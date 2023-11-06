Що приготувати на день народження, сімейну зустріч або вечірку, щоб гості були просто в захваті?
Факти ICTV підготували рецепти страв для святкового столу на будь-який смак.
1. Яєчний рол з м’яким вершковим сиром, червоною рибою та огірком
Інгредієнти
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- 3 яйця;
- 100 г вершкового сиру;
- 100 г червоної маринованої риби;
- 100 г огірка;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- сіль, чорний молотий перець, свіжа зелень – за смаком.
Приготування
- У мисочку розбиваємо яйця, кладемо сіль і перець. Добре збиваємо вінчиком.
- Сковорідку змащуємо олією та розігріваємо. Виливаємо яєчну масу на сковорідку і смажимо млинець-омлет на середньому вогні приблизно по 2 хв з кожного боку. Охолоджуємо.
- Огірок нарізаємо довгими брусочками. Так само нарізаємо червону рибу.
- Рівномірно змащуємо яєчний млинець вершковим сиром. Викладаємо по дві смужки огірків і риби. Щільно загортаємо рулетом.
- Обертаємо рулет плівкою та охолоджуємо в холодильнику 30-40 хв.
- Нарізаємо рулет гострим ножем на рулетики приблизно по 2 см.
- Прикрашаємо закуску зеленню та подаємо до столу.
2. Класичний салат Цезар
Інгредієнти
- 150 г салату ромен;
- 20 г сиру пармезан;
- 2 шматочки білого хліба;
- 1-2 ст. л. оливкової олії;
- сіль, чорний молотий перець – за смаком.
Для соусу:
- 100 мл оливкової олії;
- 2-3 зубчики часнику;
- 1 яйце;
- 0,5 ч. л. вустерського соусу;
- 1 ч. л. гірчиці;
- сік чверті лимона;
- 2-3 анчоуси;
- 20 г петрушки;
- сіль та перець – за смаком.
Приготування
- Підготуйте всі інгредієнти, салат вимийте та ретельно обсушіть. Це можна зробити паперовими рушниками.
- Наріжте хліб невеликими кубиками.
- У сковорідці розігрійте 1-2 ст. л. оливкової олії та обсмажте кубики багета до легкої золотистої скоринки. Зніміть з вогню.
- Ціле сире яйце покладіть у склянку та залийте крутим окропом. Залиште на одну хвилину. Це потрібно для того, щоб білок загустів.
- Приготуйте соус. У чашу блендера влийте оливкову олію, викладіть часник, гірчицю й анчоуси. З половини лимона вичавіть сік та додайте до решти інгредієнтів. Слідкуйте, щоб у блендер не потрапили кісточки лимона. Додайте вустерський соус і вбийте яйце.
- Змішайте всі інгредієнти в блендері на високій швидкості.
- Порвіть листя салату руками. Влийте 2-3 ст. л. соусу та перемішайте. Додайте сухарики.
- На дрібній тертці натріть сир пармезан, додайте до решти компонентів салату. Влийте ще 3-4 ст. л. соусу і перемішайте салат.
- Викладіть класичний салат Цезар на тарілку та подавайте на стіл.
3. Паелья
Інгредієнти
- 300 г рису (круглий);
- 200 г морепродуктів (кальмари, креветки, мідії тощо);
- 150 мл білого сухого вина;
- 1 цибуля;
- 2 солодких червоних перці;
- 2 лимони;
- 2 гілочки петрушки;
- 4 ст. л. оливкової або іншої рослинної олії;
- 4 ст. л. суміші спецій (копченої паприки, шафрану тощо);
- 1 л курячого (або овочевого) бульйону;
- сіль, чорний перець – за смаком.
Приготування
- Очищену цибулю наріжте кубиком, солодкий червоний перець – соломкою.
- Розігрійте олію в глибокій пательні, додайте цибулину та солодкий червоний перець. Обсмажуйте на середньому вогні, поки не стануть м’якими.
