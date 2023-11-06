Что приготовить на день рождения, семейную встречу или вечеринку, чтобы гости были просто в восторге?
Факты ICTV подготовили рецепты блюд для праздничного стола на любой вкус.
1. Яичный ролл с мягким сливочным сыром, красной рыбой и огурцом
Ингредиенты
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- 3 яйца;
- 100 г сливочного сыра;
- 100 г красной маринованной рыбы;
- 100 г огурца;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, черный молотый перец, свежая зелень — по вкусу.
Приготовление
- В мисочку разбиваем яйца, кладем соль и перец. Хорошо взбиваем венчиком.
- Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем. Выливаем яичную массу на сковороду и жарим блинчик-омлет на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Охлаждаем.
- Огурец нарезаем длинными брусочками. Так же нарезаем красную рыбу.
- Равномерно смазываем яичный блинчик сливочным сыром. Выкладываем по две полоски огурцов и рыбы. Плотно заворачиваем рулетом.
- Обертываем рулет пленкой и охлаждаем в холодильнике 30-40 минут.
- Нарезаем рулет острым ножом на рулетики примерно по 2 см.
- Украшаем закуску зеленью и подаем к столу.
2. Классический салат Цезарь
Ингредиенты
- 150 г салата ромен;
- 20 г сыра пармезан;
- 2 кусочка белого хлеба;
- 1-2 ст. л. оливкового масла;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- 100 мл оливкового масла;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 яйцо;
- 0,5 ч. л. вустерского соуса;
- 1 ч. л. горчицы;
- сок четверти лимона;
- 2-3 анчоуса;
- 20 г петрушки;
- соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление
- Подготовьте все ингредиенты, салат вымойте и тщательно обсушите. Это можно сделать бумажными полотенцами.
- Нарежьте хлеб небольшими кубиками.
- В сковороде разогрейте 1-2 ст. л. оливкового масла и обжарьте кубики багета до легкой золотистой корочки. Снимите с огня.
- Целое сырое яйцо положите в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте на одну минуту. Это нужно для того, чтобы белок загустел.
- Приготовьте соус. В чашу блендера влейте оливковое масло, выложите чеснок, горчицу и анчоусы. Из половины лимона выжмите сок и добавьте к остальным ингредиентам. Следите, чтобы в блендер не попали косточки лимона. Добавьте вустерский соус и вбейте яйцо.
- Смешайте все ингредиенты в блендере на высокой скорости.
- Порвите листья салата руками. Влейте 2-3 ст. л. соуса и перемешайте, добавьте сухарики.
- На мелкой терке натрите сыр пармезан, добавьте к остальным компонентам салата. Влейте еще 3-4 ст. л. соуса и перемешайте салат.
- Выложите классический салат Цезарь на тарелку и подавайте на стол.
3. Паэлья
Ингредиенты
- 300 г риса (круглый);
- 200 г морепродуктов (кальмары, креветки, мидии и т.д.);
- 150 мл белого сухого вина;
- 1 лук;
- 2 сладких красных перца;
- 2 лимона;
- 2 веточки петрушки;
- 4 ст. л. оливкового или другого растительного масла;
- 4 ст. л. смеси специй (копченой паприки, шафрана и т.д.);
- 1 л куриного (или овощного) бульона;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
- Очищенный лук нарежьте кубиком, сладкий красный перец — соломкой.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде, добавьте луковицу и сладкий красный перец.
- Обжаривайте на среднем огне, пока не станут мягкими.
- Добавьте к овощной основе рис и продолжайте обжаривать в течение нескольких минут. Затем всыпьте специи и соль.
- Добавьте морепродукты и обжаривайте вместе с рисом и овощами несколько минут.
Залейте куриным (или овощным) бульоном и готовьте на умеренном огне, пока смесь не закипит.
- Влейте белое вино и готовьте, периодически помешивая.
- Когда рис впитает всю жидкость и станет мягким, снимите с огня, украсьте паэлью свежей петрушкой и разрезанным лимоном. Паэлья готова к подаче!
4. Классический жульен с курицей и грибами
Ингредиенты
- 250 г отварной куриной грудки;
- 250 г свежих шампиньонов;
- 1 лук;
- по 250 г сметаны и молока;
- 100 г твердого сыра;
- 3 зубчика чеснока;
- 40 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
- Очищенный лук нарежьте кубиком. Грибы промойте и нарежьте также кубиками.
- Разогрейте на среднем огне сковороду, налейте масло и выложите лук. Обжаривайте несколько минут. Затем выложите нарезанные грибы. Посолите и добавьте черный перец.
- Жарьте смесь, пока шампиньоны не приобретут легкий румянец.
- Приготовьте соус. Подогрейте молоко и включите духовку на 180 градусов. Возьмите сотейник с толстым дном, всыпьте муку и слегка обжарьте ее до орехового оттенка.
- Затем положите к муке сливочное масло, быстро работая венчиком, перемешайте муку с маслом до однородного состояния.
- Продолжая размешивать массу, влейте молоко. Соус должен стать без комочков, поэтому надо его хорошо мешать. Проварите соус, чтобы он загустел, затем снимите с огня.
- В теплый соус добавьте сметану, соль, перец и перемешайте. Если соус загустел, разбавьте теплым молоком.
- Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с обжаренными грибами и луком.
- Сыр натрите на терке.
- Возьмите кокотницы — специальные формочки для жульена. Вместо кокотниц можно использовать горшочки или обычные формочки для запекания. Разложите курицу с грибами, оставив сверху немного места для сыра. Залейте все соусом.
- Посыпьте жульен сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180°С, 15-20 минут.
- Подавайте жульен горячим.
5. Торт Птичье молоко
Ингредиенты
Для коржа:
- 4 яйца;
- 150 г сахара;
- 100 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. какао;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 2 ст. л. растительного масла.
Для суфле:
- 300 мл молока;
- 200 г сливочного масла;
- 200 г сахара;
- 4 белка;
- 1 ч. л. желатина;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180°С. Положите на дно формы для выпекания бумагу и смажьте ее.
- Приготовьте тесто. В большой стеклянной миске взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар, в том числе ванильный, и просеянную муку с разрыхлителем.
- Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте корж примерно 20-25 минут.
- Выложите корж на решетку и оставьте охлаждаться. Затем разрежьте пополам.
- Приготовьте суфле. Разогрейте молоко, добавьте желатин, дождитесь пока он растворится, и оставьте охлаждаться.
- Взбейте белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. Осторожно добавьте охлажденный молочный раствор к белковой массе, ванильный сахар и размешайте.
- Затем влейте растопленное сливочное масло и снова перемешайте, пока масса не станет однородной.
- Положите первый корж на поднос или тарелку. Выложите половину суфле, накройте вторым коржом и выложите оставшееся суфле.
- Поставьте торт в холодильник по крайней мере на 4 часа (лучше на ночь).
- Перед подачей украсьте торт кусочками шоколада или какао.