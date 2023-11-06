6 Листопада 2023, 10:34 Марина Мелехова редактор

Що приготувати на день народження, сімейну зустріч або вечірку, щоб гості були просто в захваті? Факти ICTV підготували рецепти страв для святкового столу на будь-який смак. 1. Яєчний рол з м’яким вершковим сиром, червоною рибою та огірком Інгредієнти Зараз дивляться 3 яйця;

100 г вершкового сиру;

100 г червоної маринованої риби;

100 г огірка;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, чорний молотий перець, свіжа зелень – за смаком. Приготування У мисочку розбиваємо яйця, кладемо сіль і перець. Добре збиваємо вінчиком. Сковорідку змащуємо олією та розігріваємо. Виливаємо яєчну масу на сковорідку і смажимо млинець-омлет на середньому вогні приблизно по 2 хв з кожного боку. Охолоджуємо. Огірок нарізаємо довгими брусочками. Так само нарізаємо червону рибу. Рівномірно змащуємо яєчний млинець вершковим сиром. Викладаємо по дві смужки огірків і риби. Щільно загортаємо рулетом. Обертаємо рулет плівкою та охолоджуємо в холодильнику 30-40 хв. Нарізаємо рулет гострим ножем на рулетики приблизно по 2 см. Прикрашаємо закуску зеленню та подаємо до столу. 2. Класичний салат Цезар Інгредієнти 150 г салату ромен;

20 г сиру пармезан;

2 шматочки білого хліба;

1-2 ст. л. оливкової олії;

сіль, чорний молотий перець – за смаком. Для соусу: 100 мл оливкової олії;

2-3 зубчики часнику;

1 яйце;

0,5 ч. л. вустерського соусу;

1 ч. л. гірчиці;

сік чверті лимона;

2-3 анчоуси;

20 г петрушки;

сіль та перець – за смаком. Приготування Підготуйте всі інгредієнти, салат вимийте та ретельно обсушіть. Це можна зробити паперовими рушниками. Наріжте хліб невеликими кубиками. У сковорідці розігрійте 1-2 ст. л. оливкової олії та обсмажте кубики багета до легкої золотистої скоринки. Зніміть з вогню. Ціле сире яйце покладіть у склянку та залийте крутим окропом. Залиште на одну хвилину. Це потрібно для того, щоб білок загустів. Приготуйте соус. У чашу блендера влийте оливкову олію, викладіть часник, гірчицю й анчоуси. З половини лимона вичавіть сік та додайте до решти інгредієнтів. Слідкуйте, щоб у блендер не потрапили кісточки лимона. Додайте вустерський соус і вбийте яйце. Змішайте всі інгредієнти в блендері на високій швидкості. Порвіть листя салату руками. Влийте 2-3 ст. л. соусу та перемішайте. Додайте сухарики. На дрібній тертці натріть сир пармезан, додайте до решти компонентів салату. Влийте ще 3-4 ст. л. соусу і перемішайте салат. Викладіть класичний салат Цезар на тарілку та подавайте на стіл. 3. Паелья Інгредієнти 300 г рису (круглий);

200 г морепродуктів (кальмари, креветки, мідії тощо);

150 мл білого сухого вина;

1 цибуля;

2 солодких червоних перці;

2 лимони;

2 гілочки петрушки;

4 ст. л. оливкової або іншої рослинної олії;

4 ст. л. суміші спецій (копченої паприки, шафрану тощо);

1 л курячого (або овочевого) бульйону;