- Додайте до овочевої основи рис та продовжуйте обсмажувати протягом кількох хвилин. Потім всипте спеції та сіль.
- Додайте морепродукти та обсмажте разом із рисом і овочами кілька хвилин.
- Залийте курячим (або овочевим) бульйоном та готуйте на помірному вогні, поки суміш не закипить.
- Влийте біле вино та готуйте, періодично помішуючи.
- Коли рис вбере усю рідину та стане м’яким, зніміть з вогню, прикрасьте паелью свіжою петрушкою і розрізаним лимоном. Паелья готова!
4. Класичний жульєн з куркою та грибами
Інгредієнти
- 250 г відвареної курячої грудки;
- 250 г свіжих печериць;
- 1 цибуля;
- по 250 г сметани та молока;
- 100 г твердого сиру;
- 3 зубчики часнику;
- 40 г вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- сіль, чорний перець – за смаком.
Приготування
- Очищену цибулю наріжте кубиком. Гриби промийте та наріжте також кубиками.
- Розігрійте на середньому вогні пательню, налийте олію та викладіть цибулю. Обсмажуйте кілька хвилин. Потім викладіть нарізані гриби. Посоліть та додайте чорний перець
- Смажте суміш, допоки печериці не набудуть легкого рум’янцю.
- Приготуйте соус. Підігрійте молоко та увімкніть духовку на 180°С. Візьміть сотейник із товстим дном, всипте борошно і злегка обсмажте його до горіхового відтінку.
- Потім покладіть до борошна вершкове масло, швидко працюючи вінчиком, перемішайте борошно з маслом до однорідного стану.
- Продовжуючи розмішувати масу, влийте молоко. Соус має стати без грудочок, тому треба його добре мішати. Проваріть соус, щоб він загустів, потім зніміть з вогню.
- У теплий соус додайте сметану, сіль, перець та перемішайте. Якщо соус загустий, розбавте теплим молоком.
- Курячу грудку наріжте невеликими шматочками та перемішайте з обсмаженими грибами та цибулею.
- Сир натріть на тертці.
- Візьміть кокотниці – спеціальні формочки для жульєну. Замість кокотниць можна використовувати горщики або звичайні формочки для запікання. Розкладіть курку з грибами, залишивши зверху трохи місця для сиру. Залийте все соусом.
- Посипте жульєн сиром та запікайте в духовці, розігрітій до 180°С, 15-20 хв.
- Подавайте жульєн гарячим.
5. Торт Пташине молоко
Інгредієнти
Для коржа:
- 4 яйця;
- 150 г цукру;
- 100 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л. какао;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 2 ст. л. рослинної олії.
Для суфле:
- 300 мл молока;
- 200 г вершкового масла;
- 200 г цукру;
- 4 білка;
- 1 ч. л. желатину;
- 1 ч. л. ванільного цукру.
Приготування
- Розігрійте духовку до 180°С. Покладіть на дно форми для випікання папір та змастіть його.
- Приготуйте тісто. У великій скляній мисці збийте білки до стійких піків, поступово додаючи цукор, зокрема й ванільний, та просіяне борошно з розпушувачем.
- Вилийте тісто в підготовлену форму та випікайте корж приблизно 20-25 хв. Викладіть корж на решітку і залиште охолоджуватися. Потім розріжте навпіл.
Приготування суфле:
- Розігрійте молоко, додайте желатин, дочекайтеся, поки він розчиниться, та залиште охолоджуватися.
- Збийте білки до стійких піків, поступово додаючи цукор.
- Обережно додайте охолоджений молочний розчин до білкової маси, ванільний цукор та змішайте.
- Потім влийте розтоплене вершкове масло і знову перемішайте, доки маса не стане однорідною.
- Покладіть перший корж на підніс або тарілку. Викладіть половину суфле, накрийте другим коржем та викладіть решту суфле.
- Поставте торт у холодильник принаймні на 4 год (краще на ніч).
- Перш ніж подавати, прикрасьте торт шматочками шоколаду або какао.