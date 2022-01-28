Людям не подобається худнути, оскільки доводиться відмовлятися від низки продуктів. Несмачні каші, м’ясо без соусів та салати… Така асоціація у багатьох із дієтами. Однак це не завжди так – можна худнути смачно, готуючи улюблені страви, проте за більш низькокалорійними рецептами.

Факти ICTV зібрали рецепти смачних страв із різних куточків світу. Креветки, спагетті, пікантна курочка – з такими стравами в раціоні правильним харчуванням захочеться захопитися кожному.

Рецепт вегетаріанського омлету з чорної квасолі

Інгредієнти

1 банка чорної квасолі (можна просто будь-якої квасолі)

сік 1 лайма

0,25 чайної ложки кмину

гострий соус

8 яєць

сіль та чорний перець за смаком

0,5 склянки сиру фета

нарізаний авокадо (за бажанням)

Приготування

Подрібнити в кухонному комбайні чорну квасолю (без рідини), сік лайма, кмин і кілька порцій гострого соусу. За потреби додати трохи води. Змастити невелику сковороду з антипригарним покриттям кулінарним спреєм або невеликою кількістю вершкового масла чи оливкової олії та розігріти на середньому вогні. Розбити два яйця у тарілку та збити з невеликою кількістю солі та перцю. Вилити яйця в сковорідку і обсмажити з обох боків яєчний млинець. Коли яйця майже схопляться, викласти чверть суміші із чорної квасолі та дві столові ложки сиру фета на середину омлету. Сформувати конвертик за допомогою лопатки. Можна трохи потримати під кришкою. Ця кількість продуктів розрахована на чотири порції.

Рецепт корисної індійської курки тікка масалу

Інгредієнти

4 зубчики часнику

3 см свіжого імбиру, очищеного та нарізаного доволі великими шматками

1 чайна ложка кмину

1 чайна ложка меленого коріандру

0,5 чайної ложки меленого кардамону

0,75 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки чорного перцю

1 чашка 2% грецького йогурту

450 г курячих стегон без кісток та шкіри

0,5 столові ложки оливкової олії

1 банка подрібнених помідорів

Приготування

Змішати часник, імбир, кмин, коріандр, кардамон, сіль та перець у мисці. Покласти половину суміші в пластиковий пакет, що закривається, разом з половиною склянки йогурту і куркою. Видавити повітря з пакета, закрити та помасажувати вміст, щоб рівномірно розподілити його. Охолодити протягом щонайменше години. Нагріти олію у великій каструлі на середньому вогні. Додати суміш імбиру і спецій, що залишилася, і смажити близько трьох хвилин, доки імбир не стане м’яким. Висипати помідори та тушкувати 10 хвилин. Зменшити вогонь до мінімуму, додати півсклянки йогурту, що залишилися, і половинки помідорів, протушкувати. Дістати курку з пакета та витерти паперовими рушниками маринад із курки. Розкладіть курку на деко. Смажити близько двох хвилин, доки верхні сторони добре не підрум’яняться. Перевернути курку та смажити ще дві хвилини. Дати охолонути кілька хвилин, потім нарізати великими шматочками і додати киплячий томатний соус. Варити п’ять хвилин, доки курка не приготується.

Грецький салат з куркою

Інгредієнти

2 чашки подрібненої або нарізаної вареної курки

1 великий огірок, очищений, без насіння та нарізаний

1 червоний болгарський перець, нарізаний

4 помідори, нарізані

1 червона цибулина, нарізана

0,5 банки квасолі

0,75 склянки фети

2 столові ложки червоного винного оцту

1 чайна ложка сушеного орегано

сіль та чорний перець за смаком

0,25 склянки оливкової олії

Приготування

Змішати курку, огірок, болгарський перець, помідор, цибулю, квасолю та фету у великій салатниці. В окремій мисці змішати оцет і орегано з декількома щедрими щіпками солі та перцю. Повільно влити оливкову олію, збиваючи, щоб змішати. Перемішати заправку із салатом.

Спагеті з кабачка з часником

Інгредієнти

1 середній кабачок для спагеті

1 головка часнику

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму

450 г індички

1 чашка дрібно нарізаної моркви

0,5 склянки дрібно нарізаної цибулі

0,5 склянки дрібно нарізаної селери

3 столові ложки томатної пасти

0,5 склянки сухого червоного вина

1 банка подрібнених помідорів

1 чайна ложка сушеного подрібненого орегано

1 чайна ложка сушеного подрібненого базиліку

0,75 чайної ложки солі

0,75 чайної ложки перцю

0,5 склянки курячого бульйону

Приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Розрізати кабачок уздовж навпіл і прибрати насіння. Почистити часник. Покласти половинки кабачка зрізом униз у велику форму для запікання. Додати часник. Запікати від 35 до 45 хвилин, доки кабачок та часник не стануть м’якими. Поки кабачок запікається, нагріти одну столову ложку олії у великій каструлі на середньому вогні. Додати індичку, моркву, цибулю, селеру та часник. Готувати, доки індичка та овочі не стануть м’якими. Додати томатну пасту, готувати та помішувати протягом хвилини. Додайте червоне вино, помідори, орегано, базилік та по 0,5 чайної ложки солі та перцю. Влити бульйон та довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити, не накриваючи кришкою, 30 хвилин або до бажаної консистенції. З готового кабачка зробити спагеті, додати порізаний часник. Залити м’ясним соусом.

Рецепт апетитних іспанських часникових креветок

Інгредієнти

0,25 склянки оливкової олії

6 зубчиків часнику, тонко нарізаних

0,25 чайної ложки червоного перцю

450 г середніх креветок

0,5 чайної ложки копченої паприки

сіль за смаком

0,25 склянки нарізаної свіжої петрушки

Приготування

Змішати оливкову олію, часник та червоний перець у середній сковороді, поставити на дуже слабкому вогні. Повільно готувати протягом п’яти хвилин. Приправити креветки копченою паприкою та сіллю та покласти в сковороду. Обсмажити до готовності. Посипати петрушкою.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Depositphotos, Pixabay