сіль, чорний перець – за смаком. Приготування Очищену цибулю наріжте кубиком, солодкий червоний перець – соломкою. Розігрійте олію в глибокій пательні, додайте цибулину та солодкий червоний перець. Обсмажуйте на середньому вогні, поки не стануть м’якими. Додайте до овочевої основи рис та продовжуйте обсмажувати протягом кількох хвилин. Потім всипте спеції та сіль. Додайте морепродукти та обсмажте разом із рисом і овочами кілька хвилин. Залийте курячим (або овочевим) бульйоном та готуйте на помірному вогні, поки суміш не закипить. Влийте біле вино та готуйте, періодично помішуючи. Коли рис вбере усю рідину та стане м’яким, зніміть з вогню, прикрасьте паелью свіжою петрушкою і розрізаним лимоном. Паелья готова! Читайте також: Як варити креветки, щоб вони вийшли ідеальними: покроковий рецепт 4. Класичний жульєн з куркою та грибами Інгредієнти 250 г відвареної курячої грудки;

250 г свіжих печериць;

1 цибуля;

по 250 г сметани та молока;

100 г твердого сиру;

3 зубчики часнику;

40 г вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

сіль, чорний перець – за смаком. Приготування Очищену цибулю наріжте кубиком. Гриби промийте та наріжте також кубиками. Розігрійте на середньому вогні пательню, налийте олію та викладіть цибулю. Обсмажуйте кілька хвилин. Потім викладіть нарізані гриби. Посоліть та додайте чорний перець Смажте суміш, допоки печериці не набудуть легкого рум’янцю. Приготуйте соус. Підігрійте молоко та увімкніть духовку на 180°С. Візьміть сотейник із товстим дном, всипте борошно і злегка обсмажте його до горіхового відтінку. Потім покладіть до борошна вершкове масло, швидко працюючи вінчиком, перемішайте борошно з маслом до однорідного стану. Продовжуючи розмішувати масу, влийте молоко. Соус має стати без грудочок, тому треба його добре мішати. Проваріть соус, щоб він загустів, потім зніміть з вогню. У теплий соус додайте сметану, сіль, перець та перемішайте. Якщо соус загустий, розбавте теплим молоком. Курячу грудку наріжте невеликими шматочками та перемішайте з обсмаженими грибами та цибулею. Сир натріть на тертці. Візьміть кокотниці – спеціальні формочки для жульєну. Замість кокотниць можна використовувати горщики або звичайні формочки для запікання. Розкладіть курку з грибами, залишивши зверху трохи місця для сиру. Залийте все соусом. Посипте жульєн сиром та запікайте в духовці, розігрітій до 180°С, 15-20 хв. Подавайте жульєн гарячим. 5. Торт Пташине молоко Інгредієнти Для коржа: 4 яйця;

150 г цукру;

100 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

2 ст. л. какао;

1 ч. л. ванільного цукру;

2 ст. л. рослинної олії. Для суфле: 300 мл молока;

200 г вершкового масла;

200 г цукру;

4 білка;

1 ч. л. желатину;

1 ч. л. ванільного цукру. Приготування Розігрійте духовку до 180°С. Покладіть на дно форми для випікання папір та змастіть його. Приготуйте тісто. У великій скляній мисці збийте білки до стійких піків, поступово додаючи цукор, зокрема й ванільний, та просіяне борошно з розпушувачем. Вилийте тісто в підготовлену форму та випікайте корж приблизно 20-25 хв. Викладіть корж на решітку і залиште охолоджуватися. Потім розріжте навпіл. Приготування суфле: Розігрійте молоко, додайте желатин, дочекайтеся, поки він розчиниться, та залиште охолоджуватися. Збийте білки до стійких піків, поступово додаючи цукор. Обережно додайте охолоджений молочний розчин до білкової маси, ванільний цукор та змішайте. Потім влийте розтоплене вершкове масло і знову перемішайте, доки маса не стане однорідною. Покладіть перший корж на підніс або тарілку. Викладіть половину суфле, накрийте другим коржем та викладіть решту суфле. Поставте торт у холодильник принаймні на 4 год (краще на ніч). Перш ніж подавати, прикрасьте торт шматочками шоколаду або какао. Читайте також: Свято Великодня: як уникнути неприємних наслідків щедрого застілля

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