Рецепт пахлави тільки на перший погляд складний. Насправді готується ця чудова випічка просто.

Неповторний смак п’янкого меду та волоських горіхів – це і є та сама неймовірна турецька пахлава.

Існують різноманітні варіації пахлави в різних країнах та регіонах. Деякі з них можуть містити фісташки, цукати, сухофрукти та інші начинки, надаючи пахлаві новий смак та привабливість.

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Велика популярність цієї страви поширюється за межі східних країн, завойовуючи симпатії любителів солодощів по всьому світу.

Тому сьогодні поділимося рецептом медової пахлави. Її головні складові – тонкі шари листкового тіста, пересипані горіхово-цукровою начинкою і щедро политі медовим сиропом.

Як приготувати пахлаву – рецепт

Важливо заздалегідь підготувати усі інгредієнти, тоді вийде швидко і просто.

Інгредієнти:

Для пахлави:

листкове тісто – 900 г

горіхи волоські (не смажені) – 550 г

цукор – 100 г

кориця мелена – 1 ч. л.

вершкове масло – 150 г

Для сиропу:

цукор – 150 г

ванільний цукор – 1 пакетик

вода – 100 мл

мед – 180 г

сік лимона – 2 ст. л.

Додатково:

пергаментний папір та олія – для випікання

Приготування:

Спочатку приготуємо сироп. Для цього в невелику каструльку всипаємо цукор та ванільний цукор, додаємо воду і варимо близько 10 хвилин. Потім додаємо мед і гарно перемішуємо. Готуємо ще близько 7 хвилин. Сироп важливо періодично перемішувати дерев’яною ложкою або лопаткою. У кінці приготування додаємо сік лимона. Викладаємо трохи найкращих ядер волоських горіхів для прикрашання, інші пропускаємо через м’ясорубку. Збивати за допомогою блендера не бажано, тому що вийде занадто перемелена начинка, яка не дуже пасує до цього виду пахлави. До мелених горіхів додаємо цукор і корицю, перемішуємо. Деко застеляємо пергаментним папером і трохи змащуємо олією. Тісто розділяємо на 4-5 шарів по розміру дека. Збираємо нашу пахлаву так: шар тіста – горіхова начинка, і так до останнього пласта тіста. Верхній пласт посипати не треба. Гострим ножем обережно нарізаємо тісто на ромбики, намагаючися не зачепити перший пласт тіста. На кожен ромбик кладемо горішок. Спочатку медову пахлаву випікаємо у духовці за 190 °С близько 15 хвилин. Під час випікання стежимо, щоб горіхи не підгоріли. Якщо вони занадто рум’яні, опустить деко на рівень нижче. Потім поливаємо верхній пласт тіста розтопленим вершковим маслом і готуємо ще близько 10 хвилин. Пахлаву дістаємо з духовки, поливаємо медовим сиропом і залишаємо за кімнатної температури до повного охолодження.

Через 2-3 години пахлава просочиться сиропом і стане неймовірно соковитою та смачною.

За цим рецептом пахлаву також можна приготувати з тіста філо. Якщо ви готуєте з цього виду тіста, потрібно на один шар брати 3-4 листи, попередньо змастивши їх вершковим маслом.

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