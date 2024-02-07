Страви, які готують з тіста філо, неймовірно смачні, хрусткі та просто тануть у роті. Варто тільки згадати пахлаву, найвідоміший турецький десерт.

Хоча насправді тісто філо можна комбінувати з чим завгодно – з овочами, фруктами, рибою, м’ясом, сиром, яйцями. Переконайтеся у цьому самі, скориставшись нашими рецептами.

Що таке філо

У перекладі з грецької філо означає листок. Це неймовірно тонке тісто нагадує прозорі аркуші паперу, його виготовляють з борошна, солі, олії і води, тобто без яєць, вершкового масла чи маргарину та дріжджів.

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Салат із креветками та авокадо в тарталетках

Тарталетки з філо добре тримають форму та приємно хрумтять.

Інгредієнти

тісто філо – 3 листки;

очищені креветки – 500 г;

1 велике стигле авокадо (або 2 маленьких);

1 огірок;

пекінська капуста – 2-3 листки;

кінза – кілька гілочок;

лимонник сік – 2 ч. л. ;

оливкова олія – 3 ст. л.;

сіль, мелений чорний перець – до смаку.

Приготування

Підготуйте формочки для випікання. Розморожені листки філо наріжте акуратними квадратиками трохи більшого розміру, ніж формочки. Викладіть по три квадратики в кожну формочку, сформуйте денце, щоб випечені тарталетки потім не падали. Випікайте тарталетки за 200°C до золотистої скоринки протягом 10-15 хвилин, потім вийміть із формочок і дайте охолонути. Авокадо й огірок наріжте кубиками, листя пекінської капусти та кінзу подрібніть. Усе змішайте, додайте порубану кінзу і креветки. Для заправки лимонний сік збийте з оливковою олією, додайте пропущений крізь прес часник і сіль. Заправте салат, перемішайте та викладіть у тарталетки.

Пиріг із сиром і шпинатом

Простий і дуже смачний пиріг. Козячий сир надає начинці особливого смаку, але якщо ви не любите продукти з козячого молока, замініть його твердим сиром.

Інгредієнти

тісто філо – 8-9 листків;

бринза – 200 г;

сир козячий – 200 г;

йогурт грецький – 120 г;

шпинат – 300 г;

яйце куряче – 2;

часник – 1 зубчик;

оливкова олія – для змащування тіста;

сіль, перець – до смаку.

Приготування

Шпинат розморозьте, викладіть на друшляк та дайте стекти зайвій рідині. М’який козячий сир розімніть виделкою, бринзу подрібніть на тертці. Додайте шпинат, сіль, перець та перемішайте. Йогурт збийте виделкою з яйцями, додайте подрібнений часник. Розігрійте духовку до 180°C. Форму для запікання з бортиками змастіть оливковою олією, викладіть листки філо так, щоб кінці були поза формою. Кожен листок змастіть олією, викладіть начинку на тісто, акуратно загніть кінці та змастіть оливковою олією. Запікайте пиріг протягом 45-60 хвилин.

Штрудель із яблуками та корицею

Тонке тісто філо та багато смачної начинки – цей штрудель дуже просто приготувати.

Інгредієнти

яблука – 250 г;

тісто філо – 3 листки;

цукор – 3 ст. л.;

мелена кориця – 2 ч. л.;

волоські горіхи – 2-3;

вершкове масло – для змащування

Приготування