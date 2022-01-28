Дієтичні супи-пюре – 5 найкращих рецептів

Дієтичний суп-пюре – корисна та низькокалорійна страва, яку можна їсти як зранку, так на обід та ввечері. Існує велика кількість рецептів супів, їх можна приготувати майже з усіх овочів та їхніх комбінацій, грибів, з додаванням зелені, м’яса, сиру.
Факти ICTV підібрали покрокові рецепти крем-супів.
Буряковий крем-суп з сиром тофу
Інгредієнти
- буряк столовий
- картопля
- морква
- цибуля червона
- сир тофу
- сіль
- перець
- мікрозелень
- мангольд
Приготування
- Відварити овочі окремо – буряк, картоплю, моркву. Дати їм охолонути.
- Почистити, порізати та перебити у блендері до стану крему.
- Викласти суп у тарілку.
- Посолити, поперчити.
- Додати сир тофу, цибулю, мікрозелень та мангольд.
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Морквяно-сочевичний суп
Інгредієнти
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 червона цибулина
- 150 г цибулі-порей (біла частина)
- 1 зубчик часнику
- 3 см свіжого імбиру
- 0,5 ч. л. меленого коріандру
- 500 г моркви
- 175 г червоної сочевиці
- 1,5 л овочевого бульйону (вода)
- 1 червоний перець чилі
- 4 ст. л. нежирного йогурту без цукру
- спеції за смаком
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Приготування
- Заздалегідь підготувати сочевицю – помити її та замочити на кілька годин.
- У каструлі підігріти олію.
- Порізати цибулю кубиком, подрібнити часник, імбир. Обжарити їх протягом 10 хвилин на олії.
- Помити, почистити та потерти на терці моркву. Додати її до цибулі.
- Висипати сочевицю. Посолити, додати спеції за смаком.
- Влити овочевий бульйон чи воду.
- Довести до кипіння. Варити протягом 35 хвилин на маленькому вогні. Овочі мають стати м’якими.
- Дати охолонути.
- Готовий суп перебити блендером до однорідної консистенції. Якщо хочеться густішого супу, злити трішки рідини.
- Перець чилі почистити від насіння і дрібно порізати. Додати його до супу.
Суп подавати гарячим, додати ложку йогурту.
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Гарбузовий крем-суп з корицею
Інгредієнти
- 150 г гарбуза
- 120 г кабачка
- 50 г ріпчастої цибулі
- вершки
- спеції
- кориця
Приготування
- Гарбуз та кабачок помити, почистити та прибрати насіння.
- Покласти їх до каструлі, залити водою.
- Додати цибулю, спеції, корицю.
- Варити до готовності.
- Зцідити воду, перебити блендером.
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Суп-пюре з кабачків ⠀
Інгредієнти
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 0,5 ст. л. борошна
- 1 морквина
- 1 картоплина
- 2 кабачки
- молоко (вершки, сметана)
- сіль, перець (за смаком)
- олія
- вершкове масло
Приготування
- Порізати цибулю та часник.
- Влити олію у каструлю, обжарити їх на повільному вогні. Додати борошно.
- Помити, почистити та порізати моркву, картоплю та кабачки.
- Всипати їх у каструлю. Налити воду та варити до готовності овочів.
- Збити блендером овочі до стану пюре.
- Додати молоко, сіль, перець за смаком.
- Всипати кріп. Варити ще 2-3 хвилини.
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Крем-суп з цвітної капусти
Інгредієнти
- 400 г цвітної капусти
- 250 г цибулі-порей
- 200 г картоплі
- 100 мл 20% вершків
- 40 г вершкового масла
- 80 г моркви
- 1 яєчний жовток
- 20 мл оливкової олії
- 20 г петрушки
- 2 гілочки чебрецю
- 2 шт. лаврового листа
- 3 зуб. часнику
- сіль та перець за смаком
Приготування
- Для початку зробити букет із зелені та спецій. Для цього взяти один листок цибулі-порей, на середину покласти лавровий лист, чебрець, петрушку. Зв’язати їх ниткою.
- Почистити та подрібнити білу частину цибулі-порей.
- Цвітну капусту розібрати на суцвіття і 100 г відкласти в сторону.
- У каструлі закип’ятити воду і покласти туди порізану кубиками картоплю, моркву, цибулю і букет трав та спецій.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15 хвилин.
- Овочі мають бути м’якими.
- Додати цвітну капусту і варити ще 10 хвилин.
- У тарілку вбити яєчний жовток, перемішати його з третиною вершків.
- На розігрітій пательні з оливковою олією обсмажити решту цвітної капусти з розчавленим часником, посолити і смажити, доки капуста з часником не стануть м’якими.
- Додати вершкове масло і смажити до золотого кольору, викласти на паперовий рушник.
- Дістати з каструлі букет зелені та спецій.
- Готові овочі перебити у блендері.
- Суміш посолити, поперчити, додати решту вершків і 1 ст. л. вершкового масла.
- Ввести яєчну суміш, перед подачею прогріти.
- Подавати, посипавши підсмаженою цвітної капустою і петрушкою.
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Більш дієтичними крем-супи будуть, якщо додавати до них молоко, вершки та йогурт меншої жирності.
Секрети ідеального крем-супу
- Використовувати лише якісні продукти, особливо молочні.
- Спеції варто додавати за смаком, а не за рецептом, адже у кожного різне сприйняття.
- Щоб консистенція була кремоподібною, зайву рідину треба зливати.