Ці морепродукти можна варити й смажити, їсти просто у вигляді закуски, вживати у різноманітних салатах, готувати супи й навіть коктейлі. Однак не у всіх виходить добре приготувати креветки, аби вони були не жорсткими й мали яскравий смак.

Як варити креветки правильно – читайте в матеріалі.

Як правильно варити заморожені креветки

Інгредієнти:

пачка креветок;

сіль;

спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Закиньте морепродукти в киплячу воду і готуйте не більше 3-4 хвилин. Розморожувати креветки не потрібно (хоча й можна). Додайте сіль та спеції до смаку. Витягніть їх за допомогою шумівки. Дочекайтеся, поки рідина стече. Очистьте від панцира і подавайте. Якщо є бажання, полийте лимонним соком.

Як варити креветки свіжі: покрокова інструкція

Інгредієнти:

креветки;

сіль;

спеції до смаку.

Спосіб приготування: