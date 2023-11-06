6 ноября 2023, 10:34 Марина Мелехова редактор

Что приготовить на день рождения, семейную встречу или вечеринку, чтобы гости были просто в восторге? Факты ICTV подготовили рецепты блюд для праздничного стола на любой вкус. 1. Яичный ролл с мягким сливочным сыром, красной рыбой и огурцом Ингредиенты Сейчас смотрят 3 яйца;

100 г сливочного сыра;

100 г красной маринованной рыбы;

100 г огурца;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, черный молотый перец, свежая зелень — по вкусу. Приготовление В мисочку разбиваем яйца, кладем соль и перец. Хорошо взбиваем венчиком. Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем. Выливаем яичную массу на сковороду и жарим блинчик-омлет на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Охлаждаем. Огурец нарезаем длинными брусочками. Так же нарезаем красную рыбу. Равномерно смазываем яичный блинчик сливочным сыром. Выкладываем по две полоски огурцов и рыбы. Плотно заворачиваем рулетом. Обертываем рулет пленкой и охлаждаем в холодильнике 30-40 минут. Нарезаем рулет острым ножом на рулетики примерно по 2 см. Украшаем закуску зеленью и подаем к столу. 2. Классический салат Цезарь Ингредиенты 150 г салата ромен;

20 г сыра пармезан;

2 кусочка белого хлеба;

1-2 ст. л. оливкового масла;

соль, черный молотый перец — по вкусу. Для соуса: 100 мл оливкового масла;

2-3 зубчика чеснока;

1 яйцо;

0,5 ч. л. вустерского соуса;

1 ч. л. горчицы;

сок четверти лимона;

2-3 анчоуса;

20 г петрушки;

соль и черный перец — по вкусу. Приготовление Подготовьте все ингредиенты, салат вымойте и тщательно обсушите. Это можно сделать бумажными полотенцами. Нарежьте хлеб небольшими кубиками. В сковороде разогрейте 1-2 ст. л. оливкового масла и обжарьте кубики багета до легкой золотистой корочки. Снимите с огня. Целое сырое яйцо положите в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте на одну минуту. Это нужно для того, чтобы белок загустел. Приготовьте соус. В чашу блендера влейте оливковое масло, выложите чеснок, горчицу и анчоусы. Из половины лимона выжмите сок и добавьте к остальным ингредиентам. Следите, чтобы в блендер не попали косточки лимона. Добавьте вустерский соус и вбейте яйцо. Смешайте все ингредиенты в блендере на высокой скорости. Порвите листья салата руками. Влейте 2-3 ст. л. соуса и перемешайте, добавьте сухарики. На мелкой терке натрите сыр пармезан, добавьте к остальным компонентам салата. Влейте еще 3-4 ст. л. соуса и перемешайте салат. Выложите классический салат Цезарь на тарелку и подавайте на стол. 3. Паэлья Ингредиенты 300 г риса (круглый);

200 г морепродуктов (кальмары, креветки, мидии и т.д.);

150 мл белого сухого вина;

1 лук;

2 сладких красных перца;

2 лимона;

2 веточки петрушки;

4 ст. л. оливкового или другого растительного масла;

4 ст. л. смеси специй (копченой паприки, шафрана и т.д.);

1 л куриного (или овощного) бульона;

соль, черный перец — по вкусу. Приготовление Очищенный лук нарежьте кубиком, сладкий красный перец — соломкой. Разогрейте масло в глубокой сковороде, добавьте луковицу и сладкий красный перец. Обжаривайте на среднем огне, пока не станут мягкими. Добавьте к овощной основе рис и продолжайте обжаривать в течение нескольких минут. Затем всыпьте специи и соль. Добавьте морепродукты и обжаривайте вместе с рисом и овощами несколько минут.

Залейте куриным (или овощным) бульоном и готовьте на умеренном огне, пока смесь не закипит. Влейте белое вино и готовьте, периодически помешивая. Когда рис впитает всю жидкость и станет мягким, снимите с огня, украсьте паэлью свежей петрушкой и разрезанным лимоном. Паэлья готова к подаче! Читайте также: Как варить креветки, чтобы они получились идеальными: пошаговый рецепт 4. Классический жульен с курицей и грибами Ингредиенты 250 г отварной куриной грудки;

250 г свежих шампиньонов;

1 лук;

по 250 г сметаны и молока;

100 г твердого сыра;

3 зубчика чеснока;

40 г сливочного масла;

1 ст. л. муки;

соль, черный перец — по вкусу. Приготовление Очищенный лук нарежьте кубиком. Грибы промойте и нарежьте также кубиками. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте масло и выложите лук. Обжаривайте несколько минут. Затем выложите нарезанные грибы. Посолите и добавьте черный перец. Жарьте смесь, пока шампиньоны не приобретут легкий румянец. Приготовьте соус. Подогрейте молоко и включите духовку на 180 градусов. Возьмите сотейник с толстым дном, всыпьте муку и слегка обжарьте ее до орехового оттенка. Затем положите к муке сливочное масло, быстро работая венчиком, перемешайте муку с маслом до однородного состояния. Продолжая размешивать массу, влейте молоко. Соус должен стать без комочков, поэтому надо его хорошо мешать. Проварите соус, чтобы он загустел, затем снимите с огня. В теплый соус добавьте сметану, соль, перец и перемешайте. Если соус загустел, разбавьте теплым молоком. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с обжаренными грибами и луком. Сыр натрите на терке. Возьмите кокотницы — специальные формочки для жульена. Вместо кокотниц можно использовать горшочки или обычные формочки для запекания. Разложите курицу с грибами, оставив сверху немного места для сыра. Залейте все соусом. Посыпьте жульен сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180°С, 15-20 минут. Подавайте жульен горячим. 5. Торт Птичье молоко Ингредиенты Для коржа: 4 яйца;

150 г сахара;

100 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. какао;

1 ч. л. ванильного сахара;

2 ст. л. растительного масла. Для суфле: 300 мл молока;

200 г сливочного масла;

200 г сахара;

4 белка;

1 ч. л. желатина;

1 ч. л. ванильного сахара. Приготовление Разогрейте духовку до 180°С. Положите на дно формы для выпекания бумагу и смажьте ее. Приготовьте тесто. В большой стеклянной миске взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар, в том числе ванильный, и просеянную муку с разрыхлителем. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте корж примерно 20-25 минут. Выложите корж на решетку и оставьте охлаждаться. Затем разрежьте пополам. Приготовьте суфле. Разогрейте молоко, добавьте желатин, дождитесь пока он растворится, и оставьте охлаждаться. Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Осторожно добавьте охлажденный молочный раствор к белковой массе, ванильный сахар и размешайте. Затем влейте растопленное сливочное масло и снова перемешайте, пока масса не станет однородной. Положите первый корж на поднос или тарелку. Выложите половину суфле, накройте вторым коржом и выложите оставшееся суфле. Поставьте торт в холодильник по крайней мере на 4 часа (лучше на ночь). Перед подачей украсьте торт кусочками шоколада или какао. Читайте также: Праздник Пасхи: как избежать неприятных последствий щедрого застолья

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