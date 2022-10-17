Для этого рецепта лучше брать замороженное пресное слоеное тесто. Чтобы оно хорошо разморозилось, переложите его из морозилки в холодильник на ночь.
Если вы хотите разморозить его быстрее, это можно сделать и при комнатной температуре, на это понадобится примерно два часа, объясняет шеф Евгений Клопотенко.
Но помните, что последний способ можно использовать только для пресного слоеного теста. Дрожжевое в комнате начнет подходить еще в процессе размораживания.
Для шоколадного крема:
- 1 л молока
- 150 г муки
- 6 желтков
- 300 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 200 г черного шоколада
Тесто
- 1 кг пресного листового бездрожжевого теста
Разогрейте духовку до 200 градусов. Тесто разберите на четыре листа и немного раскатайте. Разрежьте пополам каждое письмо, выложите по два прямоугольника на противень с пергаментом.
Выпекайте 10 минут. Таким образом, получите восемь прямоугольников. Готовым коржам дайте остыть.
Приготовьте шоколадный заварной крем. Для этого молоко перелейте в сотейник или кастрюлю с толстым дном, добавьте 150 г сахара. Поставьте на плиту средний огонь и прогрейте до появления пара. Сахар мы добавляем в молоко, чтобы оно не пригорело на дне кастрюли. Когда молоко прогреется, снимите кастрюлю с плиты.
Отделите белки от желтков. В большую миску выложите желтки и добавьте 150 г оставшегося сахара. Затем всыпьте муку и хорошо разотрите смесь венчиком.
Влейте в миску примерно половину теплого молока. Перемешайте венчиком до однородной консистенции, чтобы потом в креме не было комочков.
Далее вылейте в миску оставшееся молоко, перемешайте венчиком еще раз и верните обратно в сотейник.
Поставьте на средний огонь и варите, помешивая, пока крем не заварится и не загустеет.
Перелейте крем в миску, чтобы снизить его температуру, затем быстро добавьте сливочное масло, порезанное кубиками. Перемешивайте, пока масло не растает.
Далее добавляйте 200 г черного шоколада небольшими кусочками.
Перемешивайте, пока не растает весь шоколад и крем не станет однородным. Если у вас образовались комочки, можете пропустить крем через сито.
Когда крем немного остынет, накройте его пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема. Это нужно, чтобы он не обветривался. Поставьте крем в холодильник на 1 час.
Смажьте семь остывших коржей кремом. Один оставьте.
Смажьте кремом верхний корж и торт со всех сторон торта. Покрошите восьмое тесто и присыпьте торт сверху и со всех сторон. Поставьте в холодильник на четыре-шесть часов.
Источник: Евгений Клопотенко