Страви з баклажанів дуже корисні, оскільки містять багато корисних речовин, вітаміни групи В, калій і цинк, а їх сік володіє бактерицидними властивостями. Саме тому потрібно користуватися тим, що баклажани можна ще знайти на городі та поличках супермаркетів. Що можна приготувати з баклажанів – читайте в матеріалі.
Смажені баклажани з сиром і часником: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 баклажан;
- 2 помідори;
- 70 г твердого сиру;
- 5 зубчиків часнику;
- майонез;
- 5-6 гілочок зелені;
- олія;
- сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
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- Баклажани промийте і розріжте на кружальця.
- Всі кружальця викладіть в глибоку місткість, посипте сіллю і чекайте 30 хвилин, щоб вийшла вся гіркота.
- Після цього їх промийте і просушіть паперовою серветкою.
- Далі кожен кружечок обсмажте з обох боків.
- Приготуйте начинку: сир натріть на дрібній тертці.
- Вичавіть часник і заправте майонезом.
- Зелень дрібно посічіть, помідори наріжте кружальцями.
- Баклажани викладіть почергово з помідорами та кожен шар змастіть соусом і посипте зеленню.
Рулетики з баклажанів із помідорами та сиром: рецепт
Інгредієнти:
- 3 шт. баклажанів;
- 1 помідор;
- 3-4 зубки часнику;
- зелень (кріп, петрушка);
- 100 г плавленого сиру;
- 2 ст. ложки олії;
- чорний мелений перець до смаку;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, обсушіть, зріжте хвостики і наріжте уздовж довгими тонкими смужками. Пересипте баклажани сіллю і залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота, а потім промийте.
- Помідор наріжте невеликими часточками. Подрібніть зелень, вичавіть часник.
- Плавлений сир також поріжте невеликими брусочками. У розігрітій сковороді на олії обсмажте баклажани з обох боків до золотистого кольору.
- Кожну смужку обсмажених баклажанів змастіть часником. На край смужки викладіть шматочок помідора, сир, дрібку зелені, посоліть, поперчіть і згорніть рулетиком.
- Так приготуйте усі рулетики. Щоб вони не розгорнулися, їх можна скріпити дерев’яними шпажками.
- Помістіть баклажани з часником і плавленим сиром на змащену маслом сковороду й обсмажте на невеликому вогні, поки сир не розплавиться. Потім викладіть готові баклажанні рулетики на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте гарячими.
Запечені баклажани під сиром: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани, нарізаних скибочками по 1 см;
- 2 чайні ложки оливкової олії;
- 1 цибулина, дрібно нарізана;
- 1 зубчик часнику, подрібнений;
- 700 г томатної пасти;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 1 столова ложка свіжого орегано, нарізаного (можна взяти 1 ч. л. сушеного);
- 2 склянки моцарели, натертої;
- 0,5 склянки пармезану, натертого.
Спосіб приготування:
- Викладіть баклажани на деко і збризніть олією. Обсмажте з обох сторін під грилем до трішки коричневого відтінку.
- Вимкніть гриль і включіть духовку на 190°C.
- Розігрійте олію в каструлі, додайте цибулю і часник. Пасеруйте до м’якості.
- Додайте пасту і орегано, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і тушкуйте, не накриваючи кришкою, 10 хвилин.
- Краще подавайте зі свіжою зеленню – вона додасть баклажанам весняного акценту.
- Змастіть маслом глибоку форму для запікання. Викладіть шарами 1/3 баклажанів, 1/3 соусу, по 1/3 кожного сиру.
- Повторіть все те ж ще два рази. Запікайте 35-40 хвилин, до золотисто-коричневої скоринки.
Мусака з баклажанами: рецепт
Інгредієнти:
- 3 баклажани;
- 120 мл оливкової олії;
- 350 г фаршу;
- 100 г вершкового масла;
- 2 шт цибулі;
- 2 ст. л томатної пасти;
- 120 мл води;
- 4 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г сиру;
- щіпка мускатного горіха.
- сіль, перець, зелень до смаку.
Спосіб приготування:
- Продукти викладіть шарами, полийте молочним соусом і посипте сиром.
- Баклажани промийте і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружечками. Посоліть баклажани і залиште на 30 хвилин.
- Обсмажте баклажани на олії з двох сторін і викладіть на серветку.
- В сковороді розтопіть частину вершкового масла. Подрібніть цибулю й обсмажте в олії 3-4 хвилини.
- Додайте фарш і смажте 7-10 хвилин.
- Покладіть в сковороду томатну пасту і воду, а також зелень і спеції. Тушкуйте 30 хвилин під кришкою.
- Для приготування соусу розтопіть в невеликій каструлі 50 г вершкового масла. Вмішайте борошно і поступово вливайте молоко. Варіть соус на невеликому вогні до загустіння.
- Наприкінці додайте сіль і мускатний горіх. Форму для запікання мусаки змастіть маслом і по черзі викладайте шарами фарш і кружечки баклажанів. Полийте мусаку соусом і посипте сиром. Запікайте 40 хвилин за 180 градусів.
Суп з баклажанами і овочами: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 700 г яловичини з кісткою;
- 200 г баклажанів;
- 150 г помідорів;
- 1 болгарський перець;
- 3 картоплі;
- 200 г квасолі стручкової;
- 100 г моркви;
- 1 цибуля;
- 2 ст. л. томатного соусу;
- сіль, перець до смаку;
- 2 шт. лаврового листка;
- 2 зубчики часнику;
- зелень до смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки. Потім налийте в каструлю воду, зменште вогонь до мінімального і варіть м’ясо 1,5 години.
- Цибулю дрібно порубайте, інші овочі наріжте великим кубиком.
- На сковороді на великому вогні смажте в олії 3-5 хвилин баклажани й квасолю, потім додайте інші овочі та смажте ще 5 хвилин.
- Викладіть овочі в бульйон з м’ясом, додайте лавровий лист і томатний соус, посоліть і поперчіть.
- Варіть овочі до готовності всіх овочів (приблизно 15 хвилин). Перед вимиканням додайте в суп січену зелень і часник.