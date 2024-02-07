Страви, які готують з тіста філо, неймовірно смачні, хрусткі та просто тануть у роті. Варто тільки згадати пахлаву, найвідоміший турецький десерт.
Хоча насправді тісто філо можна комбінувати з чим завгодно – з овочами, фруктами, рибою, м’ясом, сиром, яйцями. Переконайтеся у цьому самі, скориставшись нашими рецептами.
Що таке філо
У перекладі з грецької філо означає листок. Це неймовірно тонке тісто нагадує прозорі аркуші паперу, його виготовляють з борошна, солі, олії і води, тобто без яєць, вершкового масла чи маргарину та дріжджів.
Салат із креветками та авокадо в тарталетках
Тарталетки з філо добре тримають форму та приємно хрумтять.
Інгредієнти
- тісто філо – 3 листки;
- очищені креветки – 500 г;
- 1 велике стигле авокадо (або 2 маленьких);
- 1 огірок;
- пекінська капуста – 2-3 листки;
- кінза – кілька гілочок;
- лимонник сік – 2 ч. л. ;
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- сіль, мелений чорний перець – до смаку.
Приготування
- Підготуйте формочки для випікання.
- Розморожені листки філо наріжте акуратними квадратиками трохи більшого розміру, ніж формочки.
- Викладіть по три квадратики в кожну формочку, сформуйте денце, щоб випечені тарталетки потім не падали.
- Випікайте тарталетки за 200°C до золотистої скоринки протягом 10-15 хвилин, потім вийміть із формочок і дайте охолонути.
- Авокадо й огірок наріжте кубиками, листя пекінської капусти та кінзу подрібніть. Усе змішайте, додайте порубану кінзу і креветки.
- Для заправки лимонний сік збийте з оливковою олією, додайте пропущений крізь прес часник і сіль.
- Заправте салат, перемішайте та викладіть у тарталетки.
Пиріг із сиром і шпинатом
Простий і дуже смачний пиріг. Козячий сир надає начинці особливого смаку, але якщо ви не любите продукти з козячого молока, замініть його твердим сиром.
Інгредієнти
- тісто філо – 8-9 листків;
- бринза – 200 г;
- сир козячий – 200 г;
- йогурт грецький – 120 г;
- шпинат – 300 г;
- яйце куряче – 2;
- часник – 1 зубчик;
- оливкова олія – для змащування тіста;
- сіль, перець – до смаку.
Приготування
- Шпинат розморозьте, викладіть на друшляк та дайте стекти зайвій рідині.
- М’який козячий сир розімніть виделкою, бринзу подрібніть на тертці. Додайте шпинат, сіль, перець та перемішайте.
- Йогурт збийте виделкою з яйцями, додайте подрібнений часник.
- Розігрійте духовку до 180°C. Форму для запікання з бортиками змастіть оливковою олією, викладіть листки філо так, щоб кінці були поза формою.
- Кожен листок змастіть олією, викладіть начинку на тісто, акуратно загніть кінці та змастіть оливковою олією.
- Запікайте пиріг протягом 45-60 хвилин.
Штрудель із яблуками та корицею
Тонке тісто філо та багато смачної начинки – цей штрудель дуже просто приготувати.
Інгредієнти
- яблука – 250 г;
- тісто філо – 3 листки;
- цукор – 3 ст. л.;
- мелена кориця – 2 ч. л.;
- волоські горіхи – 2-3;
- вершкове масло – для змащування
Приготування
- Яблука очистьте (якщо шкірка тонка – можна залишити), видаліть насіння та наріжте дрібними кубиками.
- Листки тіста філо складіть один на один, попередньо змастивши кожен розтопленим вершковим маслом.
- Викладіть на тісто яблука, горіхи, посипте цукром і корицею.
- Згорніть тісто в рулет, покладіть на деко та випікайте у духовці, прогрітій до 190°C приблизно 30 хвилин.
- Перед подаванням можна прикрасити штрудель цукровою пудрою.