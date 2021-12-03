Супы — полезное блюдо, которое стоит добавлять в рацион всем, особенно тем, кто следит за своей фигурой. Они легко усваиваются организмом, богаты витаминами и низкокалорийны.
Однако не все супы приносят одинаковую пользу организму. Доктор медицинский наук Линдси ДеСото рассказала, как готовить максимально полезные для здоровья супы.
Как приготовить полезный суп
- Готовим бульон сами
Бульон — важная основа любого супа. Можно готовить блюдо на обычной воде, а можно сделать мясной бульон. При этом Линдси ДеСото не советует покупать готовые заправки для бульонов. Они могут содержать много натрия, что в разы понижает пищевую пользу супа.
- Не забываем о сытности блюда
Суп должен насыщать организм, поэтому важны ингредиенты, которые в него добавляются. Специалист советует остановится на нежирном мясе, бобах.
- Избегаем кремовых супов
Кремовые супы, в которые добавляют сыр, как правило, содержат много калорий. Поэтому это не лучший вариант блюда для худеющих.
- Добавьте в суп некрахмалистые овощи
В супы стоит добавлять меньше картофеля. Его нужно заменить другими овощами — капустой, стручковой фасолью, сельдереем.
- Часто едим суп
Диетологи советуют часто есть суп, он поможет наладить пищеварение, а также сбросить лишний вес.