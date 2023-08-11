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Їжа

Як варити креветки, аби вони вийшли ідеальними: покроковий рецепт

11 Серпня 2023, 16:52
Анна Голішевська редакторка стрічки
Креветки
Джерело: Unsplash

Ці морепродукти можна варити й смажити, їсти просто у вигляді закуски, вживати у різноманітних салатах, готувати супи й навіть коктейлі. Однак не у всіх виходить добре приготувати креветки, аби вони були не жорсткими й мали яскравий смак.

Як варити креветки правильно – читайте в матеріалі.

Як правильно варити заморожені креветки

Інгредієнти:

  • пачка креветок;
  • сіль;
  • спеції до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Закиньте морепродукти в киплячу воду і готуйте не більше 3-4 хвилин. Розморожувати креветки не потрібно (хоча й можна).
  2. Додайте сіль та спеції до смаку.
  3. Витягніть їх за допомогою шумівки.
  4. Дочекайтеся, поки рідина стече. Очистьте від панцира і подавайте. Якщо є бажання, полийте лимонним соком.

Як варити креветки свіжі: покрокова інструкція

Інгредієнти:

  • креветки;
  • сіль;
  • спеції до смаку.

Спосіб приготування: 

  1. Добре промийте креветки та опустіть їх в окріп. Налийте в каструлю води приблизно у 2-3 рази більше, ніж креветок.
  2. Посоліть киплячу воду. Варіть морепродукти, залежно від розміру, від 3 до 7 хвилин. Наприклад, дрібним чорноморським креветкам вистачить 3 хвилин, а королівські або тигрові мають кипіти до 7-8 хвилин.
  3. Готовність перевіряйте за кольором панцира — він має бути рожевим.
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