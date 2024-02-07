Блюда, которые готовят из теста фило, невероятно вкусные, хрустящие и просто тают во рту. Стоит только вспомнить пахлаву, самый известный турецкий десерт.
Хотя на самом деле тесто фило можно комбинировать с чем угодно — с овощами, фруктами, рыбой, мясом, сыром, яйцами. Убедитесь в этом сами, воспользовавшись нашими рецептами.
Что такое фило
В переводе с греческого фило означает лист. Это невероятно тонкое тесто напоминает прозрачные листы бумаги, его изготавливают из муки, соли, масла и воды, то есть без яиц, сливочного масла или маргарина и дрожжей.
Салат с креветками и авокадо в тарталетках
Тарталетки из фило хорошо держат форму и приятно хрустят.
Ингредиенты
- тесто фило — 3 листа;
- очищенные креветки — 500 г;
- 1 большое спелое авокадо (или 2 маленьких);
- 1 огурец;
- пекинская капуста — 2-3 листа;
- кинза — несколько веточек;
- лимонник сок — 2 ч.л.;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- соль, молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление
- Подготовьте формочки для выпекания.
- Размороженные листы фило нарежьте аккуратными квадратиками чуть большего размера, чем формочки.
- Выложите по три квадратика в каждую формочку, сформируйте донышко, чтобы выпеченные тарталетки потом не падали.
- Выпекайте тарталетки при 200°C до золотистой корочки в течение 10-15 минут, затем выньте из формочек и дайте остыть.
- Авокадо и огурец нарежьте кубиками, листья пекинской капусты и кинзу измельчите. Все смешайте, добавьте порубленную кинзу и креветки.
- Для заправки лимонный сок взбейте с оливковым маслом, добавьте пропущенный через пресс чеснок, добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль.
- Заправьте салат, перемешайте и выложите в тарталетки.
Пирог с сыром и шпинатом
Простой и очень вкусный пирог. Козий сыр придает начинке особый вкус, но если вы не любите продукты из козьего молока, замените его твердым сыром.
Ингредиенты
- тесто фило — 8-9 листов;
- брынза — 200 г;
- сыр козий — 200 г;
- йогурт греческий — 120 г;
- шпинат — 300 г;
- яйцо куриное — 2;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — для смазывания теста;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
- Шпинат разморозьте, выложите на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
- Мягкий козий сыр разомните вилкой, брынзу измельчите на терке. Добавьте шпинат, соль, порец и перемешайте.
- Йогурт взбейте вилкой с яйцами, добавьте измельченный чеснок.
- Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания с бортиками смажьте оливковым маслом, выложите листы фило таким образом, чтобы концы были вне формы.
- Каждый лист смажьте маслом, выложите начинку на тесто, аккуратно загните концы и смажьте оливковым маслом.
- Запекайте пирог в течение 45-60 минут.
Штрудель с яблоками и корицей
Тонкое тесто фило и много вкусной начинки — этот штрудель очень просто приготовить.
Ингредиенты
- яблоки — 250 г;
- тесто фило — 3 листа;
- сахар — 3 ст. л.;
- молотая корица — 2 ч. л.;
- грецкие орехи — 2-3;
- сливочное масло — для смазывания
Приготовление
- Яблоки очистите (если кожура тонкая — можно оставить), удалите семена и нарежьте мелкими кубиками.
- Листы теста фило сложите стопкой, предварительно смазав каждый растопленным сливочным маслом.
- Выложите на тесто яблоки, орехи, посыпьте сахаром и корицей.
- Сверните тесто в рулет, положите на противень и выпекайте в духовке, прогретой до 190°C примерно 30 минут.
- Перед подачей можно украсить штрудель сахарной пудрой.