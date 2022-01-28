Диетические супы-пюре — 5 лучших рецептов

Диетический суп-пюре – полезное и низкокалорийное блюдо, которое можно есть как утром, так и на обед и вечером. Существует большое количество рецептов супов, их можно приготовить почти из всех овощей и их комбинаций, грибов, с добавлением зелени, мяса, творога и сыра.

Факты ICTV подобрали пошаговые рецепты крем-супов.

Свекольный крем-суп с сыром тофу

Ингредиенты

свекла столовая

картофель

морковь

лук красный

сыр тофу

соль

перец

микрозелень

мангольд

Приготовление

Отварить овощи отдельно – свеклу, картофель, морковь. Дать им остыть. Почистить, нарезать и перебить в блендере до состояния крема. Высыпать суп в тарелку. Посолить, поперчить. Добавить сыр тофу, лук, микрозелень и мангольд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Територія Їжі (@teritoriiayi)

Морковно-чечевичный суп

Ингредиенты

2 ст. л. оливкового масла

1 красная луковица

150 г лука-порей (белая часть)

1 зубчик чеснока

3 см свежего имбиря

0,5 ч. л. молотого кориандра

500 г моркови

175 г красной чечевицы

1,5 л овощного бульона (вода)

1 красный перец чили

4 ст. л. нежирного йогурта без сахара

специи по вкусу

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Приготовление

Предварительно подготовить чечевицу – помыть ее и замочить на несколько часов. В кастрюле подогреть растительное масло. Порезать лук кубиком, измельчить чеснок, имбирь. Обжарить их в течение 10 минут на растительном масле. Помыть, почистить и потереть морковь на терке. Добавить ее к луку. Высыпать чечевицу. Посолить, добавить специи по вкусу. Влить овощной бульон или воду. Довести до кипения. Варить в течение 35 минут на маленьком огне. Овощи должны стать мягкими. Дать остыть. Готовый суп перебить блендером до однородной консистенции. Если хочется более густого супа, слить немного жидкости. Перец чили почистить от семян и порезать мелко. Добавить его в суп.

Суп подавать горячим, добавить ложку йогурта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інна Кухарук (@inna.kukharuk)

Тыквенный крем-суп с корицей

Ингредиенты

150 г тыквы

120 г кабачка

50 г репчатого лука

сливки

специи

корица

Приготовление

Тыкву и кабачок помыть, почистить и убрать семена. Положить их в кастрюлю, залить водой. Добавить лук, специи, корицу. Варить до готовности. Сцедить воду, перебить блендером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Матвєєва ???? Рецепти (@oksana_matvieieva)

Суп-пюре из кабачков ⠀

Ингредиенты

1 луковица

1 зубчик чеснока

0,5 ст. л. муки

1 морковь

1 картофель

2 кабачка

молоко (сливки, сметана)

соль, перец (по вкусу)

масло

сливочное масло

Приготовление

Порезать лук и чеснок. Влить масло в кастрюлю, обжарить на медленном огне. Добавить муку. Помыть, почистить и нарезать морковь, картофель и кабачки. Всыпать их в кастрюлю. Налить воду и готовить овощи. Взбить блендером овощи до состояния пюре. Добавить молоко, соль, перец по вкусу. Всыпать укроп. Варить еще 2-3 минуты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепты турецкой кухни (@vkusnaya_turciya)

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты

400 г цветной капусты

250 г лука-порей

200 г картофеля

100 мл 20% сливок

40 г сливочного масла

80 г моркови

1 яичный желток

20 мл оливкового масла

20 г петрушки

2 веточки тимьяна

2 шт. лаврового листа

3 зуб. чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление

Для начала сделать букет из зелени и специй. Для этого взять один стебель лука-порей, на середину выложить лавровый лист, тимьян, петрушку. Связать их нитью. Очистить и измельчить белую часть лука-порей. Цветную капусту разобрать на соцветие и 100 г отложить в сторону. В кастрюле вскипятить воду и положить туда порезанный кубиками картофель, морковь, лук и букет трав и специй. Довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут. Овощи должны быть мягкими. Добавить цветную капусту и варить еще 10 минут. В тарелку вбить яичный желток, перемешать его с третью сливок. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить оставшуюся цветную капусту с раздавленным чесноком, посолить и жарить, пока капуста с чесноком не станут мягкими. Добавить сливочное масло и жарить до золотого цвета, выложить на бумажное полотенце. Достать из кастрюли букет зелени и специй. Готовые овощи перебить в блендере. Смесь посолить, поперчить, добавить оставшиеся сливки и 1 ст. л. сливочного масла. Ввести яичную смесь, перед подачей прогреть. Подавать, посыпав поджаренной цветной капустой и петрушкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tasty_pp_mumy (@tasty_pp_mumy)

Более диетическими крем-супы будут, если добавлять в них молоко, сливки и йогурт меньшей жирности.

Секреты идеального крем-супа