Рецепт пахлавы только на первый взгляд сложный. На самом деле готовится эта замечательная выпечка просто.

Неповторимый вкус пьянящего меда и грецких орехов – это и есть та самая невероятная турецкая пахлава.

Существуют разнообразные вариации пахлавы в разных странах и регионах. Некоторые вариации могут включать фисташки, цукаты, сухофрукты и другие начинки, придавая пахлаве новый вкус и привлекательность.

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Большая популярность этого блюда распространяется за пределы восточных стран, завоевывая симпатии любителей сладостей по всему миру.

Поэтому сегодня поделимся рецептом медовой пахлавы. Ее главные составляющие – тонкие слои слоеного теста, пересыпанные орехово-сахарной начинкой и щедро политые медовым сиропом.

Как приготовить пахлаву – рецепт

Важно заранее подготовить все ингредиенты, тогда получится быстро и просто.

Ингредиенты:

Для пахлавы:

слоеное тесто – 900 г

орехи грецкие (не жареные) – 550 г

сахар – 100 г

корица молотая – 1 ч. л.

сливочное масло – 150 г

Для сиропа:

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

вода – 100 мл

мед – 180 г

сок лимона – 2 ст. л.

Дополнительно:

пергаментная бумага и растительное масло – для выпекания

Приготовление:

Сначала приготовим сироп. Для этого в небольшую кастрюльку всыпаем сахар и ванильный сахар, добавляем воду и варим около 10 минут. Затем добавляем мед и хорошо перемешиваем. Готовим еще около 7 минут. Сироп важно периодически перемешивать деревянной ложкой или лопаткой. В конце приготовления добавляем сок лимона. Выкладываем немного лучших ядер грецких орехов для украшения, остальные пропускаем через мясорубку. Взбивать с помощью блендера не желательно, потому что получится слишком перемолотая начинка, которая не очень подходит к этому виду пахлавы. К молотым орехам добавляем сахар и корицу, перемешиваем. Противень застилаем пергаментной бумагой и немного смазываем растительным маслом. Тесто разделяем на 4-5 слоев по размеру противня. Собираем нашу пахлаву так: слой теста – ореховая начинка и так до последнего пласта теста. Верхний пласт посыпать не надо. Острым ножом осторожно нарезаем тесто на ромбики, стараясь не задеть первый пласт теста. На каждый ромбик кладем орешек. Сначала медовую пахлаву выпекаем в духовке при 190 °С около 15 минут. Во время выпекания следим, чтобы орехи не подгорели. Если они слишком румяные, опустите противень на уровень ниже. Затем поливаем верхний пласт теста растопленным сливочным маслом и готовим еще около 10 минут. Пахлаву достаем из духовки, поливаем медовым сиропом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

Через 2-3 часа пахлава пропитается сиропом и станет невероятно сочной и вкусной.

По этому рецепту пахлаву также можно приготовить из теста фило. Если вы готовите из этого вида теста, нужно на один слой брать 3-4 листа, предварительно смазав их сливочным маслом.

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