Блюда, которые готовят из теста фило, невероятно вкусные, хрустящие и просто тают во рту. Стоит только вспомнить пахлаву, самый известный турецкий десерт.

Хотя на самом деле тесто фило можно комбинировать с чем угодно — с овощами, фруктами, рыбой, мясом, сыром, яйцами. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашими рецептами.

Что такое фило

В переводе с греческого фило означает лист. Это невероятно тонкое тесто напоминает прозрачные листы бумаги, его изготавливают из муки, соли, масла и воды, то есть без яиц, сливочного масла или маргарина и дрожжей.

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Салат с креветками и авокадо в тарталетках

Тарталетки из фило хорошо держат форму и приятно хрустят.

Ингредиенты

тесто фило — 3 листа;

очищенные креветки — 500 г;

1 большое спелое авокадо (или 2 маленьких);

1 огурец;

пекинская капуста — 2-3 листа;

кинза — несколько веточек;

лимонник сок — 2 ч.л.;

оливковое масло — 3 ст. л;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Подготовьте формочки для выпекания. Размороженные листы фило нарежьте аккуратными квадратиками чуть большего размера, чем формочки. Выложите по три квадратика в каждую формочку, сформируйте донышко, чтобы выпеченные тарталетки потом не падали. Выпекайте тарталетки при 200°C до золотистой корочки в течение 10-15 минут, затем выньте из формочек и дайте остыть. Авокадо и огурец нарежьте кубиками, листья пекинской капусты и кинзу измельчите. Все смешайте, добавьте порубленную кинзу и креветки. Для заправки лимонный сок взбейте с оливковым маслом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль. Заправьте салат, перемешайте и выложите в тарталетки.

Пирог с сыром и шпинатом

Простой и очень вкусный пирог. Козий сыр придает начинке особый вкус, но если вы не любите продукты из козьего молока, замените его твердым сыром.

Ингредиенты

тесто фило — 8-9 листов;

брынза — 200 г;

сыр козий — 200 г;

йогурт греческий — 120 г;

шпинат — 300 г;

яйцо куриное — 2;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — для смазывания теста;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Шпинат разморозьте, выложите на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Мягкий козий сыр разомните вилкой, брынзу измельчите на терке. Добавьте шпинат, соль, порец и перемешайте. Йогурт взбейте вилкой с яйцами, добавьте измельченный чеснок. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания с бортиками смажьте оливковым маслом, выложите листы фило таким образом, чтобы концы были вне формы. Каждый лист смажьте маслом, выложите начинку на тесто, аккуратно загните концы и смажьте оливковым маслом. Запекайте пирог в течение 45-60 минут.

Штрудель с яблоками и корицей

Тонкое тесто фило и много вкусной начинки — этот штрудель очень просто приготовить.

Ингредиенты

яблоки — 250 г;

тесто фило — 3 листа;

сахар — 3 ст. л.;

молотая корица — 2 ч. л.;

грецкие орехи — 2-3;

сливочное масло — для смазывания

Приготовление