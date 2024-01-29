Рецепт пахлавы только на первый взгляд сложный. На самом деле готовится эта замечательная выпечка просто.
Неповторимый вкус пьянящего меда и грецких орехов – это и есть та самая невероятная турецкая пахлава.
Существуют разнообразные вариации пахлавы в разных странах и регионах. Некоторые вариации могут включать фисташки, цукаты, сухофрукты и другие начинки, придавая пахлаве новый вкус и привлекательность.
Большая популярность этого блюда распространяется за пределы восточных стран, завоевывая симпатии любителей сладостей по всему миру.
Поэтому сегодня поделимся рецептом медовой пахлавы. Ее главные составляющие – тонкие слои слоеного теста, пересыпанные орехово-сахарной начинкой и щедро политые медовым сиропом.
Как приготовить пахлаву – рецепт
Важно заранее подготовить все ингредиенты, тогда получится быстро и просто.
Ингредиенты:
Для пахлавы:
- слоеное тесто – 900 г
- орехи грецкие (не жареные) – 550 г
- сахар – 100 г
- корица молотая – 1 ч. л.
- сливочное масло – 150 г
Для сиропа:
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- вода – 100 мл
- мед – 180 г
- сок лимона – 2 ст. л.
Дополнительно:
- пергаментная бумага и растительное масло – для выпекания
Приготовление:
- Сначала приготовим сироп. Для этого в небольшую кастрюльку всыпаем сахар и ванильный сахар, добавляем воду и варим около 10 минут. Затем добавляем мед и хорошо перемешиваем. Готовим еще около 7 минут. Сироп важно периодически перемешивать деревянной ложкой или лопаткой. В конце приготовления добавляем сок лимона.
- Выкладываем немного лучших ядер грецких орехов для украшения, остальные пропускаем через мясорубку. Взбивать с помощью блендера не желательно, потому что получится слишком перемолотая начинка, которая не очень подходит к этому виду пахлавы.
- К молотым орехам добавляем сахар и корицу, перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом.
- Тесто разделяем на 4-5 слоев по размеру противня.
- Собираем нашу пахлаву так: слой теста – ореховая начинка и так до последнего пласта теста. Верхний пласт посыпать не надо.
- Острым ножом осторожно нарезаем тесто на ромбики, стараясь не задеть первый пласт теста. На каждый ромбик кладем орешек.
- Сначала медовую пахлаву выпекаем в духовке при 190 °С около 15 минут. Во время выпекания следим, чтобы орехи не подгорели. Если они слишком румяные, опустите противень на уровень ниже.
- Затем поливаем верхний пласт теста растопленным сливочным маслом и готовим еще около 10 минут.
- Пахлаву достаем из духовки, поливаем медовым сиропом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.
Через 2-3 часа пахлава пропитается сиропом и станет невероятно сочной и вкусной.
По этому рецепту пахлаву также можно приготовить из теста фило. Если вы готовите из этого вида теста, нужно на один слой брать 3-4 листа, предварительно смазав их сливочным маслом.
Фото: Depositphotos