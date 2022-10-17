Для цього рецепта краще брати заморожене прісне листкове тісто. Щоб воно добре розморозилося, перекладіть його з морозилки у холодильник на ніч.
Якщо ж ви хочете розморозити його швидше, це можна зробити й за кімнатної температури, на це знадобиться приблизно дві години, пояснює шеф Євген Клопотенко.
Але пам’ятайте, що останній спосіб можна застосовувати лише для прісного листкового тіста. Якщо дріжджове у кімнаті, воно почне підходити ще у процесі розморожування.
Для шоколадного крему:
- 1 л молока
- 150 г борошна
- 6 жовтків
- 300 г цукру
- 200 г вершкового масла
- 200 г чорного шоколаду
Тісто
1 кг прісного бездріжджового листкового тіста
Розігрійте духовку до 200 градусів. Тісто розберіть на чотири листи та трішки розкатайте. Розріжте навпіл кожен лист, викладіть по два прямокутники на деко з пергаментом.
Випікайте 10 хв. Таким чином отримаєте вісім прямокутників. Готовим коржам дайте остигнути.
Приготуйте шоколадний заварний крем. Для цього молоко перелийте в сотейник чи каструлю з товстим дном, додайте 150 г цукру. Поставте на плиту на середній вогонь та прогрійте до появи пари. Цукор ми додаємо у молоко, аби воно не пригоріло на дні каструлі. Коли молоко прогріється, зніміть каструлю з плити.
Відокремте білки від жовтків. У велику миску викладіть жовтки та додайте 150 г цукру, що залишився. Потім всипте борошно і добре розітріть суміш віничком.
Влийте у миску приблизно половину теплого молока. Перемішайте віничком до однорідної консистенції, щоб потім у кремі не було грудочок.
Далі вилийте у миску решту молока, перемішайте віничком ще раз і поверніть назад у сотейник.
Поставте на середній вогонь і варіть, помішуючи, доки крем не завариться та не загусне.
Перелийте крем в миску, щоб знизити його температуру, потім швиденько додайте вершкового масла, порізаного кубиками. Перемішуйте, поки масло не розтане.
Далі додавайте 200 г чорного шоколаду невеличкими шматочками.
Перемішуйте, доки не розтане весь шоколад і крем не стане однорідним. Якщо у вас утворилися грудочки, можете пропустити крем через сито.
Коли крем трошки охолоне, накрийте його харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні крема. Це потрібно, щоб він не завітрювався. Поставте крем у холодильник на 1 год.
Змастіть сім остиглих коржів кремом. Один залиште.
Змастіть кремом верхній корж та торт з усіх боків. Покришіть восьмий корж тіста та присипте торт зверху і з усіх боків. Поставте у холодильник на 4-6 год.
Джерело: Євген Клопотенко