Ці морепродукти можна варити й смажити, їсти просто у вигляді закуски, вживати у різноманітних салатах, готувати супи й навіть коктейлі. Однак не у всіх виходить добре приготувати креветки, аби вони були не жорсткими й мали яскравий смак.
Як варити креветки правильно – читайте в матеріалі.
Як правильно варити заморожені креветки
Інгредієнти:
- пачка креветок;
- сіль;
- спеції до смаку.
Спосіб приготування:
- Закиньте морепродукти в киплячу воду і готуйте не більше 3-4 хвилин. Розморожувати креветки не потрібно (хоча й можна).
- Додайте сіль та спеції до смаку.
- Витягніть їх за допомогою шумівки.
- Дочекайтеся, поки рідина стече. Очистьте від панцира і подавайте. Якщо є бажання, полийте лимонним соком.
Як варити креветки свіжі: покрокова інструкція
Інгредієнти:
- креветки;
- сіль;
- спеції до смаку.
Спосіб приготування:
- Добре промийте креветки та опустіть їх в окріп. Налийте в каструлю води приблизно у 2-3 рази більше, ніж креветок.
- Посоліть киплячу воду. Варіть морепродукти, залежно від розміру, від 3 до 7 хвилин. Наприклад, дрібним чорноморським креветкам вистачить 3 хвилин, а королівські або тигрові мають кипіти до 7-8 хвилин.
- Готовність перевіряйте за кольором панцира — він має бути рожевим.