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Что можно приготовить из теста фило – рецепты вкусных блюд

7 февраля 2024, 16:52
Марина Мелехова редактор
Что можно приготовить из теста фило – рецепты вкусных блюд
Источник: Pixabay

Блюда, которые готовят из теста фило, невероятно вкусные, хрустящие и просто тают во рту. Стоит только вспомнить пахлаву, самый известный турецкий десерт.

Хотя на самом деле тесто фило можно комбинировать с чем угодно — с овощами, фруктами, рыбой, мясом, сыром, яйцами. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашими рецептами.

Что такое фило

В переводе с греческого фило означает лист. Это невероятно тонкое тесто напоминает прозрачные листы бумаги, его изготавливают из муки, соли, масла и воды, то есть без яиц, сливочного масла или маргарина и дрожжей.

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Салат с креветками и авокадо в тарталетках

Фото: Depositphotos

Тарталетки из фило хорошо держат форму и приятно хрустят.

Ингредиенты

  • тесто фило — 3 листа;
  • очищенные креветки — 500 г;
  • 1 большое спелое авокадо (или 2 маленьких);
  • 1 огурец;
  • пекинская капуста — 2-3 листа;
  • кинза — несколько веточек;
  • лимонник сок — 2 ч.л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л;
  • соль, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте формочки для выпекания.
  2. Размороженные листы фило нарежьте аккуратными квадратиками чуть большего размера, чем формочки.
  3. Выложите по три квадратика в каждую формочку, сформируйте донышко, чтобы выпеченные тарталетки потом не падали.
  4. Выпекайте тарталетки при 200°C до золотистой корочки в течение 10-15 минут, затем выньте из формочек и дайте остыть.
  5. Авокадо и огурец нарежьте кубиками, листья пекинской капусты и кинзу измельчите. Все смешайте, добавьте порубленную кинзу и креветки.
  6. Для заправки лимонный сок взбейте с оливковым маслом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль.
  7. Заправьте салат, перемешайте и выложите в тарталетки.
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Пирог с сыром и шпинатом

Фото: Depositphotos

Простой и очень вкусный пирог. Козий сыр придает начинке особый вкус, но если вы не любите продукты из козьего молока, замените его твердым сыром.

Ингредиенты

  • тесто фило — 8-9 листов;
  • брынза — 200 г;
  • сыр козий — 200 г;
  • йогурт греческий — 120 г;
  • шпинат — 300 г;
  • яйцо куриное — 2;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • оливковое масло — для смазывания теста;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Шпинат разморозьте, выложите на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Мягкий козий сыр разомните вилкой, брынзу измельчите на терке. Добавьте шпинат, соль, порец и перемешайте.
  3. Йогурт взбейте вилкой с яйцами, добавьте измельченный чеснок.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания с бортиками смажьте оливковым маслом, выложите листы фило таким образом, чтобы концы были вне формы.
  5. Каждый лист смажьте маслом, выложите начинку на тесто, аккуратно загните концы и смажьте оливковым маслом.
  6. Запекайте пирог в течение 45-60 минут.

Штрудель с яблоками и корицей

Фото: Depositphotos

Тонкое тесто фило и много вкусной начинки — этот штрудель очень просто приготовить.

Ингредиенты

  • яблоки — 250 г;
  • тесто фило — 3 листа;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • молотая корица — 2 ч. л.;
  • грецкие орехи — 2-3;
  • сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. Яблоки очистите (если кожура тонкая — можно оставить), удалите семена и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Листы теста фило сложите стопкой, предварительно смазав каждый растопленным сливочным маслом.
  3. Выложите на тесто яблоки, орехи, посыпьте сахаром и корицей.
  4. Сверните тесто в рулет, положите на противень и выпекайте в духовке, прогретой до 190°C примерно 30 минут.
  5. Перед подачей можно украсить штрудель сахарной пудрой.
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