Супы — полезное блюдо, которое стоит добавлять в рацион всем, особенно тем, кто следит за своей фигурой. Они легко усваиваются организмом, богаты витаминами и низкокалорийны.

Однако не все супы приносят одинаковую пользу организму. Доктор медицинский наук Линдси ДеСото рассказала, как готовить максимально полезные для здоровья супы.

Как приготовить полезный суп

Готовим бульон сами

Бульон — важная основа любого супа. Можно готовить блюдо на обычной воде, а можно сделать мясной бульон. При этом Линдси ДеСото не советует покупать готовые заправки для бульонов. Они могут содержать много натрия, что в разы понижает пищевую пользу супа.

Не забываем о сытности блюда

Суп должен насыщать организм, поэтому важны ингредиенты, которые в него добавляются. Специалист советует остановится на нежирном мясе, бобах.

Избегаем кремовых супов

Кремовые супы, в которые добавляют сыр, как правило, содержат много калорий. Поэтому это не лучший вариант блюда для худеющих.

Добавьте в суп некрахмалистые овощи

В супы стоит добавлять меньше картофеля. Его нужно заменить другими овощами — капустой, стручковой фасолью, сельдереем.

Часто едим суп

Диетологи советуют часто есть суп, он поможет наладить пищеварение, а также сбросить лишний вес.