Для цього рецепта краще брати заморожене прісне листкове тісто. Щоб воно добре розморозилося, перекладіть його з морозилки у холодильник на ніч.

Якщо ж ви хочете розморозити його швидше, це можна зробити й за кімнатної температури, на це знадобиться приблизно дві години, пояснює шеф Євген Клопотенко.

Але пам’ятайте, що останній спосіб можна застосовувати лише для прісного листкового тіста. Якщо дріжджове у кімнаті, воно почне підходити ще у процесі розморожування.

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Для шоколадного крему:

1 л молока

150 г борошна

6 жовтків

300 г цукру

200 г вершкового масла

200 г чорного шоколаду

Тісто

1 кг прісного бездріжджового листкового тіста

Розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто розберіть на чотири листи та трішки розкатайте. Розріжте навпіл кожен лист, викладіть по два прямокутники на деко з пергаментом.

Випікайте 10 хв. Таким чином отримаєте вісім прямокутників. Готовим коржам дайте остигнути.

Приготуйте шоколадний заварний крем. Для цього молоко перелийте в сотейник чи каструлю з товстим дном, додайте 150 г цукру. Поставте на плиту на середній вогонь та прогрійте до появи пари. Цукор ми додаємо у молоко, аби воно не пригоріло на дні каструлі. Коли молоко прогріється, зніміть каструлю з плити.

Відокремте білки від жовтків. У велику миску викладіть жовтки та додайте 150 г цукру, що залишився. Потім всипте борошно і добре розітріть суміш віничком.

Влийте у миску приблизно половину теплого молока. Перемішайте віничком до однорідної консистенції, щоб потім у кремі не було грудочок.

Далі вилийте у миску решту молока, перемішайте віничком ще раз і поверніть назад у сотейник.

Поставте на середній вогонь і варіть, помішуючи, доки крем не завариться та не загусне.

Перелийте крем в миску, щоб знизити його температуру, потім швиденько додайте вершкового масла, порізаного кубиками. Перемішуйте, поки масло не розтане.

Далі додавайте 200 г чорного шоколаду невеличкими шматочками.

Перемішуйте, доки не розтане весь шоколад і крем не стане однорідним. Якщо у вас утворилися грудочки, можете пропустити крем через сито.

Коли крем трошки охолоне, накрийте його харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні крема. Це потрібно, щоб він не завітрювався. Поставте крем у холодильник на 1 год.

Змастіть сім остиглих коржів кремом. Один залиште.

Змастіть кремом верхній корж та торт з усіх боків. Покришіть восьмий корж тіста та присипте торт зверху і з усіх боків. Поставте у холодильник на 4-6 год.

Джерело: Євген Клопотенко