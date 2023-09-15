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Їжа

Що можна приготувати з баклажанів: 5 простих рецептів

15 Вересня 2023, 18:45
Анна Голішевська редакторка стрічки
Що можна приготувати з баклажанів: 5 простих рецептів
Джерело: Unsplash

Страви з баклажанів дуже корисні, оскільки містять багато корисних речовин, вітаміни групи В, калій і цинк, а їх сік володіє бактерицидними властивостями. Саме тому потрібно користуватися тим, що баклажани можна ще знайти на городі та поличках супермаркетів. Що можна приготувати з баклажанів – читайте в матеріалі.

Смажені баклажани з сиром і часником: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 1 баклажан;
  • 2 помідори;
  • 70 г твердого сиру;
  • 5 зубчиків часнику;
  • майонез;
  • 5-6 гілочок зелені;
  • олія;
  • сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

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  1. Баклажани промийте і розріжте на кружальця.
  2. Всі кружальця викладіть в глибоку місткість, посипте сіллю і чекайте 30 хвилин, щоб вийшла вся гіркота.
  3. Після цього їх промийте і просушіть паперовою серветкою.
  4. Далі кожен кружечок обсмажте з обох боків.
  5. Приготуйте начинку: сир натріть на дрібній тертці.
  6. Вичавіть часник і заправте майонезом.
  7. Зелень дрібно посічіть, помідори наріжте кружальцями.
  8. Баклажани викладіть почергово з помідорами та кожен шар змастіть соусом і посипте зеленню.

Рулетики з баклажанів із помідорами та сиром: рецепт

Інгредієнти:

  • 3 шт. баклажанів;
  • 1 помідор;
  • 3-4 зубки часнику;
  • зелень (кріп, петрушка);
  • 100 г плавленого сиру;
  • 2 ст. ложки олії;
  • чорний мелений перець до смаку;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, обсушіть, зріжте хвостики і наріжте уздовж довгими тонкими смужками. Пересипте баклажани сіллю і залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота, а потім промийте.
  2. Помідор наріжте невеликими часточками. Подрібніть зелень, вичавіть часник.
  3. Плавлений сир також поріжте невеликими брусочками. У розігрітій сковороді на олії обсмажте баклажани з обох боків до золотистого кольору.
  4. Кожну смужку обсмажених баклажанів змастіть часником. На край смужки викладіть шматочок помідора, сир, дрібку зелені, посоліть, поперчіть і згорніть рулетиком.
  5. Так приготуйте усі рулетики. Щоб вони не розгорнулися, їх можна скріпити дерев’яними шпажками.
  6. Помістіть баклажани з часником і плавленим сиром на змащену маслом сковороду й обсмажте на невеликому вогні, поки сир не розплавиться. Потім викладіть готові баклажанні рулетики на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте гарячими.

Запечені баклажани під сиром: покроковий рецепт

фото: unsplash

Інгредієнти:

  • 2 середніх баклажани, нарізаних скибочками по 1 см;
  • 2 чайні ложки оливкової олії;
  • 1 цибулина, дрібно нарізана;
  • 1 зубчик часнику, подрібнений;
  • 700 г томатної пасти;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • 1 столова ложка свіжого орегано, нарізаного (можна взяти 1 ч. л. сушеного);
  • 2 склянки моцарели, натертої;
  • 0,5 склянки пармезану, натертого.

Спосіб приготування:

  1. Викладіть баклажани на деко і збризніть олією. Обсмажте з обох сторін під грилем до трішки коричневого відтінку.
  2. Вимкніть гриль і включіть духовку на 190°C.
  3. Розігрійте олію в каструлі, додайте цибулю і часник. Пасеруйте до м’якості.
  4. Додайте пасту і орегано, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і тушкуйте, не накриваючи кришкою, 10 хвилин.
  5. Краще подавайте зі свіжою зеленню – вона додасть баклажанам весняного акценту.
  6. Змастіть маслом глибоку форму для запікання. Викладіть шарами 1/3 баклажанів, 1/3 соусу, по 1/3 кожного сиру.
  7. Повторіть все те ж ще два рази. Запікайте 35-40 хвилин, до золотисто-коричневої скоринки.

Мусака з баклажанами: рецепт

Інгредієнти:

  • 3 баклажани;
  • 120 мл оливкової олії;
  • 350 г фаршу;
  • 100 г вершкового масла;
  • 2 шт цибулі;
  • 2 ст. л томатної пасти;
  • 120 мл води;
  • 4 ст. л. борошна;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г сиру;
  • щіпка мускатного горіха.
  • сіль, перець, зелень до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Продукти викладіть шарами, полийте молочним соусом і посипте сиром.
  2. Баклажани промийте і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружечками. Посоліть баклажани і залиште на 30 хвилин.
  3. Обсмажте баклажани на олії з двох сторін і викладіть на серветку.
  4. В сковороді розтопіть частину вершкового масла. Подрібніть цибулю й обсмажте  в олії 3-4 хвилини.
  5. Додайте фарш і смажте 7-10 хвилин.
  6. Покладіть в сковороду томатну пасту і воду, а також зелень і спеції. Тушкуйте 30 хвилин під кришкою.
  7. Для приготування соусу розтопіть в невеликій каструлі 50 г вершкового масла. Вмішайте борошно і поступово вливайте молоко. Варіть соус на невеликому вогні до загустіння.
  8. Наприкінці додайте сіль і мускатний горіх. Форму для запікання мусаки змастіть маслом і по черзі викладайте шарами фарш і кружечки баклажанів. Полийте мусаку соусом і посипте сиром. Запікайте 40 хвилин за 180 градусів.

Суп з баклажанами і овочами: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 700 г яловичини з кісткою;
  • 200 г баклажанів;
  • 150 г помідорів;
  • 1 болгарський перець;
  • 3 картоплі;
  • 200 г квасолі стручкової;
  • 100 г моркви;
  • 1 цибуля;
  • 2 ст. л. томатного соусу;
  • сіль, перець до смаку;
  • 2 шт. лаврового листка;
  • 2 зубчики часнику;
  • зелень до смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки. Потім налийте в каструлю воду, зменште вогонь до мінімального і варіть м’ясо 1,5 години.
  2. Цибулю дрібно порубайте, інші овочі наріжте великим кубиком.
  3. На сковороді на великому вогні смажте в олії 3-5 хвилин баклажани й квасолю, потім додайте інші овочі та смажте ще 5 хвилин.
  4. Викладіть овочі в бульйон з м’ясом, додайте лавровий лист і томатний соус, посоліть і поперчіть.
  5. Варіть овочі до готовності всіх овочів (приблизно 15 хвилин). Перед вимиканням додайте в суп січену зелень і часник.
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