажьте маслом глубокую форму для запекания. Выложите слоями 1/3 баклажанов, 1/3 соуса, по 1/3 каждого творога.
  7. Повторите все это еще два раза. Запекайте 35-40 минут до золотисто-коричневой корочки.

Мусака с баклажанами: рецепт

Ингредиенты:

  • 3 баклажана;
  • 120 мл оливкового масла;
  • 350 г фарша;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 лука;
  • 2 ст. л томатной пасты;
  • 120 мл воды;
  • 4 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г творога;
  • щепотка мускатного ореха.
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Продукты выложите слоями, полейте молочным соусом и посыпьте сыром.
  2. Баклажаны промойте и снимите кожуру. Нарежьте тонкими кружочками. Посолите баклажаны и оставьте на 30 минут.
  3. Обжарьте баклажаны на растительном масле с двух сторон и выложите на салфетку.
  4. В сковороде растопите часть сливочного масла. Измельчите лук и обжарьте в масле 3-4 минуты.
  5. Добавьте фарш и жарьте 7-10 минут.
  6. Положите в сковороду томатную пасту и воду, зелень и специи. Тушите 30 минут под крышкой.
  7. Для приготовления соуса растопите в небольшой кастрюле 50 г сливочного масла. Вмешайте муку и постепенно вливайте молоко. Варите соус на небольшом огне до загустения.
  8. В конце добавьте соль и мускатный орех. Форму для запекания мусаки смажьте маслом и поочередно выкладывайте слоями фарш и кружочки баклажанов. Полейте мусаку соусом и посыпьте творогом. Запекайте 40 минут при 180 градусах.

Суп с баклажанами и овощами: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 700 г говядины с костью;
  • 200 г баклажанов;
  • 150 г помидоров;
  • 1 болгарский перец;
  • 3 картофеля;
  • 200 г фасоли стручковой;
  • 100 г моркови;
  • 1 лук;
  • 2 ст. л. томатного соуса;
  • соль, перец по вкусу;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 2 зубчика чеснока;
  • зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Затем налейте в кастрюлю воду, убавьте огонь до минимального и варите мясо 1,5 часа.
  2. Лук мелко изрубите, остальные овощи нарежьте большим кубиком.
  3. На сковороде на большом огне жарьте в растительном масле 3-5 минут баклажаны и фасоль, затем добавьте другие овощи и жарьте еще 5 минут.
  4. Выложите овощи в бульон с мясом, добавьте лавровый лист и томатный соус, посолите и поперчите.
  5. Варите овощи до готовности всех овощей (около 15 минут). Перед выключением добавьте в суп рубленую зелень и чеснок.
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