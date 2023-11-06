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Что приготовить на праздничный стол — 5 невероятно вкусных блюд

6 ноября 2023, 10:34
Марина Мелехова редактор
Что приготовить на праздничный стол — 5 невероятно вкусных блюд
Источник: Unsplash

Что приготовить на день рождения, семейную встречу или вечеринку, чтобы гости были просто в восторге?

Факты ICTV подготовили рецепты блюд для праздничного стола на любой вкус.

1. Яичный ролл с мягким сливочным сыром, красной рыбой и огурцом

Джерело: Unsplash

Ингредиенты

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  • 3 яйца;
  • 100 г сливочного сыра;
  • 100 г красной маринованной рыбы;
  • 100 г огурца;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль, черный молотый перец, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

  1. В мисочку разбиваем яйца, кладем соль и перец. Хорошо взбиваем венчиком.
  2. Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем. Выливаем яичную массу на сковороду и жарим блинчик-омлет на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Охлаждаем.
  3. Огурец нарезаем длинными брусочками. Так же нарезаем красную рыбу.
  4. Равномерно смазываем яичный блинчик сливочным сыром. Выкладываем по две полоски огурцов и рыбы. Плотно заворачиваем рулетом.
  5. Обертываем рулет пленкой и охлаждаем в холодильнике 30-40 минут.
  6. Нарезаем рулет острым ножом на рулетики примерно по 2 см.
  7. Украшаем закуску зеленью и подаем к столу.

2. Классический салат Цезарь

Джерело: Unsplash

Ингредиенты

  • 150 г салата ромен;
  • 20 г сыра пармезан;
  • 2 кусочка белого хлеба;
  • 1-2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

  • 100 мл оливкового масла;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч. л. вустерского соуса;
  • 1 ч. л. горчицы;
  • сок четверти лимона;
  • 2-3 анчоуса;
  • 20 г петрушки;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты, салат вымойте и тщательно обсушите. Это можно сделать бумажными полотенцами.
  2. Нарежьте хлеб небольшими кубиками.
  3. В сковороде разогрейте 1-2 ст. л. оливкового масла и обжарьте кубики багета до легкой золотистой корочки. Снимите с огня.
  4. Целое сырое яйцо положите в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте на одну минуту. Это нужно для того, чтобы белок загустел.
  5. Приготовьте соус. В чашу блендера влейте оливковое масло, выложите чеснок, горчицу и анчоусы. Из половины лимона выжмите сок и добавьте к остальным ингредиентам. Следите, чтобы в блендер не попали косточки лимона. Добавьте вустерский соус и вбейте яйцо.
  6. Смешайте все ингредиенты в блендере на высокой скорости.
  7. Порвите листья салата руками. Влейте 2-3 ст. л. соуса и перемешайте, добавьте сухарики.
  8. На мелкой терке натрите сыр пармезан, добавьте к остальным компонентам салата. Влейте еще 3-4 ст. л. соуса и перемешайте салат.
  9. Выложите классический салат Цезарь на тарелку и подавайте на стол.

3. Паэлья

Ингредиенты

  • 300 г риса (круглый);
  • 200 г морепродуктов (кальмары, креветки, мидии и т.д.);
  • 150 мл белого сухого вина;
  • 1 лук;
  • 2 сладких красных перца;
  • 2 лимона;
  • 2 веточки петрушки;
  • 4 ст. л. оливкового или другого растительного масла;
  • 4 ст. л. смеси специй (копченой паприки, шафрана и т.д.);
  • 1 л куриного (или овощного) бульона;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очищенный лук нарежьте кубиком, сладкий красный перец — соломкой.
  2. Разогрейте масло в глубокой сковороде, добавьте луковицу и сладкий красный перец.
  3. Обжаривайте на среднем огне, пока не станут мягкими.
  4. Добавьте к овощной основе рис и продолжайте обжаривать в течение нескольких минут. Затем всыпьте специи и соль.
  5. Добавьте морепродукты и обжаривайте вместе с рисом и овощами несколько минут.
    Залейте куриным (или овощным) бульоном и готовьте на умеренном огне, пока смесь не закипит.
  6. Влейте белое вино и готовьте, периодически помешивая.
  7. Когда рис впитает всю жидкость и станет мягким, снимите с огня, украсьте паэлью свежей петрушкой и разрезанным лимоном. Паэлья готова к подаче!
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4. Классический жульен с курицей и грибами

Джерело: Unsplash

Ингредиенты

  • 250 г отварной куриной грудки;
  • 250 г свежих шампиньонов;
  • 1 лук;
  • по 250 г сметаны и молока;
  • 100 г твердого сыра;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 40 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очищенный лук нарежьте кубиком. Грибы промойте и нарежьте также кубиками.
  2. Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте масло и выложите лук. Обжаривайте несколько минут. Затем выложите нарезанные грибы. Посолите и добавьте черный перец.
  3. Жарьте смесь, пока шампиньоны не приобретут легкий румянец.
  4. Приготовьте соус. Подогрейте молоко и включите духовку на 180 градусов. Возьмите сотейник с толстым дном, всыпьте муку и слегка обжарьте ее до орехового оттенка.
  5. Затем положите к муке сливочное масло, быстро работая венчиком, перемешайте муку с маслом до однородного состояния.
  6. Продолжая размешивать массу, влейте молоко. Соус должен стать без комочков, поэтому надо его хорошо мешать. Проварите соус, чтобы он загустел, затем снимите с огня.
  7. В теплый соус добавьте сметану, соль, перец и перемешайте. Если соус загустел, разбавьте теплым молоком.
  8. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с обжаренными грибами и луком.
  9. Сыр натрите на терке.
  10. Возьмите кокотницы — специальные формочки для жульена. Вместо кокотниц можно использовать горшочки или обычные формочки для запекания. Разложите курицу с грибами, оставив сверху немного места для сыра. Залейте все соусом.
  11. Посыпьте жульен сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180°С, 15-20 минут.
  12. Подавайте жульен горячим.

5. Торт Птичье молоко

Джерело: Unsplash

Ингредиенты

Для коржа:

  • 4 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 100 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. какао;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для суфле:

  • 300 мл молока;
  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г сахара;
  • 4 белка;
  • 1 ч. л. желатина;
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°С. Положите на дно формы для выпекания бумагу и смажьте ее.
  2. Приготовьте тесто. В большой стеклянной миске взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар, в том числе ванильный, и просеянную муку с разрыхлителем.
  3. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте корж примерно 20-25 минут.
  4. Выложите корж на решетку и оставьте охлаждаться. Затем разрежьте пополам.
  5. Приготовьте суфле. Разогрейте молоко, добавьте желатин, дождитесь пока он растворится, и оставьте охлаждаться.
  6. Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Осторожно добавьте охлажденный молочный раствор к белковой массе, ванильный сахар и размешайте.
  7. Затем влейте растопленное сливочное масло и снова перемешайте, пока масса не станет однородной.
  8. Положите первый корж на поднос или тарелку. Выложите половину суфле, накройте вторым коржом и выложите оставшееся суфле.
  9. Поставьте торт в холодильник по крайней мере на 4 часа (лучше на ночь).
  10. Перед подачей украсьте торт кусочками шоколада или какао.
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