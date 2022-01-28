Людям не подобається худнути, оскільки доводиться відмовлятися від низки продуктів. Несмачні каші, м’ясо без соусів та салати… Така асоціація у багатьох із дієтами. Однак це не завжди так – можна худнути смачно, готуючи улюблені страви, проте за більш низькокалорійними рецептами.
Факти ICTV зібрали рецепти смачних страв із різних куточків світу. Креветки, спагетті, пікантна курочка – з такими стравами в раціоні правильним харчуванням захочеться захопитися кожному.
Рецепт вегетаріанського омлету з чорної квасолі
Інгредієнти
- 1 банка чорної квасолі (можна просто будь-якої квасолі)
- сік 1 лайма
- 0,25 чайної ложки кмину
- гострий соус
- 8 яєць
- сіль та чорний перець за смаком
- 0,5 склянки сиру фета
- нарізаний авокадо (за бажанням)
Приготування
- Подрібнити в кухонному комбайні чорну квасолю (без рідини), сік лайма, кмин і кілька порцій гострого соусу. За потреби додати трохи води.
- Змастити невелику сковороду з антипригарним покриттям кулінарним спреєм або невеликою кількістю вершкового масла чи оливкової олії та розігріти на середньому вогні.
- Розбити два яйця у тарілку та збити з невеликою кількістю солі та перцю.
- Вилити яйця в сковорідку і обсмажити з обох боків яєчний млинець.
- Коли яйця майже схопляться, викласти чверть суміші із чорної квасолі та дві столові ложки сиру фета на середину омлету.
- Сформувати конвертик за допомогою лопатки. Можна трохи потримати під кришкою.
- Ця кількість продуктів розрахована на чотири порції.
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Рецепт корисної індійської курки тікка масалу
Інгредієнти
- 4 зубчики часнику
- 3 см свіжого імбиру, очищеного та нарізаного доволі великими шматками
- 1 чайна ложка кмину
- 1 чайна ложка меленого коріандру
- 0,5 чайної ложки меленого кардамону
- 0,75 чайної ложки солі
- 0,5 чайної ложки чорного перцю
- 1 чашка 2% грецького йогурту
- 450 г курячих стегон без кісток та шкіри
- 0,5 столові ложки оливкової олії
- 1 банка подрібнених помідорів
Приготування
- Змішати часник, імбир, кмин, коріандр, кардамон, сіль та перець у мисці.
- Покласти половину суміші в пластиковий пакет, що закривається, разом з половиною склянки йогурту і куркою. Видавити повітря з пакета, закрити та помасажувати вміст, щоб рівномірно розподілити його.
- Охолодити протягом щонайменше години.
- Нагріти олію у великій каструлі на середньому вогні.
- Додати суміш імбиру і спецій, що залишилася, і смажити близько трьох хвилин, доки імбир не стане м’яким.
- Висипати помідори та тушкувати 10 хвилин.
- Зменшити вогонь до мінімуму, додати півсклянки йогурту, що залишилися, і половинки помідорів, протушкувати.
- Дістати курку з пакета та витерти паперовими рушниками маринад із курки.
- Розкладіть курку на деко.
- Смажити близько двох хвилин, доки верхні сторони добре не підрум’яняться. Перевернути курку та смажити ще дві хвилини.
- Дати охолонути кілька хвилин, потім нарізати великими шматочками і додати киплячий томатний соус.
- Варити п’ять хвилин, доки курка не приготується.
Грецький салат з куркою
Інгредієнти
- 2 чашки подрібненої або нарізаної вареної курки
- 1 великий огірок, очищений, без насіння та нарізаний
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний
- 4 помідори, нарізані
- 1 червона цибулина, нарізана
- 0,5 банки квасолі
- 0,75 склянки фети
- 2 столові ложки червоного винного оцту
- 1 чайна ложка сушеного орегано
- сіль та чорний перець за смаком
- 0,25 склянки оливкової олії
Приготування
- Змішати курку, огірок, болгарський перець, помідор, цибулю, квасолю та фету у великій салатниці.
- В окремій мисці змішати оцет і орегано з декількома щедрими щіпками солі та перцю.
- Повільно влити оливкову олію, збиваючи, щоб змішати.
- Перемішати заправку із салатом.
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Спагеті з кабачка з часником
Інгредієнти
- 1 середній кабачок для спагеті
- 1 головка часнику
- 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму
- 450 г індички
- 1 чашка дрібно нарізаної моркви
- 0,5 склянки дрібно нарізаної цибулі
- 0,5 склянки дрібно нарізаної селери
- 3 столові ложки томатної пасти
- 0,5 склянки сухого червоного вина
- 1 банка подрібнених помідорів
- 1 чайна ложка сушеного подрібненого орегано
- 1 чайна ложка сушеного подрібненого базиліку
- 0,75 чайної ложки солі
- 0,75 чайної ложки перцю
- 0,5 склянки курячого бульйону
Приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Розрізати кабачок уздовж навпіл і прибрати насіння. Почистити часник.
- Покласти половинки кабачка зрізом униз у велику форму для запікання. Додати часник. Запікати від 35 до 45 хвилин, доки кабачок та часник не стануть м’якими.
- Поки кабачок запікається, нагріти одну столову ложку олії у великій каструлі на середньому вогні. Додати індичку, моркву, цибулю, селеру та часник.
- Готувати, доки індичка та овочі не стануть м’якими.
- Додати томатну пасту, готувати та помішувати протягом хвилини. Додайте червоне вино, помідори, орегано, базилік та по 0,5 чайної ложки солі та перцю.
- Влити бульйон та довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити, не накриваючи кришкою, 30 хвилин або до бажаної консистенції.
- З готового кабачка зробити спагеті, додати порізаний часник.
- Залити м’ясним соусом.
Рецепт апетитних іспанських часникових креветок
Інгредієнти
- 0,25 склянки оливкової олії
- 6 зубчиків часнику, тонко нарізаних
- 0,25 чайної ложки червоного перцю
- 450 г середніх креветок
- 0,5 чайної ложки копченої паприки
- сіль за смаком
- 0,25 склянки нарізаної свіжої петрушки
Приготування
- Змішати оливкову олію, часник та червоний перець у середній сковороді, поставити на дуже слабкому вогні.
- Повільно готувати протягом п’яти хвилин.
- Приправити креветки копченою паприкою та сіллю та покласти в сковороду.
- Обсмажити до готовності.
- Посипати петрушкою.
Джерело: Eat This, Not That
Фото: Depositphotos, Pixabay