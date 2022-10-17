Для этого рецепта лучше брать замороженное пресное слоеное тесто. Чтобы оно хорошо разморозилось, переложите его из морозилки в холодильник на ночь.

Если вы хотите разморозить его быстрее, это можно сделать и при комнатной температуре, на это понадобится примерно два часа, объясняет шеф Евгений Клопотенко.

Но помните, что последний способ можно использовать только для пресного слоеного теста. Дрожжевое в комнате начнет подходить еще в процессе размораживания.

Сейчас смотрят

Для шоколадного крема:

1 л молока

150 г муки

6 желтков

300 г сахара

200 г сливочного масла

200 г черного шоколада

Тесто

1 кг пресного листового бездрожжевого теста

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто разберите на четыре листа и немного раскатайте. Разрежьте пополам каждое письмо, выложите по два прямоугольника на противень с пергаментом.

Выпекайте 10 минут. Таким образом, получите восемь прямоугольников. Готовым коржам дайте остыть.

Приготовьте шоколадный заварной крем. Для этого молоко перелейте в сотейник или кастрюлю с толстым дном, добавьте 150 г сахара. Поставьте на плиту средний огонь и прогрейте до появления пара. Сахар мы добавляем в молоко, чтобы оно не пригорело на дне кастрюли. Когда молоко прогреется, снимите кастрюлю с плиты.

Отделите белки от желтков. В большую миску выложите желтки и добавьте 150 г оставшегося сахара. Затем всыпьте муку и хорошо разотрите смесь венчиком.

Влейте в миску примерно половину теплого молока. Перемешайте венчиком до однородной консистенции, чтобы потом в креме не было комочков.

Далее вылейте в миску оставшееся молоко, перемешайте венчиком еще раз и верните обратно в сотейник.

Поставьте на средний огонь и варите, помешивая, пока крем не заварится и не загустеет.

Перелейте крем в миску, чтобы снизить его температуру, затем быстро добавьте сливочное масло, порезанное кубиками. Перемешивайте, пока масло не растает.

Далее добавляйте 200 г черного шоколада небольшими кусочками.

Перемешивайте, пока не растает весь шоколад и крем не станет однородным. Если у вас образовались комочки, можете пропустить крем через сито.

Когда крем немного остынет, накройте его пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема. Это нужно, чтобы он не обветривался. Поставьте крем в холодильник на 1 час.

Смажьте семь остывших коржей кремом. Один оставьте.

Смажьте кремом верхний корж и торт со всех сторон торта. Покрошите восьмое тесто и присыпьте торт сверху и со всех сторон. Поставьте в холодильник на четыре-шесть часов.

Источник: Евгений Клопотенко