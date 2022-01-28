Диетические супы-пюре — 5 лучших рецептов

Диетический суп-пюре – полезное и низкокалорийное блюдо, которое можно есть как утром, так и на обед и вечером. Существует большое количество рецептов супов, их можно приготовить почти из всех овощей и их комбинаций, грибов, с добавлением зелени, мяса, творога и сыра.
Факты ICTV подобрали пошаговые рецепты крем-супов.
Свекольный крем-суп с сыром тофу
Ингредиенты
- свекла столовая
- картофель
- морковь
- лук красный
- сыр тофу
- соль
- перец
- микрозелень
- мангольд
Приготовление
- Отварить овощи отдельно – свеклу, картофель, морковь. Дать им остыть.
- Почистить, нарезать и перебить в блендере до состояния крема.
- Высыпать суп в тарелку.
- Посолить, поперчить.
- Добавить сыр тофу, лук, микрозелень и мангольд.
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Морковно-чечевичный суп
Ингредиенты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 красная луковица
- 150 г лука-порей (белая часть)
- 1 зубчик чеснока
- 3 см свежего имбиря
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- 500 г моркови
- 175 г красной чечевицы
- 1,5 л овощного бульона (вода)
- 1 красный перец чили
- 4 ст. л. нежирного йогурта без сахара
- специи по вкусу
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Приготовление
- Предварительно подготовить чечевицу – помыть ее и замочить на несколько часов.
- В кастрюле подогреть растительное масло.
- Порезать лук кубиком, измельчить чеснок, имбирь. Обжарить их в течение 10 минут на растительном масле.
- Помыть, почистить и потереть морковь на терке. Добавить ее к луку.
- Высыпать чечевицу. Посолить, добавить специи по вкусу.
- Влить овощной бульон или воду.
- Довести до кипения. Варить в течение 35 минут на маленьком огне. Овощи должны стать мягкими.
- Дать остыть.
- Готовый суп перебить блендером до однородной консистенции. Если хочется более густого супа, слить немного жидкости.
- Перец чили почистить от семян и порезать мелко. Добавить его в суп.
Суп подавать горячим, добавить ложку йогурта.
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Тыквенный крем-суп с корицей
Ингредиенты
- 150 г тыквы
- 120 г кабачка
- 50 г репчатого лука
- сливки
- специи
- корица
Приготовление
- Тыкву и кабачок помыть, почистить и убрать семена.
- Положить их в кастрюлю, залить водой.
- Добавить лук, специи, корицу.
- Варить до готовности.
- Сцедить воду, перебить блендером.
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Суп-пюре из кабачков ⠀
Ингредиенты
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 0,5 ст. л. муки
- 1 морковь
- 1 картофель
- 2 кабачка
- молоко (сливки, сметана)
- соль, перец (по вкусу)
- масло
- сливочное масло
Приготовление
- Порезать лук и чеснок.
- Влить масло в кастрюлю, обжарить на медленном огне. Добавить муку.
- Помыть, почистить и нарезать морковь, картофель и кабачки.
- Всыпать их в кастрюлю. Налить воду и готовить овощи.
- Взбить блендером овощи до состояния пюре.
- Добавить молоко, соль, перец по вкусу.
- Всыпать укроп. Варить еще 2-3 минуты.
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Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты
- 400 г цветной капусты
- 250 г лука-порей
- 200 г картофеля
- 100 мл 20% сливок
- 40 г сливочного масла
- 80 г моркови
- 1 яичный желток
- 20 мл оливкового масла
- 20 г петрушки
- 2 веточки тимьяна
- 2 шт. лаврового листа
- 3 зуб. чеснока
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Для начала сделать букет из зелени и специй. Для этого взять один стебель лука-порей, на середину выложить лавровый лист, тимьян, петрушку. Связать их нитью.
- Очистить и измельчить белую часть лука-порей.
- Цветную капусту разобрать на соцветие и 100 г отложить в сторону.
- В кастрюле вскипятить воду и положить туда порезанный кубиками картофель, морковь, лук и букет трав и специй.
- Довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут.
- Овощи должны быть мягкими.
- Добавить цветную капусту и варить еще 10 минут.
- В тарелку вбить яичный желток, перемешать его с третью сливок.
- На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить оставшуюся цветную капусту с раздавленным чесноком, посолить и жарить, пока капуста с чесноком не станут мягкими.
- Добавить сливочное масло и жарить до золотого цвета, выложить на бумажное полотенце.
- Достать из кастрюли букет зелени и специй.
- Готовые овощи перебить в блендере.
- Смесь посолить, поперчить, добавить оставшиеся сливки и 1 ст. л. сливочного масла.
- Ввести яичную смесь, перед подачей прогреть.
- Подавать, посыпав поджаренной цветной капустой и петрушкой.
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Более диетическими крем-супы будут, если добавлять в них молоко, сливки и йогурт меньшей жирности.
Секреты идеального крем-супа
- Использовать только качественные продукты, особенно молочные.
- Специи следует добавлять по вкусу, а не по рецепту, ведь у каждого разное восприятие.
- Чтобы консистенция была кремообразной, лишнюю жидкость надо сливать.