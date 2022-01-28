Дієтичні супи-пюре – 5 найкращих рецептів

Дієтичний суп-пюре – корисна та низькокалорійна страва, яку можна їсти як зранку, так на обід та ввечері. Існує велика кількість рецептів супів, їх можна приготувати майже з усіх овочів та їхніх комбінацій, грибів, з додаванням зелені, м’яса, сиру.

Факти ICTV підібрали покрокові рецепти крем-супів.

Буряковий крем-суп з сиром тофу

Інгредієнти

буряк столовий

картопля

морква

цибуля червона

сир тофу

сіль

перець

мікрозелень

мангольд

Приготування

Відварити овочі окремо – буряк, картоплю, моркву. Дати їм охолонути. Почистити, порізати та перебити у блендері до стану крему. Викласти суп у тарілку. Посолити, поперчити. Додати сир тофу, цибулю, мікрозелень та мангольд.

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Морквяно-сочевичний суп

Інгредієнти

2 ст. л. оливкової олії

1 червона цибулина

150 г цибулі-порей (біла частина)

1 зубчик часнику

3 см свіжого імбиру

0,5 ч. л. меленого коріандру

500 г моркви

175 г червоної сочевиці

1,5 л овочевого бульйону (вода)

1 червоний перець чилі

4 ст. л. нежирного йогурту без цукру

спеції за смаком

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Приготування

Заздалегідь підготувати сочевицю – помити її та замочити на кілька годин. У каструлі підігріти олію. Порізати цибулю кубиком, подрібнити часник, імбир. Обжарити їх протягом 10 хвилин на олії. Помити, почистити та потерти на терці моркву. Додати її до цибулі. Висипати сочевицю. Посолити, додати спеції за смаком. Влити овочевий бульйон чи воду. Довести до кипіння. Варити протягом 35 хвилин на маленькому вогні. Овочі мають стати м’якими. Дати охолонути. Готовий суп перебити блендером до однорідної консистенції. Якщо хочеться густішого супу, злити трішки рідини. Перець чилі почистити від насіння і дрібно порізати. Додати його до супу.

Суп подавати гарячим, додати ложку йогурту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інна Кухарук (@inna.kukharuk)

Гарбузовий крем-суп з корицею

Інгредієнти

150 г гарбуза

120 г кабачка

50 г ріпчастої цибулі

вершки

спеції

кориця

Приготування

Гарбуз та кабачок помити, почистити та прибрати насіння. Покласти їх до каструлі, залити водою. Додати цибулю, спеції, корицю. Варити до готовності. Зцідити воду, перебити блендером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Матвєєва ???? Рецепти (@oksana_matvieieva)

Суп-пюре з кабачків ⠀

Інгредієнти

1 цибулина

1 зубчик часнику

0,5 ст. л. борошна

1 морквина

1 картоплина

2 кабачки

молоко (вершки, сметана)

сіль, перець (за смаком)

олія

вершкове масло

Приготування

Порізати цибулю та часник. Влити олію у каструлю, обжарити їх на повільному вогні. Додати борошно. Помити, почистити та порізати моркву, картоплю та кабачки. Всипати їх у каструлю. Налити воду та варити до готовності овочів. Збити блендером овочі до стану пюре. Додати молоко, сіль, перець за смаком. Всипати кріп. Варити ще 2-3 хвилини.

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Крем-суп з цвітної капусти

Інгредієнти

400 г цвітної капусти

250 г цибулі-порей

200 г картоплі

100 мл 20% вершків

40 г вершкового масла

80 г моркви

1 яєчний жовток

20 мл оливкової олії

20 г петрушки

2 гілочки чебрецю

2 шт. лаврового листа

3 зуб. часнику

сіль та перець за смаком

Приготування

Для початку зробити букет із зелені та спецій. Для цього взяти один листок цибулі-порей, на середину покласти лавровий лист, чебрець, петрушку. Зв’язати їх ниткою. Почистити та подрібнити білу частину цибулі-порей. Цвітну капусту розібрати на суцвіття і 100 г відкласти в сторону. У каструлі закип’ятити воду і покласти туди порізану кубиками картоплю, моркву, цибулю і букет трав та спецій. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 15 хвилин. Овочі мають бути м’якими. Додати цвітну капусту і варити ще 10 хвилин. У тарілку вбити яєчний жовток, перемішати його з третиною вершків. На розігрітій пательні з оливковою олією обсмажити решту цвітної капусти з розчавленим часником, посолити і смажити, доки капуста з часником не стануть м’якими. Додати вершкове масло і смажити до золотого кольору, викласти на паперовий рушник. Дістати з каструлі букет зелені та спецій. Готові овочі перебити у блендері. Суміш посолити, поперчити, додати решту вершків і 1 ст. л. вершкового масла. Ввести яєчну суміш, перед подачею прогріти. Подавати, посипавши підсмаженою цвітної капустою і петрушкою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tasty_pp_mumy (@tasty_pp_mumy)

Більш дієтичними крем-супи будуть, якщо додавати до них молоко, вершки та йогурт меншої жирності.

Секрети ідеального крем-супу