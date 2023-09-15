Страви з баклажанів дуже корисні, оскільки містять багато корисних речовин, вітаміни групи В, калій і цинк, а їх сік володіє бактерицидними властивостями. Саме тому потрібно користуватися тим, що баклажани можна ще знайти на городі та поличках супермаркетів. Що можна приготувати з баклажанів – читайте в матеріалі.

Смажені баклажани з сиром і часником: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 баклажан;

2 помідори;

70 г твердого сиру;

5 зубчиків часнику;

майонез;

5-6 гілочок зелені;

олія;

сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

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Баклажани промийте і розріжте на кружальця. Всі кружальця викладіть в глибоку місткість, посипте сіллю і чекайте 30 хвилин, щоб вийшла вся гіркота. Після цього їх промийте і просушіть паперовою серветкою. Далі кожен кружечок обсмажте з обох боків. Приготуйте начинку: сир натріть на дрібній тертці. Вичавіть часник і заправте майонезом. Зелень дрібно посічіть, помідори наріжте кружальцями. Баклажани викладіть почергово з помідорами та кожен шар змастіть соусом і посипте зеленню.

Рулетики з баклажанів із помідорами та сиром: рецепт

Інгредієнти:

3 шт. баклажанів;

1 помідор;

3-4 зубки часнику;

зелень (кріп, петрушка);

100 г плавленого сиру;

2 ст. ложки олії;

чорний мелений перець до смаку;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть, зріжте хвостики і наріжте уздовж довгими тонкими смужками. Пересипте баклажани сіллю і залиште на 30 хвилин, щоб вийшла гіркота, а потім промийте. Помідор наріжте невеликими часточками. Подрібніть зелень, вичавіть часник. Плавлений сир також поріжте невеликими брусочками. У розігрітій сковороді на олії обсмажте баклажани з обох боків до золотистого кольору. Кожну смужку обсмажених баклажанів змастіть часником. На край смужки викладіть шматочок помідора, сир, дрібку зелені, посоліть, поперчіть і згорніть рулетиком. Так приготуйте усі рулетики. Щоб вони не розгорнулися, їх можна скріпити дерев’яними шпажками. Помістіть баклажани з часником і плавленим сиром на змащену маслом сковороду й обсмажте на невеликому вогні, поки сир не розплавиться. Потім викладіть готові баклажанні рулетики на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте гарячими.

Запечені баклажани під сиром: покроковий рецепт

Інгредієнти:

2 середніх баклажани, нарізаних скибочками по 1 см;

2 чайні ложки оливкової олії;

1 цибулина, дрібно нарізана;

1 зубчик часнику, подрібнений;

700 г томатної пасти;

2 столові ложки томатної пасти;

1 столова ложка свіжого орегано, нарізаного (можна взяти 1 ч. л. сушеного);

2 склянки моцарели, натертої;

0,5 склянки пармезану, натертого.

Спосіб приготування:

Викладіть баклажани на деко і збризніть олією. Обсмажте з обох сторін під грилем до трішки коричневого відтінку. Вимкніть гриль і включіть духовку на 190°C. Розігрійте олію в каструлі, додайте цибулю і часник. Пасеруйте до м’якості. Додайте пасту і орегано, доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і тушкуйте, не накриваючи кришкою, 10 хвилин. Краще подавайте зі свіжою зеленню – вона додасть баклажанам весняного акценту. Змастіть маслом глибоку форму для запікання. Викладіть шарами 1/3 баклажанів, 1/3 соусу, по 1/3 кожного сиру. Повторіть все те ж ще два рази. Запікайте 35-40 хвилин, до золотисто-коричневої скоринки.

Мусака з баклажанами: рецепт

Інгредієнти:

3 баклажани;

120 мл оливкової олії;

350 г фаршу;

100 г вершкового масла;

2 шт цибулі;

2 ст. л томатної пасти;

120 мл води;

4 ст. л. борошна;

2 ст. л. молока;

50 г сиру;

щіпка мускатного горіха.

сіль, перець, зелень до смаку.

Спосіб приготування:

Продукти викладіть шарами, полийте молочним соусом і посипте сиром. Баклажани промийте і зніміть шкірку. Наріжте тонкими кружечками. Посоліть баклажани і залиште на 30 хвилин. Обсмажте баклажани на олії з двох сторін і викладіть на серветку. В сковороді розтопіть частину вершкового масла. Подрібніть цибулю й обсмажте в олії 3-4 хвилини. Додайте фарш і смажте 7-10 хвилин. Покладіть в сковороду томатну пасту і воду, а також зелень і спеції. Тушкуйте 30 хвилин під кришкою. Для приготування соусу розтопіть в невеликій каструлі 50 г вершкового масла. Вмішайте борошно і поступово вливайте молоко. Варіть соус на невеликому вогні до загустіння. Наприкінці додайте сіль і мускатний горіх. Форму для запікання мусаки змастіть маслом і по черзі викладайте шарами фарш і кружечки баклажанів. Полийте мусаку соусом і посипте сиром. Запікайте 40 хвилин за 180 градусів.

Суп з баклажанами і овочами: рецепт покроково

Інгредієнти:

700 г яловичини з кісткою;

200 г баклажанів;

150 г помідорів;

1 болгарський перець;

3 картоплі;

200 г квасолі стручкової;

100 г моркви;

1 цибуля;

2 ст. л. томатного соусу;

сіль, перець до смаку;

2 шт. лаврового листка;

2 зубчики часнику;

зелень до смаку.

Спосіб приготування